Des familles en deuil du Nunavut sont choquées après que le service funéraire a envoyé de mauvais corps pour l’inhumation

Deux familles du Nunavut en deuil disent qu’elles ont été choquées d’apprendre qu’on leur avait donné les mauvais corps de parents à enterrer – après que les funérailles et l’enterrement de l’un d’entre eux aient déjà eu lieu.

Jukeepa Veevee et sa famille ont déposé sa sœur, Jeannie Alivaktak, à Pangnirtung jeudi dernier. La famille avait décidé de ne pas voir le corps avant l’enterrement, donc ils ne savaient pas qu’il y avait eu une terrible erreur.

Le lendemain, ils ont appris que la personne qu’ils avaient enterrée était Annie Nattaq, d’Iqaluit.

« C’était très lourd d’entendre une telle chose », a déclaré Veevee à CBC en inuktitut. « En même temps, ça a dû être bouleversant pour l’autre famille. »

Une photo de Jeannie Alivaktak. Sa famille a déjà organisé un service funèbre, pensant qu’ils allaient l’enterrer, et doit maintenant passer par un deuxième service. (Envoyé par Jukeepa Veevee)

C’est la deuxième fois que la famille de Veevee subit un coup choquant alors qu’elle tentait d’enterrer un être cher.

En octobre dernier, juste avant les funérailles de son fils Terence, elle a été horrifiée de le trouver toujours dans un sac mortuaire, bien qu’elle ait laissé des vêtements aux services funéraires de Qikiqtani pour l’habiller. Elle et un révérend de l’église ont dû essayer à la hâte de l’habiller eux-mêmes avant que la famille et les amis n’arrivent pour le service.

Cette fois, le mari et les enfants de sa défunte sœur devront subir un deuxième service funèbre.

« C’était affolant », a-t-elle déclaré. « On a l’impression qu’on se moque d’eux. »

Jukeepa Veevee dit que c’était « exaspérant » d’apprendre qu’ils avaient enterré une autre personne au lieu de sa défunte sœur. (Envoyé par Jukeepa Veevee)

Le corps de la femme qu’ils ont enterrée, Annie Nattaq, a dû être exhumé et renvoyé à Iqaluit dans sa famille.

Le mari d’Annie, Simon, a déclaré avoir découvert l’erreur juste avant les funérailles, lorsqu’un de leurs enfants est allé mettre un souvenir dans le cercueil.

Ce n’est qu’alors qu’ils ont appris qu’Annie avait déjà été enterrée dans une autre communauté

« C’était très douloureux », a déclaré Simon en inuktitut.

Il a dit à CBC News qu’il parlait aux médias pour que ce genre de chose ne se reproduise plus.

Morgue bondée

Lorsque des personnes meurent à l’hôpital d’Iqaluit, les travailleurs de la santé les transfèrent à la morgue avec un autocollant portant leur nom, leur communauté et d’autres informations. Une fois à la morgue, le corps est récupéré par les services funéraires de Qikiqtani.

Veevee a déclaré qu’elle avait parlé au propriétaire des services funéraires de Qikiqtani, Jake Gebara, et qu’on lui avait dit que la morgue était surpeuplée à l’époque.

Dans une interview, Gebara a déclaré qu’il y avait beaucoup de corps à la morgue de l’hôpital lorsque l’erreur s’est produite. Il est censé y avoir un lit par personne, mais il y en avait tellement à l’époque qu’ils étaient « entassés ».

Jake Gebara, le propriétaire de Qikiqtani Funeral Services, affirme qu’une morgue surpeuplée à Iqaluit a peut-être conduit à l’envoi du mauvais corps à Pangnirtung. (David Gunn/CBC)

Il a dit qu’il n’était pas sûr de la façon dont les corps ont été échangés, mais les étiquettes de nom et les autocollants peuvent tomber et peuvent être tombés sur les mauvais corps.

« Que puis-je dire à la famille ? Le mal a déjà été fait. Une grande tristesse a été placée sur eux, et ils ont déjà dû faire face à la tristesse – et maintenant ils doivent revivre cet événement, ce qui me bouleverse le plus », a-t-il déclaré.

Il a présenté ses excuses aux familles.

« Je suis désolé pour tous ceux qui ont été blessés à cause de cela. Je suis aussi profondément, profondément, profondément bouleversé », a-t-il déclaré.

Gebara a déclaré que le service funéraire cherchait à moderniser ses systèmes pour éviter toute erreur future. Il a ajouté qu’Iqaluit avait besoin d’un salon funéraire approprié – il partage actuellement son espace de travail avec des ambulanciers et des concierges.

Lorsqu’on lui a demandé une explication de l’erreur, le département de la santé du Nunavut a déclaré dans un courriel que c’est le service funéraire qui est chargé de vérifier l’identité des personnes décédées et de ramener les corps à leurs familles.

Il a déclaré avoir effectué un « examen approfondi » de ses procédures et « vérifié que tous les processus étaient correctement respectés ».

« La santé peut confirmer que l’identification, l’étiquetage et la documentation appropriés ont été remplis pour les deux individus », a écrit le département.