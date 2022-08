Des familles laitières de North Okanagan-Shuswap souffrent après une collision tragique

Les condoléances affluent pour les vies perdues dans la tragique collision entre un camion de transport tôt dimanche matin sur la route transcanadienne à 35 kilomètres à l’est de Golden.

Selon la GRC, trois hommes sont morts dans l’accident, qui s’est produit vers 6 h 45 le 28 août et a fermé l’autoroute pendant 37 heures.

Tanner Liefting, 25 ans, et Brandon Richard Johnson, 30 ans, tous deux de Chilliwack, et Jagsir Singh Gill, 31 ans, de Calgary, ont été identifiés comme les trois hommes tués. Un compte GoFundMe a été créé pour chacun des trois hommes.

Le camion en direction ouest ramenait du bétail de la Western Canadian Classic (WCC) à Brandon, au Manitoba. Là, les jeunes bovins avaient été présentés par des membres du club 4H du nord de l’Okanagan-Shuswap et du Lower Mainland.

« Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances aux familles des conducteurs qui ont perdu la vie dans cet accident. Ils sont dans toutes nos pensées et nos prières en ces moments difficiles. Comme vous pouvez l’imaginer, toute l’équipe du WCC en Colombie-Britannique est aux prises avec cela aujourd’hui, en particulier les jeunes qui se sont occupés des veaux qui ont péri dans l’accident. Nous prenons des dispositions pour fournir tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin », a écrit l’équipe 4H dans un communiqué du 29 août.

Les jeunes 4H et le bétail qu’ils élèvent sont sélectionnés pour participer au WCC, une exposition laitière junior annuelle pour les quatre provinces de l’Ouest.

Trois des clubs 4H impliqués provenaient du district de Salmon Arm – les clubs Deep Creek, Shuswap Dairy et Milky Way 4H.

La BC Dairy Association a confirmé que 24 jeunes avaient des génisses dans le camion, environ la moitié de North Okanagan-Shuswap et l’autre moitié du Lower Mainland. Une seule génisse aurait survécu.

Le paquebot avait deux chauffeurs à bord dans le but de s’assurer que le chauffeur était frais, a confirmé l’association laitière.

Selon un communiqué de presse de la GRC de Golden-Field, “l’enquête préliminaire montre qu’un semi-remorque transportant du bétail en direction de l’ouest a traversé la ligne médiane et a heurté un semi-remorque transportant du bois d’oeuvre en direction de l’est”.

Michelle Wolff, dirigeante du Queest Mountain 4H Club dans le district de Salmon Arm, a exprimé ses sincères condoléances aux familles des conducteurs, aux enfants et à leurs familles qui ont perdu du bétail ainsi qu’aux clubs et dirigeants 4H.

« Pour moi, toute la communauté laitière et 4H va être affectée… Je sais que beaucoup de laiteries différentes soutiennent les enfants en leur donnant des veaux. Ils ne viennent pas d’une ou deux fermes, ils viennent de fermes de la région.

Elle a noté que la prochaine foire de Salmon Arm (du 9 au 11 septembre) et l’IPE (Interior Provincial Exhibition, du 31 août au 4 septembre) à Armstrong seront affectées.

L’IPE a publié une déclaration: “L’exposition provinciale de l’intérieur tient à exprimer ses plus sincères condoléances aux jeunes 4H qui ont perdu leurs animaux et aux familles des conducteurs qui ont tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture le 28 août”, a déclaré l’IPE. directeur général Heather King. « C’est une perte qui affecte non seulement notre foire, mais notre communauté. Et le programme 4H. Les enfants ont élevé ces animaux des veaux nouveau-nés aux yearlings. Dix-huit des animaux de l’accident devaient faire partie du spectacle à l’IPE cette année.

Les organisateurs de la Salmon Arm Fair sont naturellement aussi ébranlés.

Le directeur Jim McEwan a déclaré que l’association de la foire se réunira pour discuter de la meilleure façon de montrer la reconnaissance de la tragédie, à la fois la mort des conducteurs ainsi que tous les effets sur les jeunes de la perte de leurs animaux.

« Ce sont des choses auxquelles on ne s’attend tout simplement pas. Et c’est une communauté très soudée, la communauté laitière. C’est juste vraiment, vraiment difficile », a-t-il déclaré.

McEwan a déclaré qu’il savait que l’un des producteurs laitiers travaillait sur l’assemblage de kits pour aider à remplacer tout l’équipement que les jeunes avaient perdu, comme les licols, les tondeuses, les cisailles et plus encore.

Il a dit que certains des enfants 4H seront présentés à l’IPE et à la foire de Salmon Arm.

“Bien que ce soit une célébration de l’agriculture, ce sera toujours une période difficile…

“Nous voulons un moyen de faire savoir à ces enfants et aux membres de 4H qu’ils ont une grande communauté qui les soutient.”

– Avec des fichiers du Golden Star et du Vernon Morning Star.

newsroom@saobserver.net

Aimez-nous sur Facebook suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Animauxcollision mortelleautoroute transcanadienneCamions