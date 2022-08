Des familles russes pleurent les morts de la guerre alors que le Kremlin dissimule le véritable bilan

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque Yevgeny Chubarin a dit à sa mère qu’il rejoignait l’armée russe pour lutter contre l’Ukraine, elle a pleuré et l’a supplié de ne pas y aller. Mais sa joie de vivre transparaît. Le 15 mai, il avait un AK-47 et était en route. L’ouvrier de l’usine de pierre de 24 ans a été tué le lendemain. Des histoires comme la sienne sont taboues en Russie, où le chagrin déchirant de nombreuses familles est enseveli sous l’éclat triomphant des médias d’État. La guerre est décrite comme une lutte existentielle pour la survie, contre les «nazis» ainsi que contre l’OTAN, et un black-out virtuel sur le bilan sanglant souligne l’inquiétude du Kremlin quant à la durabilité de son soutien manufacturé.

Pourtant, certaines histoires suintent. Vladimir Krot était un pilote de 59 ans formé par les Soviétiques, un vétéran de la guerre afghan à la retraite, qui a supplié de servir en Ukraine. Il a continué à demander malgré des refus répétés et, en juin, alors que les pertes augmentaient, on lui a finalement dit «oui». Krot est décédé quelques jours plus tard, lorsque son avion SU-25 s’est écrasé lors d’un vol d’entraînement dans le sud de la Russie. Il laisse derrière lui une femme et une fille de 8 ans.

Le nombre de morts à la guerre est un secret d’État. C’est un crime de remettre en cause l’invasion ou de critiquer l’armée. Des journalistes indépendants qui s’adressent à des proches endeuillés ou couvrent des funérailles ont été arrêtés et informés que montrer de telles « larmes et souffrances » est mauvais pour le moral du public. Les autorités ont ordonné la fermeture de certaines pages commémoratives en ligne.

La priorité du Kremlin a été d’empêcher les voix en colère des familles en deuil et des militants anti-guerre de se rassembler et de gagner du terrain. Les informations sur les morts à la guerre pourraient décourager les efforts de recrutement de plus en plus urgents de la Russie, en retirant des prisonniers ayant une expérience militaire et en offrant des contrats de déploiement très bien rémunérés.

Des agents de la sécurité intérieure ont rendu visite à Dmitry Shkrebets cet été après avoir accusé les autorités russes d’avoir menti sur le nombre de marins morts lorsque le vaisseau amiral de la mer Noire Moskva a été coulé par des missiles ukrainiens le 13 avril. Son fils Yegor, l’un des conscrits à bord, a été répertorié comme “disparu”. .” Les agents ont accusé Shkrebets d’avoir proféré des alertes à la bombe et ont confisqué son ordinateur portable, comme il l’a détaillé sur VKontakte, la version russe de Facebook. Mardi, 111 jours après la mort de Yegor, l’armée a finalement remis à son père un certificat de décès.

“Ce ne sera jamais plus facile”, a écrit Shkrebets dans un article. “Il n’y aura jamais de vraie joie. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous sommes devenus différents, nous sommes devenus plus malheureux, mais aussi plus forts, plus durs. Nous ne craignons plus même ceux qui devraient être craints.

Mais l’analyste indépendant Bobo Lo du Lowy Institute, un groupe de réflexion australien, estime que le Kremlin a largement contenu le risque de troubles face au nombre élevé de victimes. Parce que la plupart des gens sont si prudents lorsqu’il s’agit d’exprimer leur dissidence, il est difficile d’évaluer le niveau réel de soutien à la guerre. Le sondeur VCIOM, qui est proche des autorités gouvernementales, a rapporté en juin que 72 % des Russes soutenaient les combats.

Politiquement, le président russe Vladimir Poutine “a su défendre cela”, a déclaré Lo, ancien chef de mission adjoint à l’ambassade d’Australie à Moscou. “En partie en contrôlant le récit de l’information, mais aussi parce que cela est désormais considéré comme une guerre contre l’Occident.”

Avec de nombreuses familles qui ont peur de s’exprimer et aucun décompte crédible des victimes, les médias indépendants et les groupes de défense des droits tiennent leurs propres comptes. Leur nombre, basé uniquement sur des rapports de décès confirmés de source ouverte, est modeste.

Le média russe indépendant Mediazona et BBC News Russian ont dénombré 5 185 morts à la guerre au 29 juillet, avec les pertes les plus importantes dans les régions reculées et pauvres telles que la région méridionale du Daghestan et la région sibérienne de la Bouriatie. Les villes riches de Moscou et de Saint-Pétersbourg ont été à peine touchées, ont conclu les deux médias. Moscou, avec 12,5 millions d’habitants, n’a perdu que 11 militaires et Saint-Pétersbourg 35.

En revanche, la CIA et le renseignement britannique MI6 estiment qu’au moins 15 000 Russes ont été tués depuis l’invasion de l’Ukraine par leur pays fin février, des pertes équivalentes à la guerre soviétique d’une décennie en Afghanistan. Et c’était “probablement une estimation prudente”, a déclaré le chef du MI6, Richard Moore, au Aspen Security Forum le mois dernier.

La mort de Chubarin était un reflet inquiétant du désespoir de l’armée russe. Ancien conscrit de la région de Carélie, il a signé un contrat de trois mois et était trop excité pour demander combien il serait payé. Sa mère, Nina Chubarina, pense qu’il voulait faire ses preuves en tant qu’homme. Elle se demande s’il essayait de reconquérir son ex-femme.

“Il savait que c’était dangereux”, a-t-elle déclaré dans une récente interview. Il est parti le 11 mai, envoyant des messages joyeux et des vidéos après son arrivée à Belgorod, dans le sud de la Russie. Il a reçu peu de formation au cours de ses quatre jours là-bas, puis a fait un appel précipité à la maison. Il avait reçu une mitrailleuse et se dirigeait vers la guerre.

“C’était ça. C’était la dernière fois que nous nous parlions”, a-t-elle déclaré. Les militaires lui ont dit qu’il avait été retrouvé mort près de Marioupol le 16 mai. « C’était un gars très courageux, il n’avait peur de rien. Il était si joyeux et ouvert et si gentil.

Chubarina, ouvrière laitière, ne remet pas en cause la guerre. Elle vient de relire un poème que son fils lui a envoyé alors qu’il était conscrit en 2017, sur le fait de grandir et de l’abandonner : « Pardonnez-moi pour toute la douleur qui est tombée sur vos épaules fatiguées. Veuillez accepter mon arc de soldat. Cela vient du fond de mon cœur.

Sergei Dustin de Baltiysk refuse de se taire. Sa fille, Alexandra, a épousé un marine nommé Maksim et est devenue veuve à 19 ans. Il a exprimé sa rage sur Facebook, affirmant que les Russes devaient demander pourquoi leurs fils mouraient.

Il a décrit la guerre comme un “massacre commencé par des vieillards fous qui se prennent pour de grands géopoliticiens et des super stratèges, incapables, en fait, de tout sauf de destruction, de menaces contre le monde, de gonflement des joues et de mensonges sans fin”.

Certaines réponses l’ont traité de traître. Son gendre était parti en hiver pour des « exercices d’entraînement » et s’est retrouvé en Ukraine. Un vieil ami d’Ukraine se battait de l’autre côté. Dustin espérait qu’aucun des deux ne mourrait.

Il a refusé d’entendre les détails de la mort du jeune homme et sa fille s’est enfermée dans son chagrin. “Il est très difficile pour elle de comprendre et de reconnaître que son mari participait à une opération qui, pour le moins, était loin d’être agréable”, a-t-il déclaré. “Toute cette histoire apporte chagrin et tragédie à tout le monde.”

Peu de familles endeuillées remettent publiquement en question l’effort de guerre. Le silence sert à minimiser la compréhension du public de son impact sur le front intérieur. Dans la ville d’Ulan-Ude, dans l’est de la Sibérie, une enquête récente du site d’information indépendant Lyudi Baikala a révélé que peu d’habitants savaient que plus de 250 personnes de la région avaient été tuées, un décompte du site calculé à l’aide de sources ouvertes.

Pourtant, des fissures sont apparues. En Bouriatie, un groupe d’épouses de soldats russes a réalisé une vidéo en juin pour exiger que les militaires ramènent leurs hommes à la maison. Des centaines de soldats de la région ont contacté un groupe d’activistes là-bas pour obtenir des informations sur la manière de rompre leurs contrats, selon Alexandra Garmazhapova, fondatrice de la Free Buryatia Foundation. Les pertes sur une page commémorative locale sur VKontakte augmentent chaque jour.

Lundi, la mort des basketteurs locaux Dmitry Lagunov et Nikolay Bagrov a été confirmée. Une femme nommée Raisa Dugarova a répondu sur la page. “Pourquoi la Bouriatie doit-elle enterrer ses fils tous les jours?” elle a demandé. “Pourquoi fait-on ça?”

Le lendemain, il y avait une autre entrée, sur la mort de Zolto Chimitov, un caporal d’une trentaine d’années, né dans le village rural de Tsakir. Il est devenu champion de boxe, s’entraînant plus tard pour devenir forestier. Il avait trois enfants.