Des familles sans-abri évincées d’un hôtel britannique pour la tournée de Beyonce – médias – RT Games & Culture

Pas moins de 30 familles sans abri actuellement hébergées dans un hôtel Travelodge dans une banlieue de Londres seront supprimées à la fin du mois pour faire place aux clients payants de la ville pour la tournée mondiale « Renaissance » de la pop star Beyonce, a rapporté mardi The Guardian.

Occupant actuellement 100 chambres – les deux tiers de l’espace de l’hôtel – avec jusqu’à cinq personnes par chambre, les familles dont les réservations se terminent pendant les cinq jours de la tournée au stade voisin de Tottenham Hotspur seront déplacées vers « logement temporaire alternatif », car le conseil n’a pas prolongé leur séjour, selon le point de vente.

Les familles ont affirmé que le processus de déménagement était «incroyablement perturbateur” et s’est plaint que le conseil attend souvent le dernier jour d’une réservation avant d’en faire une autre. Travelodge permet de réserver un maximum de 28 jours à la fois.















Cependant, Travelodge a souligné que ce n’était pas leur décision de retirer les familles, mais celle du conseil. Un porte-parole a déclaré au Guardian que la chaîne avait actuellement « grande disponibilité » à son emplacement d’Enfield et dans les hôtels à proximité pour les dates des concerts de Beyonce, ajoutant que « le conseil est le bienvenu pour réserver » à nouveau les chambres.

Un porte-parole du conseil d’Enfield a déclaré au Guardian qu’il comprenait « L’hébergement à l’hôtel n’est pas idéal pour les familles » et prétendait faire du lobbying pour « Une action nationale pour combler le manque fondamental de logements abordables.

Le conseil aurait craint que la tournée de Beyonce n’ait un impact négatif sur les familles séjournant au Travelodge, bien que les familles qui ont parlé à The Guardian semblaient plus inquiètes de l’incapacité du conseil à renouveler leurs réservations en temps opportun. Une famille aurait été laissée sans abri après la fin de sa réservation la semaine dernière, tandis qu’une mère de trois enfants aurait été laissée dans les limbes pendant 12 heures, coincée devant l’hôtel avec tous ses biens, jusqu’à ce que le conseil envoie la famille dans un autre Travelodge.

Alors que les hôtels sont légalement limités à six semaines de location par occupant, les chiffres publiés plus tôt ce mois-ci ont révélé que plus de 1 630 familles en Angleterre étaient hébergées par des conseils dans des hôtels et des B&B au-delà de cette limite au cours du dernier trimestre de 2022 – le plus depuis 2003. Les chiffres représentent également la plus forte augmentation d’un trimestre à l’autre depuis que le pays a commencé à tenir des registres, en hausse de 35 % par rapport au troisième trimestre de 2022.

La banlieue de Londres est le point zéro de la crise du logement au Royaume-Uni, et la plupart des familles hébergées dans le Travelodge qui ont parlé à The Guardian ont déclaré qu’elles étaient devenues sans abri lorsqu’un propriétaire les a expulsées afin d’augmenter le loyer ou de vendre l’immeuble. Le nombre de familles hébergées dans des hôtels de la région a augmenté de 180 % entre 2021 et 2022 et le seul conseil d’Enfield héberge actuellement 200 familles dans des hôtels commerciaux.