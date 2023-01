Des familles du nord de la Louisiane évacuées après le déraillement d’un train

KEATCHIE, Louisiane (AP) – Environ 130 personnes dans le nord de la Louisiane ont reçu l’ordre d’évacuer samedi après qu’un train a déraillé et qu’au moins deux voitures ont commencé à fuir des produits dangereux, a annoncé la police d’État.

Le train de l’Union Pacific Railroad a déraillé vers 22h30 vendredi dans la ville de DeSoto Parish de Keatchie, à environ 30 miles (48 kilomètres) au sud-ouest de Shreveport, a déclaré le soldat de la police de l’État de Louisiane, Jonathan Odom.

“L’enquête initiale a révélé qu’environ 16 wagons ont déraillé, ce qui a provoqué la libération d’un liquide corrosif”, a déclaré Odom. “Dans le meilleur intérêt de la sécurité publique, une évacuation obligatoire pour tout le monde dans un rayon de 1,5 mile a été émise.”

L’inspection préliminaire a montré que 16 wagons ont déraillé et qu’au moins deux fuient un produit “lié à l’acide”, a déclaré le bureau du shérif de la paroisse de DeSoto à KTBS-TV.

Robynn Tysver, porte-parole d’Union Pacific, a déclaré que deux wagons avaient déversé de l’acide propinoïque, qui est utilisé comme conservateur, fongicide et agent antimicrobien, et de l’anhydride acétique, qui est utilisé dans la fabrication de plastiques, de médicaments, de colorants, de parfums, d’explosifs et d’aspirine. mais il n’y a “aucun impact connu sur les cours d’eau pour le moment”.

Les équipes chargées des matières dangereuses coordonnent l’assainissement et le nettoyage, a-t-elle déclaré.

Odom a déclaré qu’aucun blessé ou décès n’avait été signalé, mais Tysver a déclaré que trois membres d’équipage qui avaient été transportés à l’hôpital par précaution avaient été libérés.

On ne savait pas dans l’immédiat quand l’ordre d’évacuation serait levé, a déclaré Odom.

Lui et Tysver ont déclaré que la cause du déraillement faisait toujours l’objet d’une enquête.

