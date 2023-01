Des familles de joueurs néerlandais visitent le village d’Odisha

Les membres de la famille des joueurs de l’équipe de hockey des Pays-Bas ont visité un village du district de Puri et ont passé du temps avec les villageois. Ils ont été submergés par l’atmosphère et l’hospitalité du village et ont apprécié les danses d’Odissi.

Dix-huit membres de l’équipe de hockey des Pays-Bas ont passé plus de trois heures dans les villages BirpurosattamPur Bahman Sahi du bloc Pipili dans le district de Puri

Les habitants du village de Birapurushottampur du district de Puri ont eu la chance de passer du temps avec les membres de la famille des joueurs de l’équipe de hockey.

La population locale a accueilli tous les invités avec des rituels traditionnels près du temple de Jagannath et a offert de la noix de coco verte comme boisson de bienvenue. Les villageois ont exécuté la danse Odisha, servi des offrandes et cuisiné pour eux.

Les étrangers étaient très satisfaits de l’hospitalité des villageois. Les visiteurs ont également cuisiné de la nourriture pour les Dalits résidant dans le village et les ont servis.

“J’apprécie vraiment les villageois de nous avoir montré leur culture et la façon dont les gens vivent ici. c’est l’occasion de voir et de passer du temps avec les villageois et d’en profiter”, a déclaré un invité étranger.

Subhashree Barik, danseuse d’Odishi, a déclaré : « Je suis fière de présenter la danse d’Odishi aux touristes étrangers. Alors que les habitants d’Odisha se rendent à l’étranger pour interpréter la danse Odishi, j’ai eu l’occasion d’exécuter la célèbre danse pour invité étranger dans ma ville natale. J’ai interprété Odisha basée sur la culture Jagannath, Shiva Tandab. Je suis très heureux”

Une organisation non gouvernementale (ONG), Quality for Life Foundation, a organisé un petit voyage à Purusottampur pour les touristes. Ils ont apprécié le récital Odissi basé sur la culture Sri Jagannath. Ils ont également discuté des problèmes auxquels les villageois sont confrontés dans leur vie quotidienne.

« Nous sommes très heureux de passer du temps avec des invités étrangers. Nous avons accueilli tous les invités selon notre culture. Nous avons présenté un programme culturel et leur avons servi de la nourriture. Ce sera mémorable pour nous”, a déclaré un villageois.

Basanta Barik, chef d’Odisha, (ONG), Quality for Life Foundation a déclaré: «Ce fut un court séjour très agréable. Les invités ont été reçus avec chaleur et on leur a offert de la noix de coco verte en guise de bienvenue. Ils ont apprécié l’événement culturel présenté par les villageois. Ils ont été très satisfaits de l’hospitalité des villageois”.

