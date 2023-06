Des familles désemparées tentent d’identifier leurs proches après qu’un accident de train a tué 275 personnes | Nouvelles du Royaume-Uni

Des centaines de familles tentent de retrouver les membres qui ont été tués dans l’accident du week-end (Photo : REX/AP) Un hôpital en Inde a été inondé de familles qui craignent que leurs proches ne figurent parmi les 275 personnes tuées dans un accident de train mortel ce week-end. Une longue file d’attente de parents désemparés a serpenté dans la rue depuis l’entrée de l’Institut indien des sciences médicales à Bhubaneswar, dans l’État d’Odisha, lundi. À la sortie, un flot continu de personnes a été vu en train de fondre en larmes et de se tenir les uns les autres. Les victimes sont si nombreuses que les autorités n’ont pas les ressources nécessaires pour aider chaque famille tout au long du processus, et seulement 45 ont été identifiées à ce jour. Au lieu de cela, deux écrans ont été installés pour montrer un diaporama en boucle de photographies de chaque corps récupéré de l’épave.



Jenima Mondal embrasse une photo de son fils Mamjur Ali Mondal décédé dans l’accident de train de vendredi (Photo: AP)



Légende: Une femme dont le mari est décédé dans l’accident de train de vendredi attend devant une morgue à l’hôpital All India Institute of Medical Sciences à Bhubaneswar (Photo: AP)



Upendra Ram 49, à droite, attend de recevoir le corps de son fils décédé dans l’accident (Photo: AP) Dans certains cas, leurs visages paisibles pouvaient être vus assez clairement pour les identifier d’un coup d’œil. Dans d’autres, les blessures étaient si graves que les familles ont été obligées de se pencher sur des images macabres pour trouver des indices tels que des vêtements distincts. Upendra Ram, qui a cessé d’entendre parler de son fils de 17 ans, Retul, alors qu’il se rendait à Chennai pour trouver du travail, a déclaré avoir parcouru dimanche 520 miles depuis un État voisin. Plus: Tendance

Après des heures passées à regarder des photos des morts – dont beaucoup, comme son fils, de jeunes hommes contraints de voyager en raison du climat économique difficile de l’Inde – il a identifié Retul vers midi lundi. M. Ram a déclaré: «Je veux juste prendre le cadavre et rentrer chez moi. C’était un très bon fils. « Ma femme et ma fille n’arrêtent pas de pleurer à la maison. Ils me demandent de ramener le corps rapidement. La tragédie s’est déroulée lorsqu’un train de voyageurs est entré en collision avec un train de marchandises au ralenti et a commencé à sortir des voies, après quoi ses wagons déraillés ont heurté un autre train de voyageurs qui passait par hasard. Plus de 275 personnes ont été tuées dans l’accident de vendredi (Photo: REUTERS) Un survivant, Gura Pallay, 24 ans, a déclaré : « Je l’ai vu de mes propres yeux, mais je ne peux toujours pas décrire ce que j’ai vu. J’en suis hanté. « Je n’aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver, mais je suppose que c’était notre destin. » Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a menacé de « punition la plus sévère » toute personne reconnue coupable de la tragédie – la pire collision ferroviaire du pays depuis des décennies. L’affaire a été transmise des responsables des chemins de fer aux principaux détectives de la police nationale indienne, qui examinent actuellement si un ou plusieurs individus ou une erreur technique sont à blâmer. Des centaines d’accidents de train de gravité variable se produisent chaque année en Inde, où 22 millions de personnes utilisent les chemins de fer chaque jour. Le gouvernement de Modi affirme qu’il donne la priorité à la modernisation du réseau, qui compte plus de 40 000 miles de voies, 14 000 trains de voyageurs et 8 000 gares. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

