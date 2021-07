Des familles de joueurs anglais se sont fait prendre leurs sièges alors que les fans prenaient d’assaut le stade de Wembley

La finale du Championnat d’Europe 2020 est terminée et dépoussiérée. L’équipe de Gareth Southgate a échoué lors de l’affrontement au sommet contre l’Italie et a envoyé les fans du désespoir à l’euphorie en un rien de temps. Au milieu des nouvelles de railleries racistes lancées contre les joueurs locaux, le hooliganisme et les combats entre eux ont régné dans les rues de Londres après que les hôtes ont perdu la finale. Cependant, des rapports suggèrent que le chaos a commencé bien avant, car les fans voulaient assister à l’action en direct et des centaines d’entre eux ont fait irruption devant la sécurité sans billet et ont pu assister à la finale épique au stade de Wembley.

Selon un Courrier quotidien rapport, les familles des joueurs et des fans anglais ont été vues debout sur le site, incapables d’accéder à leurs sièges. Ils ont également été contraints de s’échapper alors que des fans sans billet prenaient d’assaut l’arène de Wembley avant la finale de l’Euro 2020. Les malheureuses victimes ont également été victimes de tentatives de vol de billets aux points de ramassage et de files d’attente chaotiques à Wembley’s Gate G alors qu’elles tentaient d’entrer dans le stade. Plusieurs membres de la famille sont entrés dans la salle pour découvrir que leurs sièges étaient occupés par des dizaines de fans sans billet, a en outre cité le rapport.

Le fils du manager italien Roberto Mancini, Andrea, a regardé la première mi-temps assis sur les marches du stade alors qu’il trouvait sa place occupée par le lot sans billet, tandis qu’un parent d’un joueur anglais était pris au dépourvu alors que près de 50 fans faisaient irruption dans les familles ‘ entrée. D’autres avec de jeunes enfants ont déclaré que des hommes rôdaient et tentaient d’arracher leurs billets à l’approche de l’entrée. Et au moins un membre du groupe d’un joueur aurait été agressé verbalement après avoir demandé à une personne de quitter le siège qui lui avait été attribué.

Une déclaration antérieure de Wembley indiquait que les fans avaient tenté d’entrer dans le stade par une barrière basse. Mais les stewards et la police ont réussi à les retenir alors qu’ils tentaient de passer, Presse associée « Il y a eu une violation de la sécurité et un petit groupe de personnes est entré dans le stade », ont déclaré les autorités du stade dans un communiqué.

