Des familles de militaires américains poursuivent une entreprise française qui a plaidé coupable d’avoir soutenu l’Etat islamique

Les familles de certains militaires américains tués dans la lutte contre l’État islamique en Syrie poursuivent le géant français du ciment Lafarge après que l’entreprise a plaidé coupable d’avoir versé des paiements au groupe terroriste.

“Les paiements des accusés et le partenariat commercial avec l’Etat islamique ont fourni à l’Etat islamique le capital d’amorçage dont il avait besoin pour se transformer d’une milice naissante au début des années 2010 en un mastodonte terroriste brutal avec la capacité et l’intention de tuer des Américains”, déclare un procès qui a été intenté par le les familles de trois militaires américains qui ont été tués dans des attaques imputées à l’Etat islamique, selon un rapport d’ABC dimanche.

Lafarge, une entreprise française qui était à l’époque l’une des plus importantes au monde, a plaidé coupable et a été condamnée à payer une amende de près de 800 millions de dollars en octobre après que l’entreprise ait fait l’objet de la toute première poursuite par le gouvernement américain d’une entreprise pour avoir soutenu terrorisme.

Lafarge a construit une usine de 680 millions de dollars dans le nord de la Syrie en 2011, mais a rapidement commencé à faire face à la concurrence d’entreprises important du ciment moins cher, selon le ministère de la Justice. Les procureurs ont accusé l’entreprise de fermer les yeux sur les actions des groupes militants de l’Etat islamique avec lesquels elle travaillait, affirmant que les accords financiers conclus n’étaient pas hors de l’alignement idéologique avec les groupes terroristes mais une tentative d’obtenir un avantage économique.

Le ministère de la Justice a déclaré que la société avait versé près de 6 millions de dollars à des groupes militants dans le but de maintenir l’usine en activité, dépendant des militants pour protéger ses employés et assurer la sécurité des expéditions de matériaux depuis l’usine. Lafarge a par la suite plaidé coupable de complot en vue de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère, ce qui s’est soldé par des centaines de millions d’amendes.

Les procureurs ont déclaré que la société avait également utilisé de faux contrats et d’autres documents falsifiés pour tenter de cacher sa relation commerciale avec les groupes militants.

“Il n’y a aucune justification – aucune – pour qu’une multinationale autorise des paiements à un groupe terroriste désigné. De tels paiements constituent des violations flagrantes de nos lois, justifient un examen minutieux par les autorités américaines et justifient des sanctions sévères”, a déclaré le procureur général adjoint Matthew Olsen. dans un communiqué de presse du ministère de la Justice d’octobre.

Le procès prétend que l’entreprise a placé son “intérêt économique personnel” en premier, aidant à fournir un financement essentiel à un groupe qui tuait des civils innocents et des Américains.

“Les accusés ont aidé et encouragé les actes de terrorisme international de l’Etat islamique et de l’ANF (Front Al Nusra) en fournissant sciemment une assistance substantielle, notamment en effectuant des paiements en espèces et en secret par l’intermédiaire de sociétés fictives et d’intermédiaires étrangers, en achetant des matières premières et en concluant des accords anticoncurrentiels avec , les organisations terroristes étrangères, et en omettant de fermer et d’évacuer en toute sécurité la cimenterie, plaçant ainsi des tonnes de ciment et de matières premières précieuses entre les mains de l’Etat islamique et de l’ANF », lit-on dans le procès. “Les prévenus savaient que ce soutien matériel était versé à des organisations terroristes étrangères et serait utilisé pour commettre des actes de terrorisme international.”

Les familles du premier maître de la marine Jason Finan, du premier maître de la marine Scott Cooper et de l’ancien marin David Berry, qui ont été tués par l’Etat islamique en Irak et en Syrie entre 2015 et 2017, ont décrit “une grave angoisse mentale, une douleur et une souffrance émotionnelles extrêmes”. qu’ils avaient subis depuis les décès dans le procès.

“Lafarge a déjà plaidé coupable de crimes fédéraux et admis avoir versé des millions de dollars à l’Etat islamique”, a déclaré à ABC un avocat représentant les familles. “Ce procès vise à le tenir responsable devant les familles des militaires dévastées par sa conduite odieuse et illégale. Nous nous attendons à ce que davantage de familles se joignent au procès et nous sommes impatients de porter l’affaire devant un jury de New Yorkais.”

Lafarge n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.