Des familles forment des organisations à but non lucratif pour lutter contre les armes à feu et la sécurité de l’école après la fusillade dans une école de Nashville

NASHVILLE, Tenn. (AP) – S’arrêtant au micro, Noah, 6 ans, a pris une inspiration et a doucement déclaré: « Je ne veux pas d’armes à feu aujourd’hui ni aucun jour dans mon école. »

Sa mère, Sarah Shoop Neumann, a essuyé des larmes en tenant le jeune garçon dans ses bras. Cela faisait plus de quatre mois qu’un tireur avait ouvert le feu sans discernement alors que Noah se trouvait dans une école primaire privée de Nashville, tuant trois de ses camarades de classe et trois adultes. Et Neumann voulait de l’action.

Rejoignant un groupe de familles de The Covenant School, Neumann et d’autres ont annoncé jeudi qu’ils avaient créé deux organisations à but non lucratif non seulement pour promouvoir la sécurité scolaire et les ressources en santé mentale, mais également pour former un fonds d’action pour pousser les changements de politique législative qui imposeraient certaines limites sur les armes à feu à l’intérieur de l’état politiquement rouge rubis du Tennessee.

« Nous pouvons créer des lendemains meilleurs pour notre État afin qu’aucune autre communauté n’ait à endurer la souffrance », a déclaré Neumann aux journalistes lors d’une conférence de presse. « Et nos enfants peuvent aller à l’école sans crainte. »

L’annonce du groupe est le dernier développement dans la tension actuelle sur la question de savoir si le Tennessee à dominante républicaine adoptera une législation significative en réponse à la fusillade de The Covenant School. Alors que les défenseurs du contrôle des armes à feu réclament depuis des années des réglementations plus strictes sur les armes à feu, ces familles espèrent faire de plus grands progrès avec les législateurs conservateurs en utilisant des points communs dans leur foi et, pour certains, leurs antécédents politiques, tout en soulignant la nécessité de prévenir de futures tragédies.

Au cours des prochaines semaines, les parents se réuniront tous les jours au Capitole de l’État pour prier et rencontrer les législateurs.

« En tant que natif du Tennessean et propriétaire d’armes à feu, je pense qu’il est important de souligner que nous sommes partisans d’une possession responsable d’armes à feu », a déclaré Melissa Alexander, un parent Covenant. « Cependant, je pense qu’il est important d’intervenir lorsqu’il y a des signes clairs que quelque chose ne va pas. »

La création du fonds de plaidoyer politique aide à ouvrir la voie aux familles pour faire pression sur les législateurs sur leurs positions politiques et collecter des dons. Pourtant, les parents soutiennent qu’ils n’ont pas l’intention de se mêler des élections de l’État ou de soutenir des candidats en particulier. Le groupe se dit favorable au retrait des armes à feu des personnes qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, ainsi qu’au renforcement des réglementations sur le stockage des armes à feu et au resserrement des vérifications des antécédents.

Jusqu’à présent, les législateurs du GOP ont massivement résisté aux appels lancés par le gouverneur républicain Bill Lee pour adopter une législation qui éloignerait les armes à feu des personnes qui pourraient se blesser ou blesser les autres. La législature a d’abord repoussé la tentative de Lee d’adopter la législation au printemps, forçant le gouverneur à déclarer depuis qu’il convoquera une session législative spéciale en août pour que les membres examinent à nouveau sa proposition et d’autres.

Au lieu de cela, la supermajorité républicaine a largement plaidé pour la nécessité d’ajouter plus de sécurité aux bâtiments scolaires, et beaucoup se sont engagés à augmenter toutes les propositions qui imiteraient les lois dites « drapeau rouge » que d’autres États ont adoptées à la suite des fusillades dans les écoles.

Lee a soutenu que sa proposition n’est pas une loi de drapeau rouge, qu’il décrit comme une « étiquette politique toxique ».

À ce jour, 19 États ont adopté des lois sur le drapeau rouge, et de nombreux législateurs les ont promulguées après des tragédies. Notamment, la Floride l’a fait après la fusillade de masse de 2018 à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland qui a tué 17 élèves. Les responsables de l’application des lois avaient reçu de nombreuses plaintes concernant les déclarations menaçantes du tireur de 19 ans.

Selon la proposition de Lee, les forces de l’ordre détermineraient d’abord si une personne est une menace, puis une audience avec la personne en question aurait lieu, généralement dans un délai de trois à cinq jours. Un juge déciderait s’ils devaient effectivement se faire retirer temporairement leurs armes. Si tel est le cas, la personne devra remettre ses armes et ses munitions à un tiers dans les deux jours et tout permis de port d’arme de poing sera suspendu dans les trois jours ouvrables. Les actions dureraient jusqu’à 180 jours à la fois.

La session spéciale devrait commencer le 21 août.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’âge de Noah Neumann à 6 ans, et non 5.

Kimberlee Kruesi, Associated Press