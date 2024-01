Des familles poursuivent l’armurerie du Kentucky qui vendait des AR-15 utilisés lors de la fusillade dans une banque en 2023 qui a tué 5 personnes

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Le magasin d’armes du Kentucky qui a vendu un AR-15 à un homme qui l’a utilisé pour tuer cinq collègues et a écrit dans son journal l’arme était “si facile” à acheter fait face à une plainte déposée lundi par les survivants et les familles des victimes.

La poursuite civile déposée à Louisville allègue que River City Firearms aurait dû se méfier davantage de la vente et avoir remarqué des signaux d’alarme lorsque Connor Sturgeon a acheté l’arme six jours avant la fusillade du 10 avril. Sturgeon est entré dans la Vieille Banque Nationale et a ouvert le feu sur des collègues qui tenaient une réunion matinale, tuant cinq personnes et en blessant plusieurs autres. Une réponse un policier a également été abattu.

Sturgeon, 25 ans, souffrait de maladie mentale et a écrit dans un journal qu’il était « très malade », selon un rapport détaillé de la police de Louisville sur la fusillade publié en novembre.

River City Firearms est un revendeur agréé par le gouvernement fédéral, ce qui signifie que les vendeurs y sont « formés pour repérer les individus qui… peuvent avoir des intentions néfastes », selon le procès. Les clients à l’intérieur du magasin ont déclaré que Sturgeon avait peu de connaissances sur les armes à feu et semblait embarrassé lors de l’achat, selon le procès. Le magasin a « l’obligation légale » de refuser une vente à un acheteur dont il peut raisonnablement dire qu’il pourrait constituer un danger pour autrui, selon la poursuite.

Les propriétaires du magasin doivent savoir que les armes de type AR-15 comme celle achetée par Sturgeon « sont devenues l’arme de prédilection des jeunes hommes déterminés à provoquer des destructions massives », selon le procès. qui a été rapporté pour la première fois par le Courier Journal.

Sturgeon a acheté un Radical Firearms RF-15, 120 cartouches et quatre cartouches de chargeur pour 762 $. Il a écrit dans son journal que le processus avait duré environ 45 minutes.

“Sérieusement, je savais que ce serait faisable mais c’est ridicule”, a-t-il écrit.

River City Firearms n’a pas immédiatement répondu à un message électronique envoyé au magasin lundi. Un appel téléphonique au magasin est resté sans réponse lundi soir.

Sturgeon a tiré plus de 40 coups en huit minutes environ, selon le rapport de la police de Louisville. Les enquêteurs ont déclaré qu’il ne semblait pas bien comprendre comment utiliser cette arme. Sturgeon a été mortellement abattu par un policier de Louisville intervenu quelques minutes seulement après le début de la fusillade.

Les familles de deux des victimes décédées – Joshua Barrick et James Tutt – sont plaignants dans le procès, aux côtés de trois survivants de la fusillade.

La plainte a été déposée par les avocats du cabinet d’avocats de Chicago Romanucci & Blandin, ainsi que par l’avocat de Louisville, Tad Thomas, et par Everytown Law, un cabinet basé à Washington qui cherche à faire progresser les lois sur la sécurité des armes à feu devant les tribunaux.