Des familles fatiguées parcourent les rues de Gaza, essayant de fuir le Nord avant l’invasion israélienne

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Certains ont fui chez eux avec des valises remplies de vêtements, d’objets de famille et de photographies. Certains sont repartis avec des piles de matelas en mousse attachés au toit des voitures. Ils prenaient des bus, des camionnettes, des voitures et des charrettes tirées par des ânes.

« Nous avons quitté la maison sans nourriture, sans eau et sans vêtements », a déclaré Mohammad Hillis, assis devant un pupitre d’école en bois marqué par des générations d’élèves dans un camp de réfugiés de fortune au centre de Gaza. « Nous sommes partis sans rien emporter avec nous. »

« Évacuez le sud pour votre propre sécurité et celle de vos familles et éloignez-vous des terroristes du Hamas qui vous utilisent comme boucliers humains », indique un communiqué israélien. Il a prévenu que les forces israéliennes « opéreraient de manière significative » dans le nord de Gaza dans les prochains jours, une référence apparente à un offensive terrestre attendue en préparation une semaine après l’attaque du Hamas attaque sanglante et soigneusement planifiée sur Israël.