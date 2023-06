Des familles britanniques fuient l’eau alors que des requins traquent la plage du hotspot de vacances en Espagne quelques jours après l’horreur de l’attaque égyptienne

C’est le moment dramatique où les baigneurs essaient de courir en toute sécurité dans l’eau jusqu’à la taille alors qu’un requin s’approche du rivage au large d’une plage de la Costa Blanca.

Les sauveteurs ont soufflé sur leurs sifflets pour avertir les habitants et les vacanciers du gros poisson et les exhorter à sortir de la mer au plus vite.

L’incident s’est produit sur la plage d’Aguamarina à Orihuela Costa, au sud d’Alicante, en Espagne, vers 10 heures du matin jeudi.

Cela survient quelques jours après qu’un touriste a été déchiqueté par un requin dans la mer Rouge.

Une femme, qui aurait été une personne âgée vue en train d’être aidée à sortir de l’eau par de bons samaritains, aurait subi une crise de panique après avoir réalisé que le requin était à côté d’elle.

La police locale faisait partie des intervenants d’urgence qui l’ont recherché sans succès et il est entendu qu’il est retourné en mer sans être vu.

L’observation des requins a coïncidé avec le début du service de sauvetage à la plage.

Un requin bleu a été accusé d’avoir attaqué un vacancier à Elche près d’Alicante en juillet 2016.

La victime, âgée de 40 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital et a reçu des points de suture sur une blessure à la main.

Les secouristes ont décrit la morsure comme «grosse» et ont déclaré qu’il était sorti de la mer avec du sang coulant de la blessure.

En août 2018, les touristes ont fui la mer dans la panique après qu’un requin bleu, parmi les plus courants d’Espagne, soit apparu au large de la plage bondée de Calas de Majorca, sur la côte est de l’île.

En avril, un requin de près de sept pieds, également considéré comme un tintorera, a été filmé dans les vagues sur la côte sud-est de Majorque sur une plage voisine appelée Cala Llombards.

Les images de celui-ci en eau peu profonde ont montré qu’il était manifestement désorienté.

Une Espagnole l’a regardé lorsque sa nageoire révélatrice est apparue au-dessus de la surface de l’eau et qu’elle s’est dirigée vers le rivage dans l’eau claire avant de s’échouer presque sur le sable.

On pouvait l’entendre dire alors qu’il était renversé sur le côté dans l’eau de l’hirondelle et qu’il se débattait avec la queue pour tenter de reprendre la mer : « Celui-ci va finir par rester coincé ici.

« Il faut le sortir de l’eau, il va rester là où il est. »

Ses efforts ont finalement porté leurs fruits et il a été filmé nageant vers des eaux plus profondes avant de disparaître.

La semaine dernière, le touriste russe Vladimir Popov, 23 ans, a été filmé en train d’être attaqué par un requin tigre et traîné sous l’eau au large de la station balnéaire égyptienne d’Hurghada sur la mer Rouge.

Ses parties du corps ont ensuite été récupérées à l’intérieur du ventre du prédateur après qu’il ait été matraqué à mort par des baigneurs.

Trois raisons effrayantes pour lesquelles le requin tigre a mutilé le nageur à mort ont été révélées par des experts.

Un touriste de 37 ans a également été pris en embuscade par un requin dans une station balnéaire de la mer Rouge à Aqaba, en Jordanie, en juin 2021.

L’homme faisait du parachute ascensionnel quand il a soudainement commencé à frôler l’océan.

Un requin a alors sauté de l’eau et lui a mordu la jambe – et le touriste a miraculeusement réussi à ne pas se faire entraîner sous l’eau.

Il a été brutalement mordu et a été grièvement blessé par l’attaque.

En juillet de l’année dernière, un touriste a été mutilé à mort par un requin à Sahl Hasheesh, en Égypte.

