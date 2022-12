Des familles ukrainiennes au Royaume-Uni séparées de leurs proches à Noël après une année de guerre

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Les Ukrainiens du Royaume-Uni font face à leur premier Noël séparés de leurs proches car ils sont séparés par la guerre de Russie.

Les réfugiés qui ont fui l’invasion meurtrière de Vladimir Poutine ont partagé leurs espoirs d’une année 2023 plus pacifique alors que le conflit se dirige vers son premier anniversaire en février.

Bien qu’ils célèbrent habituellement Noël le 7 janvier – comme l’a déterminé l’Église orthodoxe – Kateryna Chebizhak, 34 ans, qui travaille comme interprète téléphonique, et son fils Kolya, âgé de sept ans, prévoient de passer le 25 décembre avec des amis qui vivent près d’eux à Enfield, au nord de Londres.

Kateryna Chebizhak avec son fils Kolya passera Noël au Royaume-Uni

“Nous avons des amis ici qui vivent juste à côté et nous nous retrouverons pour célébrer”, a déclaré Mme Chebizhak.

“J’ai des cadeaux pour Kolya et nous ferons une belle promenade, nous pourrions faire des travaux manuels et jouer à Uno.”

Le couple est arrivé au Royaume-Uni en avril après avoir fui Kyiv, après de courts séjours en Pologne et en Allemagne.

Elle a ajouté que lorsqu’elle a dit à son fils qu’au Royaume-Uni, les enfants recevaient généralement des cadeaux de Noël le 25 décembre, il a commencé à dresser une liste.

“Habituellement, en Ukraine, nous recevons juste des cadeaux sous le sapin de Noël au Nouvel An, mais [in the UK] cela fonctionne différemment », a-t-elle déclaré.

“Maintenant, il attend ses deux cadeaux et il est vraiment excité. Comme c’est les vacances scolaires, il écrit des lettres au Père Noël.

L’Ukraine continue d’être ravagée par les attaques russes (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Cette période de l’année est également teintée de tristesse puisque Mme Chebizhak passait généralement Noël avec sa famille en Ukraine, dont les détails de localisation exacts ne peuvent être mentionnés pour des raisons de sécurité.

“Habituellement, nous avons des traditions où ma mère (Tetiana) prépare toujours 12 plats qui symbolisent les 12 mois de l’année et nous faisons un vœu la veille de Noël et nous nous couchons et cela devrait se réaliser”, a-t-elle déclaré.

Mme Chebizhak a ajouté que ses parents vont bien, mais que sa mère n’a pas installé d’arbre de Noël en raison de la guerre en cours.

“Ma sœur Anna habitait aussi pas très loin d’eux et elle aussi est partie en Grèce avec ses deux enfants, donc ils sont seuls et elle n’a pas de petits-enfants à proximité”, a-t-elle ajouté.

“Ma mère et mon père pourraient s’asseoir ensemble et regarder des films ou écouter l’hymne national de l’Ukraine et nous aurons un appel, mais ils s’en sortent et vont très bien même si la situation n’est pas bonne.”

Cela survient alors que le président Volodymyr Zelensky a rencontré Joe Biden aux États-Unis cette semaine (AFP/Getty)

Alors que le couple attend avec impatience 2023, Mme Chebizhak a déclaré qu’elle “rêve de paix dans notre pays”.

« Nous espérons vraiment que la guerre est finie et que nous pourrons retourner voir le père de Kolya car il lui manque beaucoup et se trouve toujours dans la région de Vinnytska en Ukraine.

Mme Chebizhak a également l’intention de suivre un cours d’interprétation et de traduction pour réaliser son rêve de devenir une interprète pleinement qualifiée, grâce aux dons publics effectués via un financement participatif mis en place par la plateforme Beam, qui aide les réfugiés ukrainiens à trouver un emploi et un logement.

“Nous sommes très reconnaissants pour toute la gentillesse et le soutien, ce qui signifie que j’ai emménagé chez moi en novembre et que je peux suivre mon cours d’interprétation l’année prochaine”, a-t-elle déclaré.

“Kolya a également hâte de poursuivre ses études et ses cours de football. Nous essayons juste de vivre une vie normale.

Des millions d’Ukrainiens ont fui le pays après le début de l’invasion en février (PA)

Olha Komarnytska qui vit à Birmingham avec ses enfants – Mia, 15 ans, et Volodymyr, 13 ans – devrait également vivre son premier Noël au Royaume-Uni, aux côtés de sa famille d’accueil.

Ils sont arrivés au Royaume-Uni depuis l’ouest de l’Ukraine en mai de cette année.

“Nous fêtons habituellement Noël en janvier, mais beaucoup d’Ukrainiens vont fêter Noël en décembre cette année parce que les Russes fêtent Noël en janvier et ce n’est pas très bon pour nous parce que nous nous battons avec la Russie”, a déclaré Mme Komarnytska, une femme de 42 ans. dit le vieux nettoyeur.

Elle a déclaré que le 25 décembre, le groupe devait se rendre à l’église ensemble, suivi d’un dîner de Noël, qui comprendra des aliments de base traditionnels britanniques et ukrainiens.

“Je prévois de faire du chou avec du riz, de la viande de carotte et des oignons et une salade ukrainienne avec de la pomme de terre, de la carotte, de la viande, des oignons et du concombre”, a-t-elle ajouté.

Nous sommes si tristes parce que nous ne pouvons pas être avec notre famille parce que mon mari est resté en Ukraine et ma mère, mon père et mes frères sont tous restés en Ukraine et nous ne pouvons pas fêter Noël avec eux Olha Komarnytska

La famille s’est déjà mise dans l’esprit de Noël en assistant à une fête organisée par Centrala, un espace artistique de Birmingham dédié à la promotion de l’art et de la culture d’Europe centrale et orientale, le 19 décembre, jour de la Saint-Nicolas.

“C’était incroyable et tous les enfants là-bas étaient très heureux – ils ont reçu beaucoup de cadeaux et ils ont vu le Père Noël et entendu de la musique ukrainienne”, a-t-elle déclaré.

“Mon fils n’était malheureusement pas à la fête car il était malade mais ma fille était vraiment heureuse quand elle y est allée.”

Plusieurs personnes de la famille seront absentes du dîner – le mari de Mme Komarnytska, Taras, sa mère et son père, Anna et Vasyl et les frères Dmytro et Vasyl.

“Nous sommes si tristes parce que nous ne pouvons pas être avec notre famille parce que mon mari est resté en Ukraine et ma mère, mon père et mes frères sont tous restés en Ukraine et nous ne pouvons pas fêter Noël avec eux”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas bon, nous ne sommes pas contents – mais la situation est très mauvaise à cause de la guerre qui se déroule en Ukraine et il y a une mauvaise situation avec l’électricité où beaucoup n’en ont pas.”

Les Britanniques ont accueilli des Ukrainiens chez eux alors que la guerre fait rage (AFP via Getty Images)

Quant à ses espoirs pour 2023, Mme Komarnytska a déclaré qu’elle serait “heureuse si je suis en Ukraine”.

“Je veux revenir dans ma famille et passer du temps avec ma famille”, a-t-elle déclaré. « C’est très important pour moi parce que mes enfants s’ennuient de leur père, de leur grand-mère et de leur grand-père et de leurs amis.

“Je pense que nous célébrerons Noël prochain en Ukraine, mais nous nous souviendrons toujours à quel point ceux du Royaume-Uni ont été adorables et serviables envers les Ukrainiens.”