Des familles brisées par des tornades en Louisiane et au Mississippi

KEITHVILLE, La. (AP) – Un système de tempête qui a engendré des dizaines de tornades signalées du Texas à la Floride Panhandle a été pratiquement terminé avec le Sud jeudi après avoir tué au moins trois personnes et déraciné des familles à travers la Louisiane, où certaines maisons ont été soufflées dans pièces.

Ailleurs, la neige abondante et les vents violents ont entraîné plus de blizzards dans le nord du Midwest, des Dakotas au Michigan, et plus de glace et de neige causant des problèmes dans des endroits allant des Appalaches à la Nouvelle-Angleterre.

Le Service météorologique national peut prendre des jours pour confirmer si les vents destructeurs étaient en fait des tornades, mais l’impact était clair dans des endroits comme la paroisse de Caddo, en Louisiane, où un homme est sorti faire l’épicerie et est revenu pour découvrir que son mobile home avait disparu, et avec lui , sa femme et son fils.

“Vous allez fouiller une maison et la maison n’est même pas là, alors où cherchez-vous?” Le gouverneur John Bel Edwards a déclaré alors qu’il parcourait le chemin de destruction d’un mile (1,6 kilomètre) dans la campagne de Keithville, au sud de Shreveport.

Le corps de Nikolus Little, 8 ans, a été retrouvé dans les bois. Le corps de sa mère, Yoshiko A. Smith, 30 ans, a été découvert plus tard, sous les débris de la tempête. “Il est juste allé faire des courses pour sa famille, est rentré à la maison et la maison avait disparu”, a déclaré le sergent du shérif de la paroisse de Caddo. dit Casey Jones.

Presley Stevens et sa fille ont survécu à la tempête de Keithville dans le placard d’une chambre, tenant la porte fermée alors que des vents puissants déchiraient leur maison mobile.

“C’était comme un bruit de souffle fort”, a déclaré Stevens à KTBS-TV. “J’ai entendu toutes nos affaires voler et se cogner contre des trucs et nos fenêtres éclater.”

Une vague de soutien était évidente à Union Parish, près de la ligne de l’Arkansas, où un gymnase était occupé par des bénévoles et des survivants passant par des piles de vêtements donnés. Le maire de Farmerville, John Crow, a déclaré qu’un complexe d’appartements où vivaient 50 familles avait été gravement endommagé, qu’un parc à roulottes voisin avec environ 10 maisons avait été anéanti et qu’environ 30 maisons avaient été endommagées le long du lac d’Arbonne à proximité.

Patsy Andrews de Farmerville a eu du mal à contenir ses larmes en décrivant comment elle a survécu avec sa fille, son fils et son petit garçon. Un vent étrange a ouvert la porte d’entrée et son fils a à peine réussi à la fermer et à la verrouiller lorsque sa fille a reçu l’alerte de tornade et leur a crié de descendre, a-t-elle déclaré.

“Au moment où nous avons atterri sur le sol, tout ce que nous pouvions entendre était” Pow Pow! ” comme des coups de feu », alors que leurs fenêtres se brisaient, a-t-elle dit. « Nous rampions, il faisait noir et mon bébé était sur le canapé, il dormait. … Nous pensions que nous l’avions perdu. Alors mon fils est allé le chercher sur le canapé, parce que ça sautait encore comme du verre.

Andrews a dit qu’ils se sont précipités dans la salle de bain et ont sauté dans la baignoire, se blottissant et priant jusqu’à ce que la tempête passe.

« Heureusement, tout le monde dans notre communauté est en sécurité. J’aime la façon dont nous nous sommes réunis », a déclaré Andrews en regardant autour du gymnase. « Maintenant, nous devons nous mobiliser pour notre propre ville. Et je pense que c’est ce qu’il y a de mieux, parce que cela montre aux gens — cela montre que les gens vous aiment, cela montre que les gens se soucient de vous.

Des tornades possibles ont également frappé des parties de la Nouvelle-Orléans et des paroisses voisines. Une femme a été retrouvée morte et huit personnes ont été hospitalisées pour des blessures dans la paroisse de St. Charles après qu’une tornade présumée a frappé la communauté de Killona le long du fleuve Mississippi.

“Elle était à l’extérieur de la résidence, donc nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé”, a déclaré le shérif de la paroisse Saint-Charles, Greg Champagne. « Il y avait des débris partout. Elle aurait pu être frappée. Nous ne savons pas avec certitude. Mais ce fut une tornade horrible et très violente.

À la Nouvelle-Orléans, une maison s’est effondrée blessant quatre personnes et cinq personnes ont été blessées à New Iberia, en Louisiane, où une possible tornade a brisé les fenêtres du centre médical Iberia, ont annoncé les autorités.

“Quand je suis sorti, toutes les fenêtres étaient brisées”, a déclaré à KATC-TV Lindsey Ronsonet, qui était avec un ami en quête de soins lorsque la tempête a frappé. “Ils avaient de la pluie partout là-dedans.”

Dans le Mississippi, une tornade présumée a détruit quatre grands poulaillers, dont un contenant 5 000 coqs, a déclaré le shérif du comté de Rankin, Bryan Bailey, et des maisons mobiles dans un parc du comté de Sharkey ont été déchiquetées.

Environ 10 000 clients sont restés sans électricité en Louisiane et plus de 100 000 ont perdu de l’électricité dans le Minnesota, le Wisconsin et le Michigan, selon poweroutage.us, qui suit les pannes de services publics.

On s’attendait à ce que quatre pouces supplémentaires recouvrent jeudi le pied de neige qui est déjà tombé à Bismarck, dans le Dakota du Nord, où des rafales de vent de 60 mph ont déclenché un avis d’interdiction de voyager pour les principales autoroutes.

“Le vent et la glace – c’est misérable, et beaucoup de gens sont dans les fossés”, a déclaré Dean Cota, directeur du Stamart Travel Center, où le parking était plein de camionneurs attendant la tempête. “Tout est lisse et ça fait exploser les véhicules de la route.”

Les prévisionnistes s’attendent à plus de conditions de blizzard dans des endroits du Haut-Midwest, et de glace et de neige du centre des Appalaches au nord-est. Le National Weather Service a émis une veille de tempête hivernale jusqu’à vendredi après-midi. Les résidents de la Virginie-Occidentale au Vermont ont été invités à surveiller un éventuel mélange important de neige, de glace et de grésil.

___

McGill a rapporté de la Nouvelle-Orléans. James MacPherson a contribué depuis Bismarck, Dakota du Nord.

Jake Bleiberg et Kevin Mcgill, Associated Press