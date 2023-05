Des familles sans-abri seront déplacées hors de l’hôtel de Londres lors de la tournée de Beyoncé

Les familles sans abri hébergées dans un Travelodge du nord de Londres doivent être déplacées lorsque les concerts de Beyoncé commenceront à la fin du mois après que le conseil local n’a pas prolongé leurs réservations.

Le Guardian comprend que jusqu’à 30 familles risquent d’être expulsées d’un Travelodge à Enfield et d’être placées dans un logement temporaire alternatif car leurs chambres ont été réservées par d’autres personnes lors de la tournée mondiale Renaissance de Beyoncé à Londres. Beyoncé doit jouer cinq nuits au stade voisin de Tottenham Hotspur entre le 29 mai et le 4 juin.

Environ 100 chambres, les deux tiers de l’hôtel, sont actuellement réservées par le conseil local. Ils sont occupés par des familles et des individus qui se sont déclarés sans abri au conseil d’Enfield, dont certains vivent à quatre ou cinq personnes dans une pièce.

Le Guardian comprend que le conseil n’a pas prolongé les réservations de 30 familles se terminant pendant la durée du concert, ce qui signifie qu’un certain nombre d’entre elles devront partir.

Les chambres Travelodge ne peuvent être réservées que pour 28 jours à la fois et les familles ont déjà été transférées dans un autre logement à court terme lorsque le conseil n’a pas réussi à réserver avant que les chambres ne soient prises par des personnes assistant à de grands événements locaux. Les familles ont déclaré au Guardian que les autorités locales attendaient souvent le dernier jour de leur réservation avant d’en faire une autre.

Les familles qui ont dû quitter temporairement l’hôtel disent que le processus est incroyablement perturbateur. En plus de devoir emporter toutes leurs affaires avec eux, ils disent que leurs enfants ont fini par manquer l’école.

Le Guardian comprend que le conseil d’Enfield avait des inquiétudes personnelles quant à l’impact que la prochaine tournée de Beyoncé pourrait avoir sur les familles hébergées au Travelodge.

Collette Collington, 42 ans, vit au Enfield Travelodge depuis le début du mois. Elle vit dans une pièce avec sa fille de quatre ans et ses fils jumeaux de deux ans atteints d’autisme. On lui a dit lundi qu’elle serait transférée jeudi dans un Travelodge du Hertfordshire et qu’elle ne reviendrait pas à Enfield avant le 4 juin.

« Je ne dors pas comme ça, mais cette nouvelle est très affligeante. Ce n’est pas bon pour moi, ma santé mentale et pour mes deux plus jeunes enfants qui ont besoin de stabilité en raison de leurs besoins supplémentaires. Dans chaque environnement dans lequel nous allons, il leur faut du temps pour s’installer. Ils doivent être dans la même routine. Ce sera très pénible pour eux », a-t-elle déclaré.

« C’est fou la façon dont le conseil gère ça, c’est comme un repas-partage », a-t-elle déclaré.

Lundi dernier, elle a dû quitter sa chambre avec toutes ses affaires et attendre dans le hall de l’hôtel car le conseil n’avait pas prolongé son séjour à l’hôtel. « C’était vraiment pénible. Je souffre d’anxiété, j’ai donc eu une crise de panique et j’ai littéralement pleuré. Elle a finalement été réservée dans une autre chambre de l’hôtel le même jour.

Une autre famille s’est retrouvée sans endroit où aller la semaine dernière après la fin de sa réservation. Une mère de trois enfants s’est retrouvée bloquée devant l’hôtel avec tous ses effets personnels pendant près de 12 heures avant d’être envoyée dans un Travelodge du Hertfordshire.

Un certain nombre de familles vivent dans l’hôtel depuis des mois, bien au-delà de la limite légale de six semaines. Piotr Rembikowski, un utilisateur de fauteuil roulant qui a perdu sa propriété privée louée dans un incendie, s’est entretenu avec le Guardian en avril. Il vit à l’hôtel avec sa femme et ses deux fils depuis août dernier.

Collington s’est retrouvée sans abri après que son propriétaire privé ait augmenté son loyer. « Le plus grand choc pour moi a été d’arriver ici et de voir toutes les autres familles. Je pensais que je serais la seule mais ensuite tu viens ici et tu vois ça », a-t-elle dit.

« Je suis reconnaissant d’avoir un toit au-dessus de ma tête, mais c’est exigu. Mes deux fils boivent encore du lait maternisé. Je dois laver les deux biberons de lait de mon fils dans le lavabo de la salle de bain.

« [The council] sait que j’ai deux enfants handicapés et ils ont quand même jugé bon de nous mettre dans un hôtel.”

Un porte-parole du conseil d’Enfield a déclaré: «Dans le cas où Travelodge ne serait pas en mesure d’offrir des chambres pour les particuliers et les familles, nous ferons tout notre possible pour trouver un autre logement convenable avec le moins de perturbations possible.

« Nous reconnaissons que l’hébergement à l’hôtel n’est pas idéal pour les familles, c’est pourquoi nous continuons à faire pression pour une action nationale afin de remédier au manque fondamental de logements abordables. »

Un porte-parole de Travelodge a déclaré: «Nous travaillons avec le conseil d’Enfield depuis de nombreuses années pour fournir un hébergement à court terme. Toutes les parties comprennent qu’il s’agit d’un arrangement temporaire jusqu’à ce que l’autorité locale puisse trouver une solution plus permanente.

«À l’heure actuelle, nous avons une grande disponibilité dans nos hôtels d’Enfield et à proximité pour les dates en question que le conseil est invité à réserver. Nos chambres sont soumises à disponibilité mais nous ferons toujours de notre mieux pour soutenir le conseil d’Enfield là où nous le pouvons.