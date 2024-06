Des familles captives israéliennes appellent le gouvernement à accepter le plan Biden pour Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les membres des familles des captifs israéliens détenus à Gaza ont appelé le gouvernement de leur pays à accepter un plan de cessez-le-feu présenté par le président américain Joe Biden, appelant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à soutenir publiquement cette proposition.

Lors d’une conférence de presse hebdomadaire tenue samedi, le Forum des otages et des familles disparues a déclaré qu’il appelait « les citoyens d’Israël à descendre dans la rue pour garantir la conclusion de l’accord ».

Le forum estime que Netanyahu pourrait faire obstacle à un accord, après que Biden a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche qu’Israël avait présenté « une nouvelle proposition globale » pour mettre fin à la guerre.

Le plan en trois phases décrit par Biden vise à mettre en œuvre un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, qui implique le retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza et la libération de tous les Israéliens retenus captifs dans la bande.

Le Hamas a indiqué qu’il était ouvert à cette proposition, suscitant l’espoir d’un arrêt de la guerre israélienne qui dure depuis huit mois.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré qu’il « réaffirme sa volonté de s’engager et de coopérer positivement avec toute proposition basée sur le fondement d’un cessez-le-feu permanent, du retrait complet de la bande de Gaza, de la reconstruction, du retour des personnes déplacées dans leurs foyers et de l’achèvement du processus ». d’un véritable accord d’échange de prisonniers, à condition que l’occupation annonce son engagement explicite en ce sens ».

Mais samedi, Netanyahu a catégoriquement déclaré que pour que la guerre israélienne contre Gaza prenne fin, le Hamas devait être détruit.

« Les conditions imposées par Israël pour mettre fin à la guerre n’ont pas changé : la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël », a déclaré son bureau dans un communiqué.

Il a déclaré que ces conditions doivent être remplies « avant qu’un cessez-le-feu permanent soit mis en place ».

« L’idée selon laquelle Israël accepterait un cessez-le-feu permanent avant que ces conditions ne soient remplies est vouée à l’échec », ajoute-t-il.

Le Forum des otages et des familles disparues a déclaré que Netanyahu subissait des pressions de la part de son propre gouvernement.

« Il existe une minorité qui fait chanter Netanyahu et menace l’accord, et nous devons soutenir l’accord et ne pas laisser l’arène aux extrémistes », a déclaré un porte-parole.

Abdullah al-Arian, professeur d’histoire à l’Université de Georgetown au Qatar, a souligné une « contradiction majeure » dans les exigences d’Israël, Israël et son fidèle allié, les États-Unis, affirmant qu’ils ne veulent pas d’un avenir à Gaza dans lequel le Hamas n’a aucune sorte de pouvoir. rôle politique laissé.

« En même temps, il s’agit d’un accord qui devrait être conclu par le biais de négociations avec le Hamas, alors comment procéder ? Comment les éliminer en tant que force politique et en même temps parvenir à une solution négociée qui soit acceptée par toutes les parties », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Un autre « point de friction majeur » à un éventuel accord serait qu’Israël reste une force d’occupation dans certaines parties de Gaza, ce que les Palestiniens ont toujours rejeté, selon lui.

Alon Liel, ancien directeur du ministère israélien des Affaires étrangères, a déclaré que l’annonce de Biden était « une musique aux oreilles des Israéliens qui veulent mettre fin à la guerre ».

Mais il y a encore une fois un « message mitigé venant de Washington », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Ce qui est surprenant, c’est que [the ceasefire proposal] a été décrite comme une offre israélienne. Cela contredit beaucoup de choses que Netanyahu a dites récemment ; cela ressemble davantage à une offre américaine présentée comme une offre israélienne », a déclaré Liel.

Le groupe armé Jihad islamique palestinien a quant à lui exprimé ses « soupçons » à l’égard du plan annoncé par Biden, affirmant que la « cessation de l’agression » devait impliquer un « retrait complet » des forces israéliennes de Gaza.





Blinken fait pression sur les dirigeants du Moyen-Orient

Alors même que Biden présentait le nouveau plan, Israël poursuivait ses attaques meurtrières à Gaza, avec des tirs d’artillerie frappant des bâtiments résidentiels dans les quartiers nord de la ville de Gaza, tuant plusieurs Palestiniens.

Une autre frappe israélienne tôt le matin dans la ville de Gaza a également tué un journaliste, identifié comme étant Ola al-Dahdouh, selon la chaîne de télévision palestinienne Al-Aqsa.

Les forces israéliennes ont également bombardé Rafah, dans le sud de Gaza, avec des chars et de l’artillerie, tandis que des témoins à l’est et au centre de Rafah ont décrit d’intenses bombardements d’artillerie.

À l’ombre des bombardements israéliens continus, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a eu des discussions avec les plus hauts diplomates d’Arabie saoudite, de Jordanie et de Turquie, dans le cadre des efforts visant à rassembler le soutien au nouveau plan de cessez-le-feu à Gaza.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a reçu un appel de Blinken, au cours duquel ils ont discuté de la dernière proposition, a indiqué l’agence de presse saoudienne.

Selon le porte-parole du Département d’État Matthew Miller, Blinken « a souligné que le Hamas devrait accepter l’accord sans délai », lors de ces appels téléphoniques depuis son avion alors qu’il revenait d’une réunion de l’OTAN à Prague.

« [Blinken] a souligné que la proposition est dans l’intérêt à la fois des Israéliens et des Palestiniens, ainsi que de la sécurité à long terme de la région », a ajouté Miller.

En Israël, le chef de l’opposition Yair Lapid a exhorté Netanyahu à accepter l’accord, affirmant que son parti le soutiendrait même si les factions de droite de la coalition gouvernementale se rebellaient, ce qui signifie qu’un accord serait probablement adopté au Parlement.

« Le gouvernement israélien ne peut ignorer le discours conséquent du président Biden. Il y a un accord sur la table et il devrait être conclu », a déclaré Lapid samedi dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Les familles des personnes détenues en captivité à Gaza ont également appelé toutes les parties à soutenir immédiatement la proposition présentée par Biden, avertissant que le temps presse et qu’il incombe à la fois à Israël et au Hamas d’accepter l’accord.

Pendant ce temps, le président élu indonésien, Prabowo Subianto, a salué la proposition de cessez-le-feu de Biden comme un pas dans la bonne direction. Il a déclaré que son pays était prêt à envoyer des troupes de maintien de la paix pour maintenir un cessez-le-feu à Gaza si nécessaire.

« En cas de besoin et à la demande de l’ONU, nous sommes prêts à fournir d’importantes forces de maintien de la paix pour maintenir et surveiller ce cessez-le-feu potentiel ainsi qu’assurer la protection et la sécurité de toutes les parties et de toutes les parties », a-t-il déclaré samedi lors d’une conférence sur la sécurité à Singapour. .

Les attaques israéliennes sur Gaza depuis le début de la guerre ont tué au moins 36 379 personnes et en ont blessé 82 407 autres, et des milliers d’autres sont portées disparues sous les décombres et présumées mortes. Israël a lancé son assaut sur le territoire assiégé après qu’une attaque menée par le Hamas dans le sud d’Israël a tué environ 1 140 personnes.