Des familles de 5 enfants, selon la police, ont été maltraitées par un ancien agent de bus qui poursuivent le PSD et d’autres

Une action civile contre le district scolaire de Poudre, le ministère de l’Éducation du Colorado et le conseil scolaire de l’État a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis par les familles de cinq enfants qui, selon la police, ont été blessés par un ancien paraprofessionnel des autobus scolaires.

Le procès civil, déposé vendredi à Denver, est distinct du poursuites pénales contre Tyler Zanella, un ancien agent de bus qui fait face à 164 chefs d’accusation, dont 34 chefs d’accusation pour voies de fait contre des victimes à risquepour des incidents qui, selon la police, se sont produits alors qu’il travaillait sur des bus PSD transportant des enfants ayant des besoins spéciaux vers et depuis l’école.

La police a identifié au moins 11 victimes nommées, principalement des enfants autistes non verbaux, dans cette affaire pénale grâce à la vidéosurveillance des bus auxquels Zanella avait été affecté au printemps dernier.

Voici ce que nous savons des allégations formulées dans le procès.

Remarque : lundi soir, les responsables du district scolaire de Poudre n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires sur le procès civil, et aucun cabinet d’avocats dont le Coloradoan avait été informé ne représenterait le district dans l’affaire civile.

Le procès allègue que le district scolaire de Poudre a dissimulé des images à la police

La plainte civile comprend une allégation selon laquelle le PSD aurait intentionnellement refusé une surveillance vidéo supplémentaire aux enquêteurs des services de police de Fort Collins au cours de leur enquête initiale.

La police de Fort Collins a utilisé la vidéo pour identifier toutes les victimes nommées dans l’affaire Zanella. Ils ont d’abord identifié une victime, un élève de maternelle, et a arrêté Zanella pour plusieurs accusations liées à cet enfant le 24 mai. Une semaine plus tard, la police a annoncé avoir identifié cinq autres victimes en visionnant la vidéo fournis par le district scolaire, ce qui porte le total à ce moment-là à six victimes nommées dans cette affaire. Zanella a fait face à près de 130 accusations liées à ces six enfants. À cette époque, le district avait déclaré publiquement qu’il ne disposait d’aucune séquence vidéo supplémentaire des itinéraires de Zanella.

Mais le 19 septembre, le bureau du procureur du 8ème district judiciaire a déposé 35 accusations supplémentaires contre Zanella liées à cinq autres victimes. Le porte-parole des services de police de Fort Collins, Brandon Barnes, a déclaré à la police du Colorado qu’elle avait recommandé de porter ces accusations le 28 juin sur la base d’un examen supplémentaire de la vidéosurveillance et d’une enquête.

Un parent de trois des victimes, chacune identifiée par ses initiales dans le dossier judiciaire, a été informé que le district ne conservait que « quelques jours » de vidéosurveillance de ses bus, tandis que les forces de l’ordre ont appris plus tard qu’elle avait été conservée « pendant plusieurs mois ». affirme le procès civil.

« Nous avons parlé à des personnes qui ont indiqué que le service de police n’avait pas accès à toutes les bandes et que le district scolaire décidait de ce qu’il allait produire », a déclaré lundi l’avocat Stephen J. Baity au Coloradoan. « Et finalement, lorsque la police a reçu les enregistrements complets ou la totalité des enregistrements, ils ont trouvé des victimes supplémentaires. »

Les responsables du district scolaire de Poudre n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires lundi à 21 heures. Un avocat du cabinet Lyons Gaddis, du cabinet d’avocats Baity, a déclaré qu’on lui avait dit qu’il représenterait le PSD dans le procès civil, mais n’a pas répondu à un message vocal sollicitant des commentaires lundi.

La police de Fort Collins ne commente pas les poursuites civiles et ne peut pas commenter l’affaire pénale car l’enquête est toujours en cours, a déclaré la porte-parole Meagan Robinson.

Avocat représentant les familles : « Nous devons comprendre ce qui se passait réellement »

Les familles des victimes ont pu visionner la vidéosurveillance qui a conduit au dépôt des accusations criminelles contre Zanella au quartier général de la police de Fort Collins et au bureau du procureur, mais n’ont pas reçu leurs propres copies, a déclaré Baity.

Son cabinet d’avocats, The Ozzello Practice, basé en Californie, n’a pas non plus reçu de copies de toutes les images disponibles, a-t-il déclaré, mais espère maintenant les découvrir dans le cadre du procès civil.

« Je pense que nous devons comprendre ce qui se passait réellement dans cette situation », a déclaré Baity. « Je fais très attention à ne pas interférer dans l’affaire pénale, mais nous souhaitons recueillir des informations de base que nous n’avons pas à l’heure actuelle. »

Les plaignants n’ont pas demandé de montant précis, choisissant de laisser un jury déterminer les « dommages-intérêts compensatoires » pour chacune des huit demandes de réparation énoncées dans le procès.

Le cabinet Ozzello représente cinq des victimes, dont trois frères et sœurs, ainsi que leurs parents et/ou tuteurs. Les familles d’au moins trois autres victimes identifiées par la police grâce à la vidéosurveillance ont retenu les services d’un conseiller juridique auprès d’autres cabinets d’avocats, a déclaré Baity.

Le Coloradoan n’identifie pas les victimes ou leurs familles car il ne nomme généralement pas les enfants victimes dans une affaire.

Zanella, 36 ans, est libre moyennant une caution de 60 000 $ en attendant sa prochaine comparution devant le tribunal, une audience de décision prévue le 18 octobre à 9 heures du matin devant McDonald dans la salle d’audience 4B du centre de justice du comté de Larimer à Fort Collins.

D’autres allégations formulées dans le procès incluent une influence inappropriée dans l’embauche de Zanella, l’incapacité du personnel du PSD à signaler les abus.

Les cinq victimes impliquées identifiées dans le procès civil intenté par Baity, basé à Denver, sont légalement handicapées et devaient être attachées à leur siège dans les autobus scolaires, l’une d’entre elles nécessitant un harnais à cinq points plus sécurisé, selon le dossier du tribunal. lit. Quatre des cinq sont non verbaux, a déclaré Baity.

Quatre des victimes dans l’affaire civile étaient des élèves de l’école primaire Shepardson ; le cinquième était élève à Bacon Elementary. Tous les cinq étaient âgés de 6 à 11 ans lorsque la police a déclaré que les abus avaient eu lieu.

Le procès indique que la séquence vidéo comprend du son et montre Zanella frappant des élèves avec son poing et son téléphone portable sur ou près de la tête, cognant la tête de certains contre les vitres des autobus scolaires, les harcelant verbalement et les narguant, frappant un élève à la jambe, touchant les organes génitaux. d’une autre d’une manière qui constituerait une agression sexuelle et faire des déclarations racistes à l’égard d’une victime métisse.

« Les enregistrements sont dérangeants », a déclaré Baity.

Le procès soutient que d’autres actes d’abus, impliquant potentiellement d’autres victimes, auraient probablement été découverts si le PSD avait enquêté de manière adéquate sur les rapports faits par les parents en janvier et février et examiné les vidéos des bus à ce moment-là.

Les plaignants soutiennent également que Zanella n’aurait jamais dû être embauchée pour aider les enfants vulnérables ayant des besoins spéciaux à monter dans les autobus scolaires. Zanella a plaidé coupable à une accusation de délit de maltraitance sur enfant en 2012 dans le comté d’Adams, où il a été déterminé qu’il buvait beaucoup et qu’il était devenu ivre alors qu’un bébé avait été laissé à sa garde. Il a également deux condamnations pour conduite en état d’ébriété, dont l’une a été finalisée dans une salle d’audience du comté de Larimer le 18 août 2023, 11 jours seulement avant de commencer à travailler pour le PSD.

Le procès affirme que son embauche et sa supervision ultérieure ont été influencées par sa petite amie, qui est la mère de l’un de ses deux enfants et qui travaillait pour le district scolaire en tant que répartitrice de bus.

D’autres réclamations dans le procès portent sur la manière dont les chauffeurs de bus, le personnel des services intégrés travaillant avec les victimes, les administrateurs scolaires et d’autres ont signalé ou omis de signaler les abus qu’ils ont vus ou entendus dans les autobus et les blessures qu’ils ont observées sur les élèves. Le procès indique que ces préoccupations ont été soit signalées à un superviseur qui n’a pas donné suite à ces rapports, soit n’ont pas été signalées du tout, ce qui constitue dans les deux cas des violations des lois du Colorado sur la déclaration obligatoire. S’ils n’étaient pas signalés ou signalés à un superviseur plutôt qu’aux forces de l’ordre ou à d’autres organismes d’État, comme l’exigent les lois sur la déclaration obligatoire, le district ferait preuve de négligence dans son devoir de former correctement ses employés à ces exigences.

Pourquoi le ministère de l’Éducation du Colorado et le conseil scolaire de l’État ont été nommés dans le procès

Le ministère de l’Éducation du Colorado et le conseil scolaire de l’État ont également été cités comme accusés en raison de leur rôle dans la supervision du PSD et d’autres districts scolaires de l’État.

Cinquante autres personnes, simplement identifiées comme des « Does », figuraient également sur la liste des accusés. Il s’agissait d’autres employés du district scolaire et de témoins dont les noms ont été expurgés dans les rapports de police, qui avaient connaissance des abus et qui n’ont pas signalé les abus ni pris de mesures pour les empêcher. il.

Le procès a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis, a déclaré Baity, parce que les plaintes impliquent des violations à la fois des lois fédérales et étatiques et que les plaignants étaient préoccupés par les retards potentiels si l’affaire était transférée d’un tribunal d’État à un tribunal de district.

Les principales plaintes déposées dans le procès portent sur la privation des droits des étudiants, qui prévoit une réparation civile par le biais du titre 42, section 1983 du Code des États-Unis, bien que les violations de l’Americans with Disabilities Act, des plans d’apprentissage des étudiants 504 et de l’embauche et des rapports de l’État des lois sont également invoquées.

Tous les suspects sont innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée par le tribunal. Les arrestations et les accusations ne sont que des accusations portées par les forces de l’ordre jusqu’à ce qu’un suspect soit reconnu coupable d’un crime.

