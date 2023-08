Des familles poursuivent le gouvernement britannique pour la mort de leurs proches pendant la crise de Covid

Un groupe de 30 familles poursuivent le gouvernement britannique, les maisons de retraite et les hôpitaux pour le décès de leurs proches au début de la pandémie de Covid.

Les familles affirment que rien n’a été fait pour éviter ces décès et réclament des dommages-intérêts pour les pertes en vies humaines et la détresse.

Les cas concernent tous des décès survenus en 2020, lorsque des patients infectés par Covid étaient transférés des hôpitaux vers des maisons de retraite.

Ils affirment que leurs droits humains ont été violés par l’incapacité du gouvernement à protéger le droit à la vie de leurs proches, ainsi que leur droit à la vie privée et familiale et à ne pas être victime de discrimination.

Liz Weager fait partie de ceux qui portent plainte. Sa mère, Margaret, âgée de 95 ans, a été testée positive pour le virus dans sa maison de retraite en mai 2020 et est décédée plus tard à l’hôpital.

« Que se passait-il dans la gestion de ces maisons de retraite ? Quels conseils recevaient-ils ? » Liz a demandé dans une interview avec la BBC. « Cela revient au gouvernement. Il y avait un manque de préparation, qui s’est ensuite répercuté sur la maison de retraite.

Weager a ajouté : « Je sentais que ses soins manquaient complètement. En fin de compte, nous accordons tous notre confiance à ces fonctionnaires. Et il m’a semblé qu’il y avait beaucoup d’action de poulet sans tête. Où était la planification ?

L’affaire est portée par le cabinet d’avocats Leigh Day. Emma Jones, l’associée chargée de l’affaire, a déclaré : « Vous ne pouvez pas sous-estimer l’impact que la perte tragique d’un être cher dans des circonstances aussi pénibles a eu sur nos clients.

« Nous espérons qu’en engageant ces poursuites, une enquête complète et approfondie sur ces décès pourra être menée, ce qui pourrait aider nos clients à sentir qu’ils ont obtenu justice pour leurs proches. »

L’action en justice fait valoir que l’État n’a pas réussi à les protéger en ne publiant pas les procédures ou les politiques à appliquer par les maisons de retraite et les hôpitaux. Il se concentrera particulièrement sur la décision de mars 2020 de renvoyer rapidement les patients hospitalisés vers des maisons de retraite, sans tests ni isolement.

Beatrice Morgan, avocate, a déclaré : « Nos clients estiment que les directives émises par le secrétaire à la Santé dans les premières semaines de la pandémie ont entraîné des milliers de décès inutiles. Beaucoup sont convaincus qu’au lieu d’essayer de protéger les personnes âgées pendant cette période, les directives exposent leurs proches à un risque de préjudice évitable.

Le gouvernement a déclaré qu’il ne faisait aucun commentaire sur la poursuite des poursuites judiciaires. Une déclaration du ministère de la Santé et des Affaires sociales à la BBC a déclaré : « Nos pensées vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers pendant la pandémie. »

Il a déclaré qu’en plus de protéger spécifiquement les résidents des maisons de retraite, il visait à protéger le public tout au long de la pandémie.

Il concluait : « Nous avons fourni des milliards de livres pour soutenir le secteur, notamment pour le contrôle des infections et la prévention, la gratuité des EPI et les vaccinations prioritaires, la grande majorité du personnel soignant et des résidents éligibles étant vaccinés. »