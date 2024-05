Des familles d’otages partagent une vidéo troublante de soldats israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre

Les familles des soldats israéliens pris en otage le 7 octobre ont publié mercredi une vidéo inquiétante montrant cinq femmes soldats capturées par des militants du Hamas qui les traitent de « chiens » et menacent de leur tirer dessus.

Les jeunes femmes sont vues dans les premiers images, les mains liées derrière elles et certains visages ensanglantés, alors qu’elles sont poussées contre un mur par les hommes armés qui se sont emparés d’un abri sur la base de Nahal Oz.

« Vous les chiens, nous allons vous marcher dessus, vous les chiens », crie l’un des hommes armés aux captifs en arabe, selon une traduction de NBC News.

« Prenez, prenez-les en photo », crie un autre tireur, également en arabe.

Le Forum des otages et des familles disparues, créé par les familles des personnes kidnappées lors de l’attaque du Hamas l’année dernière, a décrit le clip de 3 minutes et 10 secondes comme un « témoignage accablant de l’échec de la nation à ramener chez eux les otages, qui ont été abandonné depuis 229 jours.

Le groupe, qui fait pression sur le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour qu’il conclue une trêve avec le Hamas, a identifié les femmes dans la vidéo comme étant Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa et Naama Levy.

On pense que tous ces éléments sont toujours aux mains du Hamas.

Deux autres personnes ont été enlevées à Nahal Oz : Ori Megidish, qui a été sauvée après 23 jours de captivité, et Noa Marciano, qui a été tuée en captivité.

Dans un communiqué publié après la diffusion de la vidéo, le président israélien Isaac Herzog a déclaré qu’il continuerait à offrir « force et amour » aux familles des otages.

« Le monde doit regarder cette cruelle atrocité » il a dit. « Ceux qui se soucient des droits des femmes doivent s’exprimer. Tous ceux qui croient en la liberté doivent s’exprimer et faire tout leur possible pour ramener tous les otages chez eux.»

Netanyahu a déclaré que lui aussi était « horrifié » par la vidéo.

Le Forum des otages et des familles disparues a publié la vidéo, que l’armée israélienne a obtenue avec la permission des familles des cinq femmes disparues. Leurs enlèvements ont été filmés sur des caméras corporelles portées par leurs ravisseurs.

« Les images révèlent le traitement violent, humiliant et traumatisant que les filles ont enduré le jour de leur enlèvement, les yeux remplis d’une terreur brute », a déclaré le groupe.

Mais la vidéo, selon le groupe, a également été « montée et censurée pour exclure les scènes les plus troublantes ». On ne savait pas immédiatement qui l’avait édité.

Dans les premières images, Levy, stupéfaite, dit à ses ravisseurs : « J’ai des amis en Palestine ».

Pendant ce temps, Albag demande : « Quelqu’un qui parle anglais ?

Un tireur furieux crie alors aux femmes : « Je veux que vous vous taisiez ! Calme! Espèce de salope stupide ! »

Alors que les femmes reçoivent l’ordre de s’asseoir, un homme armé les menace en arabe.

« Nos frères sont morts à cause de vous », crie-t-il. « Nous allons tous vous tirer dessus. »

Dans les images suivantes, Albag essaie de comprendre ce que veulent leurs ravisseurs, et il y a des échanges avec un homme armé qui veut utiliser ce qui semble être l’un des téléphones des captifs pour appeler son ami à Gaza, bien que ce soit le cas. on ne sait pas pourquoi.

La caméra passe ensuite à Berger, dont la bouche est ensanglantée et dont le T-shirt vert est encore éclaboussé de sang.

« D’où venez-vous? » lui demande un homme armé en anglais.

« Quoi, en Israël ? Berger répond. « Tel Aviv. »

Dans les images suivantes, les hommes armés prient pendant que les femmes captives sont assises et les regardent, le dos contre un mur.

Puis, tandis qu’un tireur ajuste les liens d’un des captifs, un autre tireur qui regarde les femmes dit en arabe : « Voici les salauds. Voici ceux qui ne valent rien.

« Ce sont des sionistes », dit le tireur, également en arabe.

Cela est suivi par la voix d’un homme armé disant en anglais : « Tu es si belle. »

Dans les images suivantes, les captifs sont précipités vers une jeep en attente tandis que des coups de feu peuvent être entendus en arrière-plan. L’une d’elles est portée par les mains et les jambes, et un tireur crie en arabe : « Chargez-les, allez, chargez-les ! »

Une autre captive, Gilboa, semble être blessée et saute sur un pied pendant qu’elle est conduite vers la Jeep qui l’attend.

Les images finales montrent la femme à l’arrière du véhicule, l’air abasourdie alors qu’elle s’éloigne.