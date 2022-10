Des familles en deuil prient dans un temple thaïlandais pour les victimes tuées

UTHAI SAWAN, Thaïlande (AP) – Des familles en deuil se sont réunies dimanche dans un temple bouddhiste pour prier et faire des offrandes aux esprits de leurs tout-petits décédés qui ont été tués au milieu d’un déchaînement par un ancien policier qui les a abattus avec des couteaux à leur garderie dans le nord-est de la Thaïlande la semaine dernière.

Les membres de la famille en deuil se sont réunis au temple Rat Samakee, l’un des trois temples où les corps des 36 victimes – dont 24 enfants et pour la plupart des enfants d’âge préscolaire – seront placés mardi pour les rites funéraires et la crémation.

Des proches étaient assis devant les minuscules cercueils, priant tandis que des moines bouddhistes autour d’eux chantaient des prières. Plus tard, ils ont placé des plateaux de nourriture, de jouets et de lait le long de l’extérieur des murs du temple comme offrandes aux esprits de leurs enfants tués.

“Aujourd’hui, tous les proches tiendront une cérémonie pour ramener les âmes des enfants au temple”, a déclaré Panida Prawana, un proche d’une victime.

La cérémonie de deuil se poursuivra pendant trois jours avant les funérailles et une crémation des corps selon la tradition bouddhiste.

Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha devrait assister à une prière du soir dans l’un des temples plus tard dimanche.

Le massacre de jeudi a été le plus meurtrier du pays, l’auteur ayant tué des dizaines de personnes au Centre de développement pour jeunes enfants d’Uthai Sawan et en blessant plusieurs autres. Il a ensuite quitté la garderie et est rentré chez lui, où il a tué sa femme et son fils avant de se suicider.

La police a identifié l’agresseur comme Panya Kamrap, 34 ans, un ancien sergent de police licencié plus tôt cette année en raison d’une accusation de drogue impliquant de la méthamphétamine.

Un employé de la garderie a déclaré aux médias thaïlandais que le fils de Panya avait fréquenté le centre mais n’y était pas allé depuis environ un mois. La police a déclaré qu’elle pensait que Panya était stressé par les tensions entre lui et sa femme et par des problèmes d’argent.

Les tueries de masse en Thaïlande sont rares mais pas inconnues.

En 2020, un soldat mécontent a ouvert le feu dans et autour d’un centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, tuant 29 personnes et retenant les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d’être tué par elles.

Auparavant, un attentat à la bombe en 2015 avait été perpétré dans un sanctuaire à Bangkok qui avait tué 20 personnes, prétendument par des trafiquants d’êtres humains en représailles à la répression de leur réseau.

Tassanee Vejpongsa, The Associated Press