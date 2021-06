Des familles séparées s’embrassent à Rio Grande pour Hugs Not Walls

Des familles se sont embrassées au milieu du Rio Grande le long de la frontière américano-mexicaine lors de la 8e édition de « Hugs Not Walls ».

L’événement, qui a attiré des milliers de personnes, permet aux immigrés mexicains en situation irrégulière et incapables de rentrer au Mexique de se rencontrer quelques minutes à la frontière internationale.

« Hugs Not Walls » est hébergé par le Border Network for Human Rights (BNHR) et Reform Immigration for Texas Alliance (RITA).

Pour les abonnés :Pourquoi le Rio Grande est allumé et éteint pour fournir de l’eau au Nouveau-Mexique, au Texas et au Mexique

Selon un communiqué, l’événement commémorera également le 10 juin, la fête nationale marquant l’anniversaire de l’émancipation complète des personnes asservies aux États-Unis, et mettra en vedette la participation d’éminents dirigeants noirs et bruns de la région frontalière.

« À la base, Hugs Not Walls est un acte de protestation contre les politiques et pratiques inhumaines qui privent les familles et les individus de la dignité, du respect et de la sécurité qu’ils méritent. Ces précieuses minutes de réunion des familles offrent un aperçu d’un cadre alternatif d’accueil pour nos frontière, New Ellis Island, et pour notre nation dans son ensemble qui est enracinée dans la compassion, la responsabilité, la transparence et la solidarité pour construire des institutions, des politiques et des communautés plus justes », a déclaré Fernando García, directeur exécutif de BNHR