Des familles terrifiées retirées de l’épave d’un restaurant après la frappe mortelle de missiles de Poutine sur des civils ukrainiens

Des familles TERRIFIÉES ont été retirées de l’épave d’un tir de missile russe en Ukraine la nuit dernière.

On craint que quatre personnes soient mortes – dont un enfant – tandis que 42 sont blessées à la suite de l’horrible attaque contre un restaurant et une zone commerciale à Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine.

Un bébé figurait parmi les personnes grièvement blessées lors de la grève Crédit : Getty

La recherche de survivants dans les décombres est en cours Crédit : Getty

Une mère qui se trouvait près du site d’impact tient sa petite fille ensanglantée 1 crédit

On craint que d’autres ne soient piégés sous les décombres après la frappe, dans un quartier de Kramatorsk fréquenté par des enfants et des familles.

L’enfant décédé dans l’horreur aurait mangé au restaurant, selon des informations locales.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait l’un des blessés – un bébé né l’année dernière – couvert de sang.

D’autres civils ont été vus courir vers l’horreur pour sauver des survivants dans des images terrifiantes.

Deux missiles sol-air S-300 seraient responsables de l’attaque.

Le ministère ukrainien de l’Intérieur a publié : « Les corps de trois personnes, dont un mineur né en 2008, ont été retrouvés dans les décombres ».

Des citoyens ont pu être vus en train de pleurer à l’extérieur de la zone détruite, alors que les secouristes sortaient des corps et des survivants des décombres.

Le témoin Valentyna a déclaré: « Aucun des verres, des fenêtres ou des portes n’est resté. Tout ce que je vois, c’est la destruction, la peur et l’horreur. C’est le 21e siècle. »

Le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko a déclaré : « Il y a à peine une demi-heure, deux missiles ont frappé la ville de Kramatorsk.

« C’est le centre-ville. C’étaient des restaurants publics bondés de civils. »

Les photos partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer le restaurant de Kramatorsk seulement 20 minutes avant la grève – une table avec une pizza fraîche et une bière.

La deuxième photo montrait des civils blessés à l’extérieur après la frappe du missile, avec des bandages autour de la tête.

Le chef du bureau présidentiel ukrainien Andriy Yermak a déclaré sur Telegram: « Un missile a touché un restaurant dans la partie centrale de la ville, le second a touché un restaurant dans le village de Belenkoye. »

Kramatorsk se trouve à seulement 29 kilomètres de la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, qui a connu de violents combats alors que l’Ukraine lance sa contre-offensive.

La frappe de missiles survient quelques jours seulement après que Poutine a admis que la Russie était au bord de la guerre civile lors d’une mutinerie bâclée de Wagner.

Il a blâmé l’Ukraine en partie pour le coup d’État organisé, affirmant que Zelensky et ses « mécènes occidentaux » voulaient que « les soldats russes s’entretuent, tuent des militaires et des civils, afin qu’à la fin la Russie perde et que notre société se divise, s’étouffe guerre civile sanglante ».

Le despote de 70 ans s’est adressé mardi à une foule soigneusement sélectionnée de ses généraux et soldats sur la place de la cathédrale fermée du Kremlin à Moscou.

Il a insisté sur le fait que les mercenaires rebelles « n’ont jamais eu le soutien » du peuple – malgré des images montrant les troupes de Wagner rencontrées par des foules en liesse à Rostov.

« Vous avez arrêté une guerre civile », a déclaré Poutine.

Vlad parlait alors que la guerre des mots se poursuit entre le Kremlin et le patron du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin – qui a tenté de marcher sur Moscou samedi.

Les responsables russes ont déclaré que Priogzhin était libre de partir alors qu’il risquait l’exil en Biélorussie, mais dans une déclaration enflammée lundi soir, le chef de guerre a de nouveau attaqué le leadership russe dans la guerre en Ukraine.

Le rédacteur en chef de la défense du Sun, Jerome Starkey, a raconté en mars comment des missiles russes avaient bombardé une école à Kramatorsk.

La double explosion assourdissante a envoyé une équipe Sun se précipiter pour se mettre à l’abri alors que les missiles frappaient à 200 mètres de l’endroit où nous dormions.

La grève a mis en pièces le bâtiment de deux étages et provoqué des cratères de terrain de jeu de 20 m de large.

Il n’y a pas eu de sirène de raid aérien avant l’attaque, mais les soldats ont déclaré que le bâtiment était vide et que personne n’avait été blessé.

Les troupes avaient utilisé la cuisine pour nourrir des légions de renforts renforçant la défense de Bakhmut à proximité.

Les premiers intervenants ont bandé le bébé blessé Crédit : Twitter

Les secours se sont précipités sur les lieux Crédit : radio svoboda

Une foule mangeait dans le restaurant lorsque le missile a frappé Crédit : Reuters

Les photos montraient du verre brisé à l’extérieur de la scène Crédit : Twitter/@Gerashchenko_en