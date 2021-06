Des familles en deuil ont demandé au personnel cruel de l’hôpital de fouiller dans des tas de cadavres pour retrouver leurs proches en Inde

Les membres de la famille EN DEUIL ont été invités à identifier leurs proches parmi un tas de cadavres emballés dans des sacs en plastique dans une morgue en Inde.

Des proches ont été traumatisés après que le personnel les a dirigés vers la morgue gérée par le gouvernement et qu’on leur a dit de repêcher seuls les corps de leurs proches.

Le doyen de l’hôpital gouvernemental Theni K Vilakku dans le sud du Tamil Nadu, Balaji Nathan, a confirmé l’incident à The Independent, et a déclaré qu’il s’agissait d’un « état de choses malheureux et désolé ».

Cela survient alors que des images choquantes ont émergé montrant le cadavre d’une victime indienne de Covid jeté d’un pont par des proches.

Ce récent incident a été révélé lorsque les proches d’un homme de 47 ans décédé de Covid-19 ont été invités à entrer à la morgue, à identifier puis à emporter son corps, par le personnel.

LES CORPS S’ACCUMULENT

Plus tard, l’image de 11 corps vaguement enveloppés dans une bâche a provoqué un tollé en ligne.

Certains corps étaient si mal enveloppés que des parties du corps pouvaient être vues à travers les revêtements.

Les familles ont également été vues en train de manipuler les corps elles-mêmes sans porter d’équipement de protection, allant à l’encontre des protocoles du ministère de la Santé.

Nathan a expliqué qu’un préposé est généralement autorisé à trier les corps, mais que la morgue débordait depuis la nuit précédente.

Des travailleurs transportent le corps d’un patient mort de Covid-19 dans un crématorium à Surat, en Inde[/caption]

L’Inde a signalé 3 000 décès de Covid par jour[/caption]

Afin d’accélérer le processus d’identification, le personnel a autorisé les familles à identifier et à retirer les corps.

« Il est regrettable que deux employés de la morgue et un agent de sécurité aient permis aux membres de la famille d’entrer dans la salle mortuaire. C’est une très petite pièce », a déclaré Nathan.

« C’est la défaillance de la sécurité de la morgue. Les corps liés à Covid sont éliminés de temps en temps pendant la journée, mais les photos datent de tôt le matin après la stagnation des corps pendant la nuit. »

Une enquête sur l’incident a trouvé trois membres du personnel en faute.

L’agent de sécurité en service a été suspendu tandis que des mesures ministérielles ont été prises à l’encontre des deux préposés à la morgue.

400 000 CAS PAR JOUR

L’Inde est toujours en proie à une deuxième vague de coronavirus paralysante qui a vu le nombre de cas culminer à 400 000 par jour à un moment donné.

Les hôpitaux à travers le pays ont été inondés de patients Covid et beaucoup se sont retrouvés sans oxygène ni médicaments pour les traiter.

Un patient dans un hôpital indien se remet du Covid[/caption]

Pendant ce temps, les crématoriums fonctionnent 24 heures sur 24 pour faire face à la demande.

Le pays signale toujours plus de 100 000 cas de Covid avec pas moins de 3 000 décès.

Le Tamil Nadu, une province du sud de l’Inde, est devenu mardi le principal contributeur au nombre de cas quotidiens du pays avec 26 500 infections.

Nathan s’est excusé auprès des familles et a déclaré que, généralement, les proches n’ont pas le droit d’approcher les corps en temps ordinaire.

L’hôpital a promis de construire un système de rack pour abriter plus de corps.





Ce n’est pas la première fois que des photos de patients décédés de Covid font fureur en Inde.

Alors que le nombre de cas a explosé en avril, des photos sont apparues de corps allongés à l’hôpital Dr BR Ambedkar Memorial à Raipur, Chhattisgarh.

Dans l’Uttar Pradesh, des corps à moitié brûlés de victimes présumées de Covid-19 ont été retrouvés à la dérive dans le Gange et d’autres ont été retrouvés enterrés dans le sable sur les rives.