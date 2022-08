Des familles albertaines honorent la mémoire des Casques bleus décédés

Des membres de la famille, des amis et des anciens combattants se sont réunis dimanche pour rendre hommage et se souvenir de la vie des Albertains qui sont morts en combattant dans des missions de maintien de la paix et des opérations de soutien dans le monde entier.

Quelques centaines de personnes ont assisté à une cérémonie spéciale au parc Peacekeeper dans la communauté de Garrison Green, au sud-ouest de Calgary, où les noms des personnes décédées ont été lus à haute voix et des couronnes ont été déposées.

Le lieutenant-colonel (à la retraite) Rick Wright est le président de la section de Calgary de l’Association canadienne des vétérans des forces de maintien de la paix des Nations Unies (CAVUNP).

Il dit que la Journée nationale des Casques bleus est célébrée chaque année le dimanche le plus proche du 9 août. Ce jour de 1974 commémore la perte de neuf Casques bleus canadiens qui ont été tués lorsque leur avion Buffalo a été abattu par des missiles syriens lors d’une mission au Moyen-Orient.

“Je me souviens de ce jour-là, j’étais incrédule”, a déclaré Wright, qui servait à l’époque comme soldat de la paix en Égypte.

“J’écoutais sur le net le décollage de l’avion en direction de Damas et j’ai entendu dire qu’il avait été abattu. Je ressens encore de l’émotion rien qu’en pensant à ce jour-là.

« UN ENFANT TELLEMENT ÉTONNANT »

Depuis 1948, plus de 125 000 Casques bleus canadiens ont participé à des dizaines d’efforts internationaux partout dans le monde.

Malheureusement, plus de 130 Canadiens sont morts depuis lors d’opérations de maintien de la paix.

La famille du cap. Cole Bartsch de Whitecourt, en Alberta, était présent dimanche pour rendre hommage à leur fils décédé à l’âge de 23 ans.

Le 4 juillet 2007, alors qu’ils étaient déployés en Afghanistan, Bartsch, cinq autres militaires et leur interprète afghan ont été tués par un engin explosif improvisé (EEI) au sud-ouest de Kandahar.

“C’était un enfant tellement incroyable, il aimait la vie, il aimait la famille, le camping, tout, et c’était un si bon enfant”, a déclaré la mère de Bartsch, Juanita.

“Il a payé le prix ultime et parfois les gens ne s’en souviennent pas assez.”

La ville de Whitecourt a récemment dévoilé une rue plus tôt cette année appelée Cpl. Bartsch Lane, qui était considéré comme l’un des plus grands honneurs selon sa sœur, Tara.

“Il était juste le gamin le plus cool sans être cool”, a déclaré Tara.

« Pour nous, cela fait 15 ans donc il y a des programmes comme le programme Hope qui ont aidé. Ça ne s’améliore jamais, mais ça devient plus facile et l’armée est une famille qui est toujours là pour vous soutenir.

“C’ÉTAIT UN HÉROS”

Pvt. Kevin Dallaire a été décrit par de nombreux membres de sa famille et amis comme «le Français silencieux» qui restait seul, mais savait toujours faire sourire ou rire les autres.

Dallaire est décédé le 3 août 2006 alors qu’il servait dans la région de Pashmul en Afghanistan.

« C’était un héros », a déclaré la mère de Kevin, Dianne Dallaire.

« Il s’est mis dans la ligne de mire pour que les autres troupes canadiennes puissent courir en toute sécurité. Il a été abattu alors qu’il tentait de se mettre en sécurité, puis une grenade propulsée par fusée a été touchée.

Selon un rapport du gouvernement du Canada, Dallaire a traversé un champ ouvert sous le feu ennemi et a ordonné à sa section de continuer à avancer jusqu’à ce qu’elle atteigne sa destination de sécurité.

Ses actions reflètent le plus haut standard de son régiment et la Médaille du sacrifice des Forces canadiennes.

sergent. Georges Miok. (Fourni)

UNE INSPIRATION POUR LES AUTRES

sergent. George Miok était un soldat de la paix qui a servi à la fois en Bosnie et en Afghanistan.

Le résident de Sherwood Park, en Alberta, était considéré comme un héros canadien après avoir donné sa vie au combat, mais c’est son travail d’enseignant qui a inspiré des centaines de jeunes Albertains.

« C’était un jeune homme très heureux et très populaire parmi tous ses élèves », a déclaré le père de George, Eli.

Miok a obtenu un diplôme en éducation de l’Université de l’Alberta et est devenu enseignant après sa première tournée en Afghanistan.

Il était enseignant de 7e année à la St.Cecilia’s Junior High School en 2008 et envisageait un poste à temps plein après sa deuxième période de service en Afghanistan en septembre 2009.

Malheureusement, Miok a été tué le 30 décembre 2009, à l’âge de 28 ans, après que le véhicule blindé dans lequel il se trouvait a heurté un engin piégé près de la ville de Kandahar.

Cpl. Zachery McCormack, sergent. Kirk Taylor, Pvt. Garrett Chidley, ainsi que la journaliste du Calgary Herald Michelle Lang, ont également été tués dans l’explosion. Lang a été le premier journaliste canadien à mourir en Afghanistan.

“Cela fait 13 ans maintenant”, a déclaré Eli.

“Mais même après toutes ces années, ses élèves se souviennent de George et certains d’entre eux sont allés dans l’enseignement pour devenir enseignant à cause de lui.”