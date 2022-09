Des “fans” allemands présumés attaquent des supporters anglais avant le choc de la Ligue des Nations

L’incident s’est produit avant le match nul 3-3 de l’UEFA Nations League entre l’Angleterre et l’Allemagne. Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images

Des dizaines de supporters allemands présumés ont attaqué des clients dans un pub londonien avant le match nul 3-3 de l’UEFA Nations League contre l’Allemagne lundi, blessant plusieurs personnes et trois grièvement, a annoncé la police.

Une centaine d’hommes, dont beaucoup portaient des masques, se sont approchés du pub de Wembley, près du stade où se déroulait le match, et ont agressé des clients dans le café en plein air selon la police.

“Alors qu’un certain nombre de membres du groupe portaient des chapeaux et des écharpes anglais, on pense qu’ils étaient des” fans “allemands”, a déclaré la police dans un communiqué.

“Le groupe est entré dans le café en plein air du pub et a commencé à agresser des clients, dont la plupart se trouvaient dans la région pour assister au match Angleterre contre Allemagne. Des coups de poing et des projectiles, y compris des cônes de signalisation, ont été lancés.

“Les agents ont répondu et le groupe a pris la fuite. Le désordre a duré environ deux minutes.”

La police a déclaré qu'”un certain nombre de personnes” avaient été blessées à la tête et au visage, dont trois gravement blessées à la jambe, au poignet et au pouce. Quatre personnes ont été arrêtées.

“Aucune des personnes blessées ne serait dans un état mettant sa vie en danger”, ajoute le communiqué.