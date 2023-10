Des familles fatiguées parcourent les rues de Gaza, essayant de fuir le nord avant l’invasion israélienne

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Certains ont fui chez eux avec des valises remplies de vêtements, d’objets de famille et de photographies. Certains sont repartis avec des piles de matelas en mousse attachés au toit des voitures. Ils prenaient des bus, des camionnettes, des voitures et des charrettes tirées par des ânes.

Beaucoup ont marché. Beaucoup n’avaient rien avec eux, à l’exception de membres de leur famille épuisés qui traînaient péniblement dans les rues jonchées de décombres. Tous essayaient de se mettre en sécurité.

« Nous avons quitté la maison sans nourriture, sans eau et sans vêtements », a déclaré Mohammad Hillis, assis devant un pupitre d’école en bois marqué par des générations d’élèves dans un camp de réfugiés de fortune au centre de Gaza. « Nous sommes partis sans rien emporter avec nous. »

Il a déclaré qu’environ 150 personnes vivaient dans son immeuble, dans leur ville du nord de Gaza. Tous sont partis après que des nuages ​​de tracts israéliens ont commencé à tomber du ciel, avertissant les civils de fuir le nord dans les 24 heures.

« Évacuez le sud pour votre propre sécurité et celle de vos familles et éloignez-vous des terroristes du Hamas qui vous utilisent comme boucliers humains », indique un communiqué israélien. Il a averti que les forces israéliennes « opéreraient de manière significative » dans le nord de Gaza dans les prochains jours, une référence apparente à une offensive terrestre prévue une semaine après l’attaque sanglante et soigneusement planifiée du Hamas contre Israël.

Les tracts ont alimenté la peur et le chaos qui sévissent déjà à Gaza, qui fait face à des frappes aériennes israéliennes incessantes depuis l’attaque.

Douze heures seulement après les premiers avertissements israéliens, des centaines de milliers de personnes ont soit pris la route, soit ont été contraintes de quitter leurs maisons à cause des frappes aériennes.

Mais de nombreux habitants de Gaza ont choisi de rester et de faire face à l’invasion imminente. Certains ont déclaré qu’il n’y avait tout simplement aucun endroit sûr où aller dans le sud, loin de leurs amis et de leurs proches. Beaucoup craignaient également les dangers sur les routes qui, selon Israël, pouvaient servir de voies d’évacuation, mais qui avaient été ciblées à plusieurs reprises par des frappes aériennes israéliennes.

Certains Gazaouis ont cherché refuge dans des endroits dont ils espéraient qu’ils ne seraient pas des cibles israéliennes.

Les autorités médicales affirment qu’environ 35 000 personnes se sont entassées dans l’enceinte du principal hôpital de la ville de Gaza, dans l’espoir d’y trouver refuge.

L’ampleur de l’ordre d’évacuation est vaste, et peut-être tout simplement impossible.

L’arrêté couvre une superficie de 1,1 million d’habitants, soit environ la moitié de la population du territoire. L’ONU et les travailleurs humanitaires ont prévenu que l’exode massif serait catastrophique.

Les réseaux sociaux ont été inondés d’appels à l’aide.

« S’il y a une voiture, un bus ou quoi que ce soit à proximité qui nous emmènera de Gaza à Rafah, s’il vous plaît contactez-moi », a plaidé un médecin de la ville de Gaza sur Facebook.

Vendredi, Haïfa Khamis al-Shurafa se demandait à quoi pensait son père de 82 ans alors qu’ils se préparaient à fuir pour la deuxième fois en une semaine.

Son père, atteint de la maladie de Parkinson et incapable de parler, était témoin de la Nakba de 1948, ou « catastrophe », le terme que les Palestiniens utilisent pour décrire leur déplacement massif lors de la création d’Israël.

En l’aidant à monter dans une voiture dans la ville de Gaza, avec les sept biens les plus importants de la famille dans deux valises, elle a ressenti avec acuité que l’histoire se répétait.

Son père avait 6 ans lorsque lui et sa famille ont été déplacés de ce qui est aujourd’hui la ville israélienne de Beer Sheva.

« Ils ont quitté leurs magasins et leurs maisons », a-t-elle déclaré plus tard vendredi, après avoir atteint Deir al-Balah, une ville du centre de Gaza située au sud de la zone où Israël avait ordonné l’évacuation. « Maintenant, mon père est entouré de ses enfants et voit que nous devons repartir, que nous devons revivre cela. »

Comme beaucoup d’habitants de Gaza, Shurafa a grandi en entendant des histoires sur 1948 et sur le fait que tant de Palestiniens n’ont jamais pu rentrer chez eux. Aujourd’hui, cela alimente les soupçons quant à savoir si Israël a l’intention de permettre aux Gazaouis de rentrer chez eux.

Plus tôt cette semaine, Al-Shurafa, une architecte de 42 ans mariée à un dentiste, a fui son quartier chic de la ville de Gaza après que son appartement ait été détruit lors d’une frappe aérienne israélienne.

Ils n’ont eu que quelques minutes pour rassembler leurs enfants et emballer quelques documents et vêtements importants avant que le bâtiment de cinq étages ne soit détruit, entraînant la destruction de deux autres bâtiments.

« C’était le pire moment de ma vie, le moment où nous avons dû partir, nous avons dû quitter nos souvenirs, nos rêves, mes rêves, la maison que nous avons construite ensemble », a-t-elle déclaré. « Nous ne sommes plus jeunes, c’étaient toutes nos économies. »

Lorsqu’on lui a demandé comment elle s’en sortait, elle a presque pleuré.

« S’il vous plaît, ne me demandez pas ce que je ressens », dit-elle. « C’est le pire sentiment que j’ai jamais ressenti ou que je ressentirai jamais. »

« C’était un sentiment d’angoisse, d’humiliation, d’injustice, d’abandon », a-t-elle déclaré.

La famille est restée quelques jours dans une maison temporaire qu’elle partageait avec sa belle-famille, puis a de nouveau fui vendredi vers Deir al-Balah après qu’Israël a annoncé l’ordre d’évacuation.

À la tombée de la nuit, elle pouvait entendre des bruits de bombardements lointains. Israël a coupé presque toute l’électricité dans la bande de Gaza et la famille s’est retrouvée dans l’obscurité.

« Nous ne méritons pas cela », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons tué personne. »

___

Kullab a rapporté de Bagdad.

Wafaa Shurafa et Samya Kullab, Associated Press