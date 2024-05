Des familles du Hamas publient une vidéo inquiétante sur l’enlèvement du 7 octobre

Dr. Ayelet Levy Shacharla mère de l’un des otages actuellement détenus par le Hamas, a déclaré cette semaine à CNN que certains membres du gouvernement israélien avaient refusé d’assister à un spectacle inquiétant. vidéo de sa fille et d’autres personnes kidnappées parce qu’ils voulaient « bien dormir la nuit ».

Les familles de plusieurs otages ont publié cette semaine une vidéo montrant la fille de Shachar, Naama Lévy, et d’autres femmes, toutes ensanglantées, attachées et retenues par des membres du Hamas qui menacent de les tuer. Levy dit à un moment donné qu’elle a des « amis en Palestine ». La mère de Levy a déclaré que sa fille faisait partie d’une initiative de paix israélo-palestinienne.

La mère a dit à CNN Bianna Golodryga que les familles sont « frustrées » par le gouvernement israélien, estimant qu’il n’y a pas eu suffisamment de mouvement sur le front des otages. Levy, 19 ans, a été enlevée de sa base militaire et, malgré leur âge et leur conscription obligatoire en Israël, les soldats n’ont pas encore participé aux négociations pour libérer les otages.

« Nous n’avons pas l’impression que les négociations sont mobilisées comme elles le devraient pour les ramener », a-t-elle déclaré, arguant que les responsables israéliens n’ont pas traité les otages comme une « priorité absolue ».

Des centaines de personnes ont été kidnappées par le Hamas lors d’une attaque contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle plus de 1 000 personnes ont été tuées. Israël a depuis rasé une grande partie de Gaza par des frappes dans le but d’éliminer le groupe terroriste.

« Ce que nous voyons

dans cette vidéo représente ce qui s’est passé depuis [Oct. 7] pour eux », a déclaré Scachar à propos de sa fille et des autres otages.

Dans la vidéo, prise par des caméras corporelles sur des membres du Hamas, on peut entendre un terroriste dire : « Voici les filles qui peuvent tomber enceintes ».

Shachar a déclaré qu’il existe une grande inquiétude quant aux violences sexuelles potentielles auxquelles les femmes kidnappées pourraient être confrontées en captivité.

Elle a déclaré que les membres du gouvernement israélien avaient été invités à regarder la vidéo des jeunes femmes kidnappées, mais que certains avaient refusé.

« Les ministres et les membres du gouvernement ont été invités à regarder une version de cette vidéo lors de leurs réunions, et certains d’entre eux ont refusé et ont dit : ‘nous voulons bien dormir la nuit, donc nous ne voulons pas regarder ça maintenant' ». » dit-elle. « Donc, si telle est leur réaction alors que leur devoir est de surveiller tous ces documents du 7 octobre et tout à partir de ce moment-là, c’est leur travail afin qu’ils puissent prendre les bonnes décisions. »

