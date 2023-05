Des familles d’adolescents au cœur brisé tués dans un accident qui a déclenché les émeutes de Cardiff partagent des photos touchantes de leurs meilleurs amis

LES familles au cœur brisé des adolescents tués dans un accident qui a déclenché un tollé ont partagé un hommage touchant aux meilleurs amis.

Le chaos a éclaté dans une rue résidentielle d’Ely lundi soir après que Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, aient été tués alors qu’ils conduisaient un vélo électrique de 4 000 £ vers 18 heures.

Kyrees Sullivan, 16 ans, est décédé dans un fracas d’horreur lundi soir Crédit : Police du sud du Pays de Galles

Son copain, Harvey Evans, 15 ans (extrême droite) est également décédé Crédit : Police du sud du Pays de Galles

Les adolescents, photographiés quand ils étaient plus jeunes, étaient les meilleurs amis depuis des années

La mort du duo a provoqué un tollé dans la communauté et des rumeurs se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux selon lesquelles des officiers étaient responsables de l’accident.

Et le Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a maintenant annoncé qu’il enquêterait sur l’incident.

En plus des hommages aux garçons, les familles ont partagé une douce photo des meilleurs amis en tant que jeunes.

La mère de Harvey a déclaré aujourd’hui que l’adolescent « très aimé » avait un grand cœur.

L’être cher dévasté a écrit: «Nos cœurs sont vraiment brisés par la mort soudaine de Harvey, notre fils, petit-fils, frère, neveu, ami et petit ami bien-aimés.

«Il a vécu pleinement sa vie, il avait un grand cœur et au fond de lui, il s’en souciait vraiment. Il était le meilleur ami de Kyrees, et nos pensées et nos prières accompagnent également sa famille.

«Nous demandons la paix au sein de la communauté et demandons que les gens laissent l’enquête à la police afin que nous puissions obtenir les réponses dont nous avons désespérément besoin pour endormir Harvey.

« En tant que mère de Harvey, je veux me souvenir de notre fils comme le fils amusant et aimant qu’il était et non comme les médias le décrivent maintenant ».

La famille de Kyrees a également rendu hommage à leur garçon « aimé ».

Ils ont écrit: «Kyrees était un beau jeune homme aimant et attentionné, un fils aimant pour Belinda et Craig, un petit frère pour Aleah et Jordan et un oncle spécial KyKy pour Myra.

«Il était tellement aimé par ses grands-parents, ses tantes, ses oncles et ses nombreux cousins.

« Lui et Harvey avec Niall étaient les meilleurs amis depuis qu’ils étaient jeunes et allaient partout ensemble, ils avaient tous les deux tellement d’amis et aimaient beaucoup faire beaucoup de choses ensemble, s’amuser et rire !!

«Ils étaient aimés non seulement par leurs familles, mais aussi par leur communauté. Belinda, Craig et leurs familles aimeraient remercier tout le monde pour tous leurs mots aimables, leurs fleurs et leurs messages depuis qu’ils ont perdu leur fils.

Cela survient après que la police a été accusée aujourd’hui de mentir après avoir admis avoir suivi les adolescents à moto avant le fracas.

Cela vient après que des images d’une caméra RingDoorbell montrent deux jeunes garçons qui courent sur la route avec un fourgon de police qui les suit immédiatement derrière eux.

La collision, qui s’est produite à environ 800 mètres de l’endroit où la vidéosurveillance a été filmée, a été signalée à la police à 18 h 03.

Les garçons ont traversé une zone, qui avait des bornes, pour tenter d’échapper à la police, a affirmé un membre de la famille.

Les chefs de police ont précédemment nié que leurs agents étaient impliqués dans la tragédie jusqu’après la collision – insistant sur le fait qu’elle s’était « déjà produite lorsque les agents sont arrivés ».

Les habitants ont depuis déclaré que la force « avait menti » à propos de l’incident et a déclaré que les deux garçons n’auraient pas perdu la vie s’il n’y avait pas eu la « poursuite ».

Des voitures ont été incendiées alors que des poubelles à roulettes étaient incendiées

Les flics ont admis avoir suivi les deux adolescents avant le fracas fatal 1 crédit