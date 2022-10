Des familles laissent des offrandes pour les enfants tués à la garderie thaïlandaise – Kelowna Capital News

Des jouets et d’autres souvenirs sont offerts aux victimes d’une attaque massive qui se rassemblent pour une cérémonie bouddhiste à l’intérieur du temple Wat Rat Samakee dans la ville rurale d’Uthai Sawan, au nord-est de la Thaïlande, le dimanche 9 octobre 2022. Un ancien policier a fait irruption dans jeudi dans une garderie du nord-est de la Thaïlande, tuant des dizaines d’enfants d’âge préscolaire et d’enseignants avant de tirer sur d’autres personnes alors qu’il s’enfuyait. (AP Photo/Sakchai Lalit) Des proches des victimes d’une attaque massive se rassemblent pour une cérémonie bouddhiste à l’intérieur du temple Wat Rat Samakee dans la ville rurale d’Uthai Sawan, au nord-est de la Thaïlande, le dimanche 9 octobre 2022. Un ancien policier a fait irruption dans une garderie à jeudi dans le nord-est de la Thaïlande, tuant des dizaines d’enfants d’âge préscolaire et d’enseignants avant de tirer sur d’autres personnes alors qu’il s’enfuyait. (AP Photo/Sakchai Lalit) Une femme touche une photo des victimes d’une attaque massive devant le temple Wat Rat Samakee à Uthai Sawan, dans le nord-est de la Thaïlande, le dimanche 9 octobre 2022. Un ancien policier a fait irruption jeudi dans une garderie du nord-est de la Thaïlande. tuant des dizaines d’enfants d’âge préscolaire et d’enseignants avant de tirer sur d’autres personnes alors qu’il s’enfuyait. (AP Photo/Wason Wanichakorn) Des moines bouddhistes prient pour les victimes d’une attaque massive devant le centre de développement pour jeunes enfants d’Uthai Sawan, dans le nord-est de la Thaïlande, le dimanche 9 octobre 2022. Un ancien policier a fait irruption jeudi dans une garderie du nord-est de la Thaïlande. , tuant des dizaines d’enfants d’âge préscolaire et d’enseignants avant de tirer sur d’autres personnes alors qu’il s’enfuyait. (AP Photo/Sakchai Lalit)

Des familles ont offert des fleurs et des poupées, du pop-corn et des boîtes de jus aux enfants massacrés dans une garderie en Thaïlande, dans le cadre d’une cérémonie bouddhiste tenue dimanche à quelques pas du début du massacre qui devait guider les jeunes âmes vers leur corps.

« Reviens à la maison » et « reviens avec nous », criaient les proches dans la garderie vide, beaucoup les larmes aux yeux.

L’attaque à l’arme à feu et au couteau contre le centre de développement pour jeunes enfants d’Uthai Sawan a été le massacre le plus meurtrier de Thaïlande et a privé la petite communauté agricole d’une grande partie de sa jeune génération. L’ancien policier qui a pris d’assaut le bâtiment a tué deux douzaines de personnes à la garderie avant de faire d’autres morts en s’enfuyant, dont sa femme et son enfant, a indiqué la police. Il s’est ensuite suicidé.

Des cérémonies ont eu lieu dimanche dans trois temples, où les corps des 36 victimes – pour la plupart des enfants d’âge préscolaire – ont été emmenés avant les rites funéraires et la crémation mardi.

Maneerat Tanonethong – dont Chaiyot Kijareon, 3 ans, a été tué à la garderie – a déclaré que les rituels l’aidaient à surmonter son chagrin.

“J’essaie de ne pas penser à des images horribles et de me concentrer sur sa beauté. … Mais je ne sais pas ce que je ferai de moi-même une fois que tout sera terminé », a-t-elle déclaré. “Je suis déterminé à essayer de lâcher prise, à ne pas en vouloir à l’agresseur et à comprendre que tout cela se terminera dans cette vie.”

Au temple Rat Samakee, les membres de la famille se sont assis devant les minuscules cercueils tandis que les moines bouddhistes chantaient des prières. Ils ont placé des plateaux de nourriture, de jouets et de lait le long de l’extérieur des murs du temple comme offrandes aux esprits de leurs enfants tués.

Plus tard, ils se sont dirigés vers la garderie et se sont rassemblés devant un mémorial de fortune pour recevoir les affaires des enfants tués. Ils ont fait des offrandes des aliments préférés de leurs enfants et ont allumé de l’encens et des bougies en implorant les âmes des enfants de retourner dans leur corps.

De nombreux bouddhistes en Thaïlande croient qu’en cas de mort non naturelle, l’âme s’échoue à l’endroit où la personne a péri et doit être réunie avec le corps avant une éventuelle renaissance.

Dimanche, le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha et les membres de son cabinet ont assisté aux prières du soir dans les trois temples. Prayuth a partagé le devoir avec deux vice-premiers ministres, Prawit Wongsuwan et Anutin Charnvirakul.

La police a identifié l’agresseur comme étant Panya Kamrap, 34 ans, un sergent de police licencié plus tôt cette année après avoir été accusé d’une infraction liée à la drogue.

Un employé de la garderie a déclaré aux médias thaïlandais que le fils de Panya avait fréquenté le centre mais n’y était pas allé depuis environ un mois. La police a déclaré qu’elle pensait que Panya était stressé par les tensions entre lui et sa femme et par des problèmes d’argent.

L’attaque n’a épargné personne dans la petite communauté et a attiré l’attention des médias internationaux sur cette zone rurale reculée. Dimanche, les autorités thaïlandaises ont infligé une amende à deux journalistes de CNN pour avoir travaillé dans le pays avec des visas de tourisme, mais les ont blanchis de tout acte répréhensible pour être entrés dans la garderie, affirmant qu’ils avaient filmé à l’intérieur en croyant avoir obtenu l’autorisation.

Le chef adjoint de la police nationale, Surachate Hakparn, a déclaré que les journalistes avaient été invités à entrer dans le bâtiment par un volontaire ou un agent de santé et ne savaient pas que la personne n’était pas autorisée à les laisser entrer.

Les journalistes impliqués se sont excusés dans une vidéo enregistrée.

Dans un communiqué, Mike McCarthy, vice-président exécutif et directeur général de CNN International, a déclaré que l’équipe avait demandé l’autorisation d’entrer dans le bâtiment mais “comprend maintenant que ces responsables n’étaient pas autorisés à accorder cette autorisation”.

Les tueries de masse en Thaïlande sont rares mais pas inconnues.

En 2020, un soldat mécontent a ouvert le feu dans et autour d’un centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, tuant 29 personnes et retenant les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d’être tué par elles.

Avant cela, un attentat à la bombe en 2015 dans un sanctuaire à Bangkok avait fait 20 morts. Elle aurait été menée par des trafiquants d’êtres humains en représailles à la répression de leur réseau.

Tassanee Vejpongsa et David Rising, The Associated Press

