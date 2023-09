Des familles entières se sont noyées dans les inondations d’une ville libyenne. Le seul avertissement était le bruit de l’éclatement des barrages

DERNA, Libye (AP) — Le mur d’eau haut de plusieurs étages s’est écrasé sur des immeubles d’habitation, noyant des familles entières en quelques minutes.

Un homme, Fadellalah, pense que 13 membres de sa famille élargie sont morts. Il n’a pas encore entendu parler du sort de 20 autres personnes, plusieurs jours après la rupture de deux barrages au-dessus de la ville côtière libyenne de Derna, déclenchant des inondations épiques qui ont anéanti des quartiers et envoyé certains morts dans la mer.

Des milliers d’autres comme lui tentent frénétiquement de découvrir qui a survécu au déchaînement provoqué par la pluie.

Alors qu’une puissante tempête s’abattait sur sa ville natale, Fadellalah, un employé des technologies de l’information à Tripoli, la capitale libyenne, a appelé sa famille dimanche pour les exhorter à s’installer sur un terrain plus élevé.

« Personne ne s’attendait à cela », a déclaré Fadelallah, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé car il craint des représailles de la part des responsables gouvernementaux et des groupes armés qui pourraient considérer son histoire comme une critique de leurs efforts.

« Certains d’entre eux n’avaient pas de voiture. Ils n’avaient aucun moyen de sortir », a-t-il déclaré mercredi à propos de sa famille.

Les eaux de pluie torrentielles qui ont dévalé les flancs des montagnes escarpées et se sont répandues dans la ville ont tué des milliers de personnes. Ceux qui ont survécu racontent des scènes cauchemardesques, avec des corps s’entassant plus vite que les autorités ne peuvent les compter.

La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations meurtrières dans de nombreuses villes de l’est de la Libye. Mais Derna, réputée pour ses villas blanches et ses palmiers, a été la plus touchée. La ville n’avait aucun plan d’évacuation et les habitants ont déclaré que le seul avertissement était le bruit explosif de la rupture des barrages.

L’emplacement a prouvé la différence entre la vie et la mort.

Fadelallah a déclaré que les 13 membres décédés de sa famille vivaient dans un quartier proche de la vallée fluviale. Leurs corps ont été récupérés et enterrés par le Croissant-Rouge, leurs noms inscrits sur une liste des défunts qui lui a été adressée par le groupe médical.

Mohammed Derna, enseignant et père de deux enfants de 34 ans, a déclaré que lui, sa famille et ses voisins se sont précipités à l’étage. Dehors, il a vu des gens, dont des femmes et de jeunes enfants, en train d’être emportés. Ils ont passé la nuit de dimanche sur le toit de leur immeuble avant de parvenir à en sortir lundi matin.

« Ils criaient, à l’aide, à l’aide », a-t-il déclaré par téléphone depuis un hôpital de campagne à Derna. « C’était comme un film d’horreur hollywoodien. »

Emad al-Falah, un travailleur humanitaire de Benghazi arrivé dans la ville mercredi, a déclaré que les équipes de recherche et de secours fouillaient les immeubles d’habitation à la recherche de corps et récupéraient les cadavres refoulés par la mer. Une litanie de vidéos et d’images sur les réseaux sociaux montrent des scènes similaires et pénibles.

«C’est un désastre complet. Les corps sont partout, dans les maisons, dans les rues, en mer. Partout où vous allez, vous trouvez des hommes, des femmes et des enfants morts », a déclaré al-Falah.

Cette dévastation surprenante a mis en évidence la vulnérabilité de la Libye. Le pays riche en pétrole est divisé depuis près d’une décennie entre des administrations rivales, chacune soutenue par des milices armées concurrentes. Le pays est secoué par un conflit depuis le soulèvement du Printemps arabe, soutenu par l’OTAN, qui a renversé le régime autocratique Mouammar Kadhafi en 2011.

Les deux gouvernements, ainsi que leurs divers mécènes internationaux, se sont unis pour aider les personnes touchées. Mais les progrès ont été lents. Des ponts, routes et autres infrastructures clés ont disparu. Derna, qui compte 90 000 habitants, était en grande partie coupée du monde avant l’arrivée des convois de premiers secours mardi soir.

Mercredi, au moins 30 000 personnes avaient été déplacées à cause des inondations à Derna, a indiqué l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU. Beaucoup ont fui vers les villes voisines et les villages moins touchés par la tempête.

L’une d’elles est Ahlam Yassin, une femme au foyer de 30 ans, partie pour Tobrouk, dans l’est du pays.

« Tout a disparu », a déclaré Yassin, qui a pataugé pieds nus avec sa famille dans l’eau jusqu’aux genoux pour quitter son quartier. « La ville elle-même a disparu. »

Les cousins ​​de Mahmoud al-Baseer vivaient à moins d’un kilomètre – environ 0,6 miles – de l’un des barrages. Ils ont survécu, a-t-il déclaré, en s’enfuyant rapidement vers les étages supérieurs de leur immeuble de trois étages et ont eu de la chance que la structure tienne bon.

Al-Baseer, qui vit au Royaume-Uni, craignait initialement qu’ils soient morts. Jusqu’à ce qu’il les atteigne mardi soir, il a eu du mal à observer les destructions de loin.

« Je ne pouvais pas continuer à regarder ces vidéos sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

Fadelallah a déclaré que ses parents étaient arrivés à Benghazi, dans l’espoir de retrouver des proches de Derna. Et il a déclaré qu’il espérait revenir bientôt pour offrir à ses proches décédés des funérailles islamiques dignes de ce nom.

Jeffery a rapporté de Londres. Le journaliste d’Associated Press Samy Magdy au Caire a contribué à ce rapport.

