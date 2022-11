Des familles en colère disent que les conscrits russes ont été jetés au front sans préparation

Commentez cette histoire Commentaire

Le mari d’Irina Sokolova, un soldat russe mobilisé pour combattre en Ukraine, l’a appelée d’une forêt là-bas le mois dernier, en sanglotant, presque brisé. “Ils mentent à la télévision”, a-t-il pleuré, faisant référence aux propagandistes de la télévision d’État qui minimisent les échecs russes et dépeignent une guerre pour la survie de la Russie contre les États-Unis et leurs alliés.

Sokolova, 37 ans, a pleuré pour lui aussi, et pour leur bébé de près d’un an, a-t-elle dit lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile de Voronej, dans l’ouest de la Russie.

Sokolova fait partie des dizaines d’épouses de soldats et d’autres parents qui expriment une colère et une peur remarquablement publiques – et risquées – face aux terribles conditions auxquelles les nouveaux conscrits ont été confrontés sur les lignes de front de la guerre russe en Ukraine.

Les proches des soldats, pour la plupart des personnes qui normalement resteraient en dehors de la politique, tentent la colère du Kremlin en publiant des vidéos en ligne et dans des médias indépendants russes, et même en parlant à des journalistes étrangers. Ils disent que les soldats mobilisés ont été déployés au combat avec peu d’entraînement, un équipement médiocre et souvent sans ordres clairs. Beaucoup sont épuisés et confus, selon leurs familles. Certains errent perdus dans les bois pendant des jours. D’autres refusent de se battre.

“Bien sûr, il n’avait aucune idée à quel point ce serait terrible là-bas”, a déclaré Sokolova au Washington Post. “Nous regardons nos chaînes de télévision fédérales et ils disent que tout est parfait.”

Les proches ne critiquent généralement pas le président Vladimir Poutine ni même la guerre, mais leurs vidéos ont révélé le moral au plus bas de nombreux conscrits, alors que la Russie tente de surmonter ses récentes pertes en lançant 318 000 renforts au combat.

Yana, une ouvrière des transports de Saint-Pétersbourg, était une fervente patriote pro-guerre, jusqu’à ce que son partenaire soit mobilisé.

Lors d’un entretien téléphonique, Yana a confirmé les témoignages vidéo d’autres épouses de militaires selon lesquels les hommes devaient acheter leurs propres uniformes et bottes chauds et avaient peu d’entraînement. En Ukraine, ils n’ont reçu ni nourriture ni eau.

“Ils n’ont pas d’ordres et ils n’ont aucune tâche”, a-t-elle déclaré. “J’ai parlé à mon mari hier et il a dit qu’ils n’avaient aucune idée de ce qu’il fallait faire. Ils ont juste été abandonnés et ils ont perdu toute confiance, toute foi dans les autorités.

La perte de la ville de Kherson brise les objectifs de guerre de Poutine en Ukraine

Sur les vidéos, les épouses récitent des listes de doléances d’une voix tremblante, comme des villageois effrayés qui adressent une pétition au tsar à l’époque de l’Empire russe. Les conscrits posent dans des gilets pare-balles qui couvrent à peine leurs côtes, ou se filment dans les forêts ukrainiennes, répertoriant leurs morts et se plaignant que leurs officiers sont introuvables.

Les détails des vidéos n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante, mais ils concordent avec les récits fournis par les membres de la famille lors d’entretiens avec The Post, et avec les reportages de médias russes indépendants, tels qu’ASTRA, qui ont révélé la semaine dernière sept prisons en sous-sol pour déserteurs à Louhansk.

Le mari de Sokolova a été mobilisé pour combattre dans le 252e régiment de fusiliers motorisés le 22 septembre. Il lui a dit qu’il n’avait reçu aucune formation militaire « et le 26 septembre, il était déjà en Ukraine », a-t-elle dit.

Il a téléphoné à la fin du mois dernier, ayant à peine survécu à une bataille majeure lorsque son unité a été encerclée et que beaucoup ont été tués. Lui et deux autres se sont échappés sans leurs sacs à dos et leurs vêtements chauds, mais se sont perdus et ont fini par errer dans une forêt.

« Ils ont été jetés au feu, pour ainsi dire, sur la toute première ligne de front, mais ce ne sont pas des militaires. Ils ne savent pas se battre. Ils ne peuvent pas faire ça », a déclaré Sokolova, ajoutant que son mari souffrait de pancréatite. “Je sens à quel point c’est horrible pour lui là-bas”, a-t-elle déclaré. “Mon cœur est déchiré.”

Les familles d’autres hommes mobilisés pour combattre dans le régiment ont déclaré que leurs proches avaient été envoyés sur la ligne de front près de Svatove, une petite ville de la région de Louhansk, lors de leur premier jour en Ukraine et avaient reçu une pelle entre 30 hommes pour creuser des tranchées. S’exprimant dans un appel vidéo conjoint envoyé pour la première fois au média russe indépendant Vyorstka, ils ont déclaré que les commandants “s’étaient enfuis”, laissant les hommes faire face à trois jours de bombardements intensifs.

Plusieurs dizaines de soldats mobilisés du régiment ont marché environ 100 miles jusqu’à Milove, à la frontière russe, et ont exigé de retourner à leur base près de Voronej, selon leur récit vidéo du 3 novembre.

La Russie retire des hommes de la rue pour combattre en Ukraine

Ils ont été brièvement emmenés à Valuyki en Russie, mais leur demande a été ignorée. « Nous avons rédigé des candidatures. Nous avons rédigé des rapports. Nous avons tout fait, mais personne ne nous écoute. Personne ne veut nous entendre », a déclaré un soldat, Konstantin Voropayev, dans la vidéo, dans laquelle il a également demandé une aide juridique.

Le mari de Sokolova l’a appelée dans la panique le même jour depuis Valuyki, disant que lui et d’autres étaient renvoyés directement au combat.

Le 28 octobre, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré à Poutine que les premiers problèmes d’équipement et de formation des soldats mobilisés avaient été résolus.

L’analyste militaire Konrad Muzyka, de Rochan Consulting, basé en Pologne, a écrit dans une analyse récente que malgré le “moral abyssal” des conscrits, leur nombre considérable pourrait aider la Russie sur le champ de bataille.

Alors que les vidéos se multiplient, les autorités russes semblent perdre patience. Un soldat mobilisé, Alexander Leshkov, risque jusqu’à 15 ans de prison, a déclaré son avocat, Henri Tsiskarishvili, après avoir injurié un officier dans une vidéo, l’avoir poussé et s’être plaint des gilets pare-balles de qualité inférieure de l’unité.

“C’est une profanation, une imitation de tir, une imitation d’exercices, une imitation d’une formation”, a fulminé Leshkov.

Yana et son mari, qui ont un fils de 4 ans, se sont mariés avec 43 autres couples juste avant que les hommes ne soient envoyés à la guerre. Le Post a accepté de ne pas utiliser son nom complet pour la protéger de l’arrestation et des poursuites.

Dans l’appartement du couple, la télévision était toujours allumée, diffusant la ligne du Kremlin selon laquelle la Russie combat les États-Unis, pas l’Ukraine. “Nous ne savons rien d’autre”, a déclaré Yana. “Nous sommes tellement habitués à croire en ce qu’on nous dit.”

Alors que Poutine intensifie la guerre, certains membres de l’élite commerciale russe désespèrent

Mais après que son mari ait été enrôlé, elle a donné la télévision parce que cela la rendait “agressive”. Elle a dit qu’elle craignait pour la vie de son mari, mais a déclaré qu’elle ne blâmait pas Poutine, “parce que c’est une personne intelligente”.

“Nous sommes absolument confus, perdus et nous nous sentons abandonnés”, a-t-elle déclaré. « Nous pleurons du matin au soir.

Andrei Kolesnikov, analyste au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que la propagande du Kremlin fonctionnait – pour le moment – ​​avec les manifestations vidéo non dirigées contre Poutine, ni même contre la guerre.

“Poutine veut que les gens partagent avec lui la responsabilité de la guerre”, a déclaré Kolesnikov. « Il veut que leurs corps et leurs vies soient sacrifiés sur l’autel de la lutte contre l’OTAN, l’Occident et le mal mondial. Cette stratégie de glorification de la chair à canon et d’héroïsation de la mort est risquée, dans une société plus ou moins modernisée qui n’était pas prête à s’impliquer physiquement dans les tranchées.

Après des revers militaires répétés et de nombreuses pertes, le soutien à la guerre s’amenuise. Le sondeur indépendant du Levada Center a rapporté le 1er novembre que 57% des Russes veulent des pourparlers de paix tandis que 36% veulent continuer à se battre.

Les attaques méthodiques de la Russie exploitent la fragilité du système électrique ukrainien

Sokolova a déclaré que les proches des hommes mobilisés “se rendent compte de ce qui se passe mais que les personnes dont les proches n’étaient pas mobilisés voient le monde à travers des lunettes roses. Ils n’ont aucune idée de ce qui se passe et ils ne sont pas intéressés.

Yana a dit à son fils que son père est un super-héros, combattant le mal. Le conte de fées correspond à la propagande impérialiste russe, mais au fond, il ne sonne pas vrai. Au fond, Yana a dit qu’elle était terrifiée que son mari ne téléphone plus jamais et que son fils grandisse sans père.

“Je ne suis qu’une femme ordinaire et je veux vivre en paix”, a-t-elle déclaré. “C’est tout ce que je veux.”