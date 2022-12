Des familles de militaires américains intentent une action en justice pour les paiements de l’Etat islamique – médias – RT World News

Des proches de trois Américains auraient ciblé le géant français du ciment Lafarge après une condamnation fédérale

Citant un récent jugement contre le cimentier français Lafarge devant un tribunal fédéral américain, les familles de deux marins de la marine américaine et d’un marin à la retraite qui ont été tués en Syrie, en Irak et en Libye demandent également des dommages-intérêts à l’entreprise, a rapporté ABC News.

Les terroristes de l’État islamique ont autrefois revendiqué de grandes parties de la Syrie et de l’Irak, y compris la ville de Jalabiya, dans le nord de la Syrie, où Lafarge avait construit une énorme cimenterie. Avant que l’Etat islamique et d’autres groupes djihadistes opérant dans la région ne forcent l’usine à fermer, la société française leur a versé plus de 6 millions de dollars en pots-de-vin – pour lesquels un tribunal fédéral américain lui a infligé une amende de 777,8 millions de dollars en octobre.

La première poursuite en justice d’une entreprise pour avoir soutenu le terrorisme a créé un précédent qui, selon les proches de trois Américains tués par des terroristes, leur donne également droit à une indemnisation.

“Les paiements des accusés et le partenariat commercial avec l’Etat islamique ont fourni à l’Etat islamique le capital d’amorçage dont il avait besoin pour se transformer d’une milice naissante au début des années 2010 en un mastodonte terroriste brutal avec la capacité et l’intention de tuer des Américains”, le procès allègue, selon ABC, qui en a d’abord rendu compte dimanche.

Puisque Lafarge a déjà “a admis avoir versé des millions de dollars à l’Etat islamique”, le procès « vise à le tenir responsable devant les familles des militaires dévastées par sa conduite odieuse et illégale », a déclaré un avocat du cabinet d’avocats Jenner & Block à ABC.















Des proches de David Berry, du premier maître Jason Finan et du premier maître Scott Cooper Dayton ont décrit le “une angoisse mentale sévère, une douleur et une souffrance émotionnelles extrêmes” qu’ils ont subis à la suite de leur mort. Berry a été tué en janvier 2015 lors de l’attaque de l’Etat islamique contre l’hôtel Corinthia à Tripoli, en Libye. Il était un marin à la retraite travaillant pour un entrepreneur privé à l’époque. Finan et Dayton ont été tués par des engins explosifs improvisés (EEI) imputés à l’EI, l’un en Irak en octobre 2016 et l’autre en Syrie un mois plus tard.

Le procès accuse Lafarge d’avoir donné de l’argent et du ciment aux terroristes de l’EI et du Front Al-Nusra. Divers groupes djihadistes s’étaient rebellés contre le gouvernement syrien en 2011, avec un soutien extérieur, et avaient fini par contrôler la zone autour de la cimenterie de Jalabiya. L’entreprise française a versé des pots-de-vin afin de continuer à exploiter l’usine, jusqu’à ce que le rachat de l’EI en 2014 l’oblige à évacuer tout le personnel étranger.

Al-Nusra était allié à Al-Qaïda mais en janvier 2017, il s’est rebaptisé Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Beaucoup de ses militants se font passer pour « rebelles modérés » pour obtenir une formation et des armes des États-Unis, qui cherchaient à renverser le gouvernement de Damas.

Des documents publiés en septembre 2021 par l’agence turque Anadolu ont montré que Lafarge avait travaillé avec les services de renseignement français, leur fournissant des informations sur l’EI et d’autres groupes terroristes.