Des familles nettoyant des scènes de crime n’auraient pas dû se produire, selon Mountie à une enquête sur une fusillade de masse

ATTENTION : cette histoire contient des détails troublants.

Un gendarme de haut rang en Nouvelle-Écosse au moment de la fusillade de masse il y a plus de deux ans dit qu’il ne pense pas que les familles des victimes ont été correctement soutenues – et que les scènes de crime n’auraient pas dû être remises sans avoir été nettoyées.

Surint. Darren Campbell a témoigné pendant deux jours cette semaine devant la Mass Casualty Commission menant l’enquête publique sur les meurtres des 18 et 19 avril 2020, et s’est également entretenu avec la commission à travers deux entretiens en juin et juillet.

Campbell travaille maintenant au Nouveau-Brunswick, mais était l’agent des services de soutien – l’un des postes les plus élevés de la GRC dans la province – au moment de la fusillade.

Il a raconté à la commission comment il avait rencontré de nombreuses familles de victimes l’été suivant la tragédie, où un homme armé a tiré et tué 22 personnes dans plusieurs communautés de la province alors qu’il conduisait une réplique de voiture de la GRC.

Bon nombre de leurs préoccupations comprenaient ce qu’ils considéraient comme un manquement de la GRC à divulguer des informations et des problèmes avec le const. Wayne (Skipper) Bent, le seul officier de liaison chargé de s’occuper de presque toutes les familles des victimes, a déclaré Campbell.

Surintendant de la GRC Darren Campbell était l’agent des services de soutien au moment de la fusillade, le troisième gendarme de la Nouvelle-Écosse. (Radio-Canada)

“Ce furent des réunions très émouvantes”, a déclaré Campbell lors d’une interview à la commission.

“J’ai eu affaire à beaucoup de familles et je dirai… Je n’ai jamais assisté à des réunions avec des gens qui m’ont plus touché, ou qui ont été aussi difficiles que ça.”

Certaines familles de victimes, dont celles de Heather O’Brien et Gina Goulet, ont déclaré qu’elles avaient été laissées pour nettoyer les scènes où les femmes étaient mortes.

Campbell a déclaré que la famille O’Brien lui avait dit qu’il restait des douilles dans le véhicule, ainsi que ce qu’ils appelaient des “parties du corps”. Selon Campbell, il a demandé à la fois à Bent et à un membre de l’équipe médico-légale comment cela avait pu se produire.

Habituellement, après que l’équipe médico-légale a traité une voiture pour obtenir des preuves, Campbell a déclaré qu’elle pourrait laisser des taches ou des tissus derrière elle, mais elle est ensuite confiée à une compagnie d’assurance pour qu’elle la nettoie ou la détruise.

“Ce n’est pas différent d’une scène de crime réelle dans une résidence. Vous savez, nous ne permettons normalement pas à la famille de revenir et de voir une scène horrible et désordonnée”, a déclaré Campbell.

“Ce serait traumatisant.”

Campbell s’est excusé auprès de sa famille en personne

Mais Campbell a déclaré que Bent lui avait dit que la famille O’Brien voulait que la voiture soit rendue le plus rapidement possible, même dans l’état où elle était. Bent a témoigné devant la commission le mois dernier qu’il n’allait pas discuter avec les O’Brien parce que c’était leur propriété, alors la voiture a été rendue.

Campbell a déclaré qu’il avait été confronté à des situations similaires lorsque des familles demandaient à voir des êtres chers après qu’ils aient été tués. Bien qu’il ne veuille pas nier les familles, Campbell a déclaré qu’il essayait toujours de les en dissuader, car l’apparence de leur proche n’est “pas qui ils sont”.

Il a dit que la même logique s’applique à une scène de crime dans une maison ou une voiture – ce n’est “pas bon pour les gens” de voir ça.

Au cours de sa rencontre avec plusieurs membres de la famille O’Brien, qui a couvert des questions telles que l’état de la voiture et comment l’un d’eux avait une arme pointée sur eux par un officier à l’approche d’une scène de crime, Campbell a déclaré qu’il avait présenté ses condoléances et dit eux “en tant que personne, je suis désolé.”

Il leur a également fait savoir quelles mesures ils pourraient prendre pour déposer une plainte professionnelle s’ils le souhaitaient, a-t-il déclaré.

Campbell a déclaré qu’il n’avait jamais présenté d’excuses écrites et qu’il n’était au courant d’aucune excuse officielle aux O’Briens de la part de la GRC.

Heather O’Brien avec ses filles Katie Devine, devant, Darcy Dobson, deuxième à partir de la droite, et Molly O’Brien, à l’extrême droite. (Soumis par Darcy Dobson)

Mardi, après sa deuxième journée de témoignage, Campbell a fondu en larmes et s’est excusé auprès de toutes les familles pour les avoir “échouées”.

Dans le cas de Goulet, l’enquête a publié un résumé d’une rencontre entre la commission et sa fille, Amelia Butler, et son gendre, Dave Butler.

Amelia n’a pas reçu de notification officielle du plus proche parent, et le document indique que, bien qu’au moins quatre policiers différents aient donné leurs informations, personne n’a appelé le couple pour leur faire savoir quand la propriété de Goulet était prête à être remise.

Au lieu de cela, Dave Butler a mis en place des panneaux “interdiction d’intrusion” et est entré lui-même dans la maison, découvrant “du sang partout sur la porte et d’autres choses qu’il n’aurait pas dû voir”, indique le document.

Les majordomes ont pris leurs propres dispositions auprès de l’assurance pour faire nettoyer la maison de Goulet, mais la police ne leur avait pas dit que c’était une option. À un moment donné, le couple a trouvé une douille près de la porte de la salle de bain et un “morceau de plomb” dans la vanité de Goulet.

Bent a témoigné qu’il se sentait “vraiment mal” que les majordomes aient vécu cette expérience et aient organisé le nettoyage avant de les contacter le 21 avril, deux jours après la mort de Goulet.

Un mémorial sur la route 224 montre une photo de Gina Goulet, l’une des victimes de la fusillade de masse la plus meurtrière au Canada. (Pat Callaghan/CBC)

Amelia Butler a déclaré à la commission qu’elle croyait à l’origine que Bent était leur agent de liaison personnel, et il n’a jamais expliqué comment il représentait réellement les familles liées à 21 victimes. Dave Butler a déclaré que Bent “n’était pas capable de garder ses histoires droites” et ne se souvenait souvent pas avec qui il parlait.

Campbell a déclaré dans une interview à la commission qu’il n’était pas au courant de ce que les majordomes ont vécu, mais ce qu’ils décrivent “n’aurait jamais dû arriver”.

Il a dit que généralement Bent, ou un autre membre de l’équipe d’enquête, serait celui qui parlerait avec chaque famille des options de nettoyage par le biais d’une assurance.

Lorsqu’on lui a demandé si le soutien offert par Bent était suffisant, Campbell a déclaré que, compte tenu de l’ampleur de la fusillade de masse, la GRC ne pourrait probablement jamais fournir suffisamment d’aide et qu’il y a “toujours plus que nous pourrions faire”.

Mais lorsqu’on lui a demandé si cette assistance répondait au niveau minimum de soins, Campbell a dit “non”, sur la base des commentaires des familles.

“Si c’était bien, il n’y aurait pas de plaintes”, a-t-il déclaré.

Campbell a déclaré mardi qu’il savait que Bent avait travaillé très dur pendant des mois pour aider les familles, et que la tension avait laissé un “impact durable” sur lui.

Dans son témoignage de lundi, Campbell a déclaré qu’il avait fait part de ses inquiétudes à l’équipe des crimes majeurs qui avait désigné Bent comme agent de liaison, à savoir que ce serait un “lourd fardeau” à porter pour une seule personne.

Constable de la GRC. Wayne Bent témoigne sur le soutien aux membres de la famille lors de l’enquête de la Mass Casualty Commission sur les meurtres de masse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020 à Truro, en Nouvelle-Écosse, le mardi 21 juin 2022. (La Presse canadienne/Andrew Vaughan)

Mais Campbell a déclaré que pendant que l’équipe en parlait, ils lui ont finalement dit que Bent pouvait le gérer seul.

Dans sa propre interview avec la commission, Bent a déclaré qu’il “était un peu égoïste” après avoir travaillé dur pour établir des relations avec les gens et qu’il souhaitait que le même message soit transmis à chaque famille.

Bent n’avait aucune formation spécifique sur le rôle d’officier de liaison avec la famille et, mardi, Campbell a déclaré qu’il aimerait voir une équipe nationale spécialement formée qui pourrait répondre aux catastrophes naturelles, aux attaques terroristes ou aux fusillades de masse partout dans le pays.

Les membres de la famille d’une victime, Const. Heidi Stevenson, étaient les seules à ne pas avoir affaire à Bent. Le mari et les enfants de Stevenson avaient un officier qui leur était assigné, tandis que ses parents traitaient avec un autre membre de la GRC, a déclaré Campbell.