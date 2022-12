Des familles cherchent des réponses sur des proches portés disparus depuis leur fuite de Cuba

LA HAVANE (AP) – Une demi-douzaine de femmes se sont rendues mercredi à l’ambassade des Bahamas dans l’espoir de remettre une liste de plus de 100 Cubains dont on n’a pas entendu parler depuis leur départ de l’île cette année.

On pense que certains ont été perdus lorsque des bateaux branlants ont coulé, mais les familles pensent que de nombreux disparus sont détenus par les autorités des Bahamas.

Un autre groupe de membres d’au moins deux groupes WhatsApp impliqués dans l’effort a déclaré s’être rendu au ministère cubain des Affaires étrangères pour demander une enquête sur le sort des personnes disparues par Cuba et les Bahamas.

Les femmes de l’ambassade des Bahamas ont refusé de commenter l’Associated Press, affirmant qu’elles ne sont que des parents désespérés dont le seul objectif est d’en savoir plus sur leurs proches.

Cuba traverse une vague migratoire au milieu d’une crise économique résultant des effets de la pandémie et des sanctions américaines. Les pénuries de produits de base, les longues files d’attente et l’inflation ont été fréquentes en 2021 et 2022.

Il n’y a pas de chiffre officiel pour les personnes portées disparues après avoir quitté Cuba. La liste compilée par les familles participant aux groupes WhatsApp et présentée à AP contient 135 noms.

AP n’a pas pu vérifier que la liste avait été remise aux autorités des Bahamas.

L’effort des familles a coïncidé avec une visite officielle du Premier ministre Philip Davis des Bahamas, qui a été reçu par le président cubain Miguel Díaz-Canel mardi soir. L’ordre du jour de la visite de Davis n’a pas été publié.

Selon les garde-côtes américains, 6 182 Cubains tentant d’atteindre les États-Unis par voie maritime ont été interceptés au cours des 12 mois qui se sont terminés le 30 septembre. exercice 2022.

___

La rédactrice de l’Associated Press Gisela Solomon à Miami a contribué à ce rapport.

Andrea Rodriguez, Associated Press