Des familles du Rajasthan organisent des processions ‘Baraat’ à dos de chameau pour entretenir les bordures de Covid

Conformément aux dernières directives, les bus peuvent circuler avec seulement 50% d’occupation, tandis que le nombre de participants aux mariages ne peut en aucun cas dépasser 31. En outre, le maintien de la distance sociale est un must dans de telles occasions. Par conséquent, de nombreuses familles de l’état désertique s’inspirent de la tradition séculaire de la suppression ‘baraat‘processions à dos de chameau pour transporter le marié et les invités chez la mariée « Oui, cela peut être appelé un renouveau de la tradition séculaire », a déclaré Anand Singh, le parent d’un marié qui a accompagné une fête de mariage à dos de chameau du village de Bandeva à Pokhran au village de Kusumbla à Barmer, couvrant une distance de 7 km le 30 avril. « Il a fallu environ une heure pour que les invités atteignent la maison de la mariée, mais ces 60 minutes étaient assez enchanteresses car nous étions juste à l’air libre ciel avec une étendue de sable répandue tout autour de nous », dit-il à IANS. Au total, il y en avait 31 ‘baraatis‘qui est monté sur 15 chameaux, suivant tous les protocoles Covid. Alors que la distanciation sociale a été suivie, les invités ont revisité l’ère des années 70 et ont apprécié chaque moment de la sortie, a déclaré Singh. ghungroos, des vêtements ajustés dans un miroir et autres, a déclaré Singh excité.Le voyage a également envoyé un message positif et on s’attend maintenant à ce que davantage de personnes empruntent cette route unique consistant à utiliser des chameaux pour transporter le baraatis chez la mariée.

Il faut mentionner ici que le nombre de chameaux au Rajasthan diminue depuis de nombreuses années. Selon le 20e recensement du bétail mené par le gouvernement du Rajasthan, les chiffres sont passés de 3,25 713 en 2012 à 2,12 739 maintenant.

Hanwant Singh Rathore, directeur du Lokhit Pashu Palak Sansthan, a déclaré à IANS: «Les jeunes sont désintéressés de prendre soin de ces animaux car ils n’y voient aucun profit. Deuxièmement, les nouveaux modes de transport tels que les voitures, les jeeps, etc. ont remplacé les chameaux comme mode de transport préféré. «

La nouvelle tendance des chameaux portant baraatis pourrait donner un coup de pouce au navire du désert

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici