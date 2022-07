Des familles courent pour des vies après que des maisons et des champs ont pris feu lors de la journée la plus chaude du Royaume-Uni

WILDFIRES a forcé des familles terrifiées à quitter leurs maisons hier lors de la journée britannique la plus chaude jamais enregistrée.

Au moins cinq ont été rasés à Wennington, dans l’est de Londres.

Des images aériennes ont montré des incendies qui ravageaient des propriétés dans le petit village de Wennington, dans l’est de Londres Crédit : LNP

Des images aériennes montrent les restes fumants d’une rangée de maisons Crédit : Dan Charité

La prairie à côté de l’A2 près de Dartford Heath, dans le Kent, a été parmi les premières à s’enflammer Crédit : Twitter

La chaleur de 40,3 °C a également affecté les trains et les écoles, mais de la pluie est attendue aujourd’hui.

Les habitants ont raconté comment ils avaient été évacués avec quelques minutes à perdre alors qu’un incendie soupçonné d’avoir commencé dans un champ voisin atteignait leurs maisons.

Un pompier a décrit la scène comme “l’enfer absolu” après que des images aériennes aient montré des incendies ravageant des propriétés dans le petit village de Wennington, dans l’est de Londres.

Ray Smith, 55 ans, qui craint que sa maison ne soit parmi au moins cinq qui auraient été détruites, a déclaré au Sun : « Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant de ma vie. Je suis monté dans ma voiture et je suis sorti de là. Les gens avaient peur. C’est déchirant. Je pense que j’ai tout perdu.

Jusqu’à 30 maisons ont été évacuées dans le village qui compte 200 habitants.

Le chauffeur de camion Gary Rouel, 64 ans, est rentré du travail après que sa femme Debbie, 64 ans, a appelé alors que les flammes tournaient dans leur véranda.

La dame du dîner Debbie a désespérément essayé de rassembler leurs chats et leur chien alors que les pompiers frappaient à leur porte.

Gary se souvient : « J’ai reçu un appel et elle a dit : ‘La maison a pris feu.’ C’est terrible. Je viens de finir de rembourser l’hypothèque il y a deux mois. On nous a dit que c’était un feu de compost qui avait tout déclenché.

Le fils du couple, William, 33 ans, qui vit à proximité de Halstead, a regardé avec horreur leur maison s’enflammer à la télévision.

Il a déclaré: «Ma mère m’a envoyé une photo de l’incendie à l’extérieur de la maison depuis la salle de bain.

“Cela a commencé dans le champ, puis dans le jardin, puis c’était jusqu’à la terrasse et la véranda.”

Un habitant a déclaré que sa maison était « très gravement endommagée », mais a ajouté : « Je suis toujours en vie. Mes enfants sont encore en vie.

Cela s’est produit alors que le record de température du Royaume-Uni a été battu de 1,6 ° C. Pas moins de 34 stations météorologiques – s’étendant sur 215 miles de Wisley dans le Surrey à Bramham, West Yorks – ont dépassé les 38,7C (101,6F) établis en 2019.

Et alors que la RAF Coningsby dans le Lincolnshire a établi un nouveau sommet de 40,3 ° C (104 ° F), des incendies ont balayé un paysage sec à cause de la canicule estivale.

Les prairies à côté de l’A2 près de Dartford Heath, dans le Kent, ont été parmi les premières à monter avec des champs à Croydon, dans le sud de Londres, ainsi que Dagenham et Upminster, dans l’est de Londres.

Stonehenge était également menacé après qu’un incendie se soit déclaré à proximité.

Un autre à Lickey Hills Country Park, près de Birmingham, s’est étendu à environ 50 000 m² et a forcé les gens à fuir leurs maisons.

On pense qu’il a été déclenché par un barbecue jetable, que les chefs des pompiers veulent interdire.

Jonathan Smith, commissaire adjoint des pompiers de Londres, a déclaré: “Le sol est sec, donc toute petite étincelle va alors provoquer un incendie important.”

Parkland à Doncaster a également été éteint près des propriétés des gens 1 crédit

Des incidents majeurs ont été déclarés à Londres, Leicestershire, Nottinghamshire et Hertfordshire. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que les pompiers de la capitale avaient reçu plus de 1 600 appels hier, contre 300 auparavant.

Le frère de la princesse Di, Earl Spencer, a tweeté une photo d’un champ enflammé près du domaine familial d’Althorp à Northants.

Les pompiers de West Midlands, Hereford & Worcester et Nottinghamshire ont également vu d’énormes pics d’appels.

Dans le Lincolnshire, les équipages luttaient contre plusieurs incendies à Gayton Le Marsh après que le foin se soit enflammé. Parkland à Doncaster a également été éteint près des propriétés des gens.

Elle a été précédée par la nuit la plus chaude, avec des températures ne descendant pas en dessous de 25,8 ° C (78,4 ° F) à Kenley, Surrey – écrasant le maximum de 23,9 ° C (75 ° F) fixé en 1990.

À 10 h 40, la température à Charlwood, dans le Surrey, avait dépassé le record absolu du Royaume-Uni – et la barre des 40 ° C (104 F) a été atteinte à 12 h 50 à Heathrow.

Cela a rendu le Royaume-Uni plus chaud que la Jordanie, l’Inde, l’Irak et l’Égypte.

Le professeur Stephen Belcher, chef de la science et de la technologie au Met Office, a déclaré: «Je ne m’attendais pas à voir le Royaume-Uni atteindre 40C dans ma carrière.

« Pour moi, c’est un véritable rappel que le climat a changé et continuera de changer. Si nous continuons dans un scénario à fortes émissions, nous pourrions voir des températures comme celle-ci tous les trois ans. »

Pendant ce temps, un nageur manquait à l’appel hier soir tandis que cinq autres ont été retirés de la mer hier matin à Clacton-on-Sea, Essex.

Au moins 13 personnes sont mortes en nageant pendant la canicule.

Parmi eux, Brian Sasu, 14 ans, qui a eu des difficultés avec des amis dans la Tamise à Hampton, dans le sud-ouest de Londres, après avoir été licencié tôt.

Son père au cœur brisé a déclaré: “Brian ne savait pas nager, il détestait être dans l’eau. Nous sommes tous dévastés.

Le mercure devrait chuter jusqu’à 15 ° C aujourd’hui, avec un avertissement météo jaune pour le vent et la pluie.