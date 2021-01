Juin 2018: Candice Locke, 29 ans, et Tom Davy, 27 ans, se rencontrent via une application de rencontres. Mme Locke vivait à Ayr, à environ 90 minutes au sud de Townsville, et lui à Cairns.

30 septembre 2018: Ils se sont rencontrés à Alva Beach, au nord du Queensland, pour le long week-end de la grande finale de la LNR.

Le couple est parti pour une sortie de pêche sur une plage où ils ont rencontré Corey Christensen, 37 ans, père de trois enfants.

Plus tard dans la soirée, Mme Locke s’est blessée à l’épaule et a cherché refuge auprès du groupe d’hommes avec qui elle se trouvait dans la maison de Topton Street de Dean Webber, âgée de 19 ans.

M. Davy, M. Christensen et un troisième homme sont arrivés au domicile et auraient tenté de s’introduire par effraction.

Les hommes auraient déchiré la porte moustiquaire de M. Webber et se sont précipités à l’intérieur de sa maison.

M. Webber « a aveuglément enfoncé un couteau de cuisine dans le noir » pour se défendre, frappant un homme à la poitrine et l’autre à l’aisselle.

M. Webber a été arrêté lorsque la police est arrivée trop tard pour sauver l’un ou l’autre des deux hommes, mais a été libéré sans inculpation, les détectives ayant décidé qu’il agissait en légitime défense.

13 octobre 2020: L’enquête sur la mort des deux hommes commence.

Le tribunal a appris qu’après plusieurs heures de beuverie, Mme Locke, M. Davey, M. Christensen et un groupe de ses amis faisaient du quad sur la plage.

Mme Locke est tombée de l’un des vélos, s’est disloquée l’épaule et est allée chercher de l’aide parce qu’elle a dit que personne n’avait pris sa blessure au sérieux.

Elle s’est enfuie et a frappé à la porte de M. Webber pour demander de l’aide à 23h30.

Mme Locke a déclaré que le groupe d’hommes avait tenté de pénétrer par effraction dans la maison vers 12h30, alors qu’ils criaient à Mme Locke et à M. Webber de ne pas appeler les flics.

M. Webber a appelé la police, mais on lui a dit qu’il n’y avait qu’un seul policier au poste d’Ayr, à environ 20 minutes de là et qu’il ne pouvait pas venir immédiatement en raison de personnes en détention.

Au lieu de cela, M. Webber éteignit toutes les lumières et ferma les rideaux.

Dix minutes plus tard, les hommes auraient déchiré la porte moustiquaire de M. Webber et pénétré dans sa maison.

Dans la mêlée assurée, M. Davy et M. Christensen ont été poignardés et trébuchés à l’extérieur avant de saigner à mort dans le caniveau.

L’avocat de M. Webber, Harvey Walters, a également présenté une demande indiquant qu’il avait été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique « modéré à sévère » à la suite de l’enquête coronale.

14 octobre 2020: L’enquête se poursuit et l’audio déchirant des trois appels désespérés Triple-Zéro de M. Webber est publié.

M. Webber a d’abord appelé le service d’ambulance du Queensland à 12 h 24 et Mme Locke a été entendue sangloter en arrière-plan, disant à l’opérateur qu’elle avait été poussée d’un buggy et avait couru à la maison pour obtenir de l’aide.

La détresse était évidente dans la voix de M. Webber lorsqu’il a révélé que les hommes étaient arrivés sur sa propriété et essayaient de s’introduire par effraction.

M. Webb a ensuite appelé la police du Queensland pour lui expliquer que les hommes tentaient de s’introduire chez lui et qu’il hébergeait une femme en détresse qu’il ne connaissait pas.

À 12 h 57, M. Webber a passé son dernier appel d’urgence effrayant en disant qu’il venait de « tuer un type » et qu’il y avait « du sang partout ».

Le tribunal a également entendu parler d’une visite du sergent-détective Gavin Neal au domicile de Topton St avec M. Webber et M. Bengoa, l’un des hommes du groupe, après les coups de couteau.

M. Webber a déclaré au détective qu’il avait «peur pour sa vie».

15 octobre 2020:

Le médecin de Dean Webber, Michael L Probable, a déclaré que M. Webber avait formé un SSPT à la suite de l’enquête coronaire.

La coroner d’État adjointe Jane Bentley a statué que M. Webber n’aurait pas à prendre la parole et à témoigner par écrit.

M. Webber doit répondre par écrit aux questions qui lui sont posées par les parties dans un délai de 72 heures.

Des photos et des vidéos émotionnelles ont été publiées de M. Webber faisant une visite guidée de la scène du crime avec le sergent-détective Ayr CIB Gavin Neal.