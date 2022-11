Des familles ukrainiennes viennent à Dixon, un groupe communautaire recueille des fonds – Shaw Local

DIXON – Deux familles ukrainiennes trouveront bientôt refuge à Dixon, et un groupe de membres de la communauté cherche à amasser 21 000 $ pour aider à faire face aux dépenses.

La Russie a envahi l’Ukraine en février, bouleversant la vie d’innombrables personnes à la suite d’attaques militaires continues.

Les États-Unis accueillent 100 000 réfugiés ukrainiens déplacés par le biais du projet Uniting for Ukraine et de Welcome.US, permettant aux réfugiés d’être jumelés à des parrains et de vivre dans le pays pendant deux ans.

L’un de ces sponsors est le juge du comté de Lee, Doug Lee, qui voulait aider les victimes du conflit.

Il est devenu parrain après avoir entendu une présentation de Dawn Summers et de sa famille lors d’une réunion du Dixon Rotary Club. Summers a parlé des efforts réussis pour amener une mère et son enfant d’Ukraine à Dixon.

« La présentation de Dawn m’a incité à revoir le programme, et quand je l’ai fait, j’ai appris que le programme avait mûri au point qu’il associerait les Ukrainiens à des sponsors aux États-Unis », a déclaré Lee. “Plus je lisais sur le projet Uniting for Ukraine, plus j’étais convaincu que nous pouvions aider les personnes en quête de sécurité aux États-Unis”

Lee s’est associé aux membres de la communauté Dave Schreiner, Rick Curia, Nancy Varga, Andrea Cook, Mary Oros, Amber Schmidt et Margo Empen. Ils aideront avec les finances et l’emploi, le logement et les besoins de base, les prestations et les soins de santé, l’accueil et l’orientation, l’éducation et la langue.

Le groupe a créé une page Facebook d’information et de collecte de dons appelée Accueillir les Ukrainiens à Dixon.

Deux familles ont exprimé leur intérêt à venir à Dixon, et la première devrait arriver le 22 novembre.

« Le premier est un jeune couple, Oleh et Victoria, qui subit quotidiennement les attaques russes contre leur ville et leur réseau électrique », selon le groupe. « La seconde est une famille de cinq personnes, avec les parents Oleh et Oksana, une fille de sept ans et des jumeaux de trois ans. Même temporaires, ils recherchent désespérément les libertés, les opportunités et les promesses de la vie à Dixon.

Le groupe s’est élargi avec de nombreux bénévoles qui cherchent à aider, et il y a un objectif de collecte de fonds de 21 000 $.

Les fonds serviront à soutenir les dépenses de démarrage et de subsistance des familles pendant la transition, la plupart des fonds étant consacrés aux frais de logement et de transport.