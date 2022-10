Des familles pleurent la mort d’une crèche thaïlandaise avant la visite du roi

Au moins 37 personnes ont été tuées lorsqu’un ex-policier a ouvert le feu dans une crèche en Thaïlande.

Des familles endeuillées se sont rassemblées vendredi devant la crèche où 23 enfants figuraient parmi les tués.

Le roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn devait se rendre sur les lieux de la fusillade plus tard vendredi.

Des familles en pleurs et accablées de chagrin se sont rassemblées vendredi devant une crèche thaïlandaise où un ancien policier a assassiné près de deux douzaines d’enfants dans l’un des pires massacres du royaume.

Le roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn et le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha rendront plus tard visite aux survivants de l’attaque qui a fait au moins 37 morts, dont la femme et l’enfant de l’attaquant.

Du jour au lendemain, des cercueils transportant les corps des victimes – dont 23 enfants – sont arrivés à la morgue d’Udon Thani, la ville la plus proche du district rural endormi déchiré par le saccage de trois heures de jeudi.

Armé d’un pistolet 9 mm et d’un couteau, le sergent de police limogé Panya Khamrab a ouvert le feu sur la garderie de la province de Nong Bua Lam Phu, au nord-est, vers 12h30 (5h30 GMT).

Après l’attaque, Panya, 34 ans, a fui les lieux dans une camionnette pour rentrer chez lui et assassiner sa femme et son enfant avant de se suicider, a indiqué la police, mettant fin à la tuerie vers 15h00.

À l’extérieur de la pépinière – un bâtiment bas dans un complexe gouvernemental local devant une pelouse – des dizaines de personnes se sont rassemblées vendredi pour pleurer et rendre hommage.

Certains pleuraient inconsolables, essuyant leurs yeux pendant que leurs proches les serraient dans leurs bras.

Drogué

Les drapeaux sur les bâtiments gouvernementaux ont volé en berne vendredi dans un geste de deuil pour l’un des jours les plus meurtriers de l’histoire récente de la Thaïlande.

Nanthicha Punchum, chef par intérim de la pépinière, a décrit des scènes déchirantes lorsque l’agresseur a fait irruption dans le bâtiment du district rural de Na Klang.

Elle a déclaré à l’AFP :

Il y avait des membres du personnel qui déjeunaient à l’extérieur de la crèche et l’agresseur a garé sa voiture et a abattu quatre d’entre eux.

“Le tireur a défoncé la porte avec sa jambe, puis est entré et a commencé à couper la tête des enfants avec un couteau.”

Les médias locaux ont rapporté que parmi les morts figurait une enseignante enceinte de huit mois et qu’un enfant avait survécu parce qu’il dormait caché par une couverture lorsque l’agresseur a frappé.

Le chef de la police nationale, Damrongsak Kittiprapat, a déclaré aux journalistes que Panya, un ancien sergent de police, avait été suspendu en janvier et limogé en juin pour consommation de drogue.

Il a déclaré que l’agresseur – qui a utilisé un pistolet acheté légalement – ​​devait comparaître devant le tribunal pour une accusation de drogue, ajoutant que Panya était dans un état maniaque, mais on ne savait pas si c’était lié à la drogue.

Le témoin Paweena Purichan, 31 ans, a déclaré que l’agresseur était bien connu dans la région en tant que toxicomane.

Elle a déclaré à l’AFP qu’elle avait rencontré Panya au volant de manière erratique alors qu’il s’enfuyait.

“L’agresseur a percuté une moto sur deux personnes qui ont été blessées. J’ai filé pour m’éloigner de lui”, a-t-elle déclaré.

“Il y avait du sang partout.”

Des séquences vidéo que Paweena a mises en ligne montrent une femme allongée blessée dans un buisson en bordure de route après avoir apparemment été renversée de sa moto par Panya.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut a ordonné une enquête rapide sur l’attaque, qui a eu lieu moins de trois ans après qu’un soldat a abattu 29 personnes lors d’un déchaînement de 17 heures et blessé des dizaines d’autres avant d’être abattu par des commandos.

Et il y a moins d’un mois, un officier de l’armée a abattu deux collègues dans une base d’entraînement militaire de la capitale Bangkok.

Mais alors que la Thaïlande a des taux élevés de possession d’armes à feu, les fusillades de masse comme celle de jeudi sont rares.