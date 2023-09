Des familles de Calgary touchées par les inondations dévastatrices en Libye

Le soleil pénètre dans la porte ouverte menant au bureau de l’imam du centre islamique Akram Jomaa, dans le nord-est de Calgary.

Deux hommes sont assis sur un canapé en cuir marron bien rembourré, leurs chaussures sont à la porte, le visage triste, le regard perdu.

C’est loin de la Libye, pays d’Afrique du Nord, où se concentrent actuellement leur cœur, leur esprit et leurs pensées.

« C’était un coin de paradis », a déclaré Haten Shedani, qui se trouvait à Derna, la ville la plus durement touchée, il y a quelques semaines.

« Quand vous regardez les photos maintenant, c’est juste une destruction, rien de tout cela n’existe plus… c’est tout simplement parti. »

La paisible communauté côtière qui s’étendait sous les montagnes verdoyantes du pays est désormais presque méconnaissable.

Derna est détrempée et lourde de boue. Les rues ont été réaménagées par une tempête impitoyable qui a provoqué la rupture de deux barrages.

«Je ne supporte même pas de regarder les vidéos», a déclaré Mohamed Arhuoma, un Libyen de Calgary.

« C’est vraiment dur et vraiment triste… c’est quelque chose dont je ne veux même pas en parler », dit-il en baissant la tête et en baissant les yeux.

La communauté libyenne de Calgary est incrédule alors qu’elle est aux prises avec l’énormité des vies perdues sous des bâtiments effondrés ou emportés par la mer.

« Un ami, il a perdu une grand-mère, des sœurs, des frères, des nièces, toute la famille pourrait compter environ 50 personnes, il est le seul en vie », a déclaré Arhouma.

Le bilan des inondations en Libye est énorme et continue de s’alourdir. Jeudi après-midi, les autorités ont confirmé la perte de plus de 11 3000 vies.

Rabah Swaidek, de Calgary, est en Libye avec son mari et ses enfants. Ils se trouvaient à Tripoli, la capitale libyenne, lorsque la tempête a frappé.

« Nous avons vraiment perdu tous les âges, c’est dévastateur. Mon père a le cœur brisé. Il est dans un état vraiment difficile, toute ma famille aussi, et cela a été très difficile de s’y retrouver », a déclaré Swaidek à Global News.

Entre Swaidek et son mari, ils ont perdu 42 membres de leur famille et plusieurs autres sont toujours portés disparus.

« Nous avons des sauveteurs qui ont creusé sur le terrain. Ils retrouvent des corps morts ou vivants. Cela a également été très difficile. C’est donc certainement beaucoup. C’est plus que dévastateur. Je n’ai même pas les mots pour décrire ce que nous vivons », a-t-elle déclaré.

Swaidek a déclaré qu’il était temps pour tout le monde de s’unir et d’aider à soutenir les Libyens. Elle organise des collectes de fonds à Calgary depuis Tripoli, où elle attend des nouvelles des autres membres de sa famille portés disparus.

Des services de prière spéciaux sont organisés pour les survivants.

« Accordez de la patience à leur famille, ce n’est pas facile », a déclaré l’imam Jamal Ahmmoud, qui dit connaître au moins trois familles à Calgary qui ont perdu des êtres chers.

Dans un pays dévasté par la guerre et les difficultés, les choses ne deviennent pas plus faciles et un soutien est plus que jamais nécessaire. La communauté libyenne de Calgary espère que ses concitoyens pourront ouvrir leur cœur et apporter leur aide.