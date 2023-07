Des familles afghanes ont désespérément besoin de vérité après que le ministère de la Défense a admis que les forces spéciales britanniques étaient impliquées dans des meurtres illégaux présumés | Nouvelles du Royaume-Uni

Les avocats des familles afghanes qui affirment que leurs proches ont été illégalement tués par l’armée britannique ont appelé à plus d’ouverture lors de l’enquête mise en place pour enquêter sur d’éventuels crimes de guerre.

Le Ministère de la Défensequi avait demandé des audiences à huis clos lors de l’enquête, a confirmé que les forces spéciales britanniques (UKSF) sont « le point central » de la Enquête indépendante relative à l’Afghanistan.

La concession est intervenue après des semaines d’efforts du ministère de la Défense pour garder secrets les détails de l’implication présumée de l’UKSF dans les événements.

Avant les audiences préliminaires cette semaine, Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré que la confirmation de l’implication de l’UKSF avait été faite « dans les circonstances exceptionnelles » de l’enquête et n’indiquait pas de changement dans la politique gouvernementale concernant les commentaires sur le déploiement et les activités de l’UKSF.

L’enquête, présidée par le Lord Justice Haddon-Cave, doit déterminer si des crimes graves ont été commis par des forces spéciales en Afghanistansi des enquêtes appropriées et effectives ont été menées par la police militaire royale et si les circonstances des homicides illégaux ont été dissimulées.

Les allégations font partie d’une enquête de la BBC et du Times qui a affirmé que des unités SAS voyous avaient exécuté des civils innocents lors d’une campagne de raids nocturnes mis en place pour capturer des combattants talibans.

De nouvelles preuves soumises à l’enquête suggèrent que jusqu’à 80 personnes ont été tuées dans des circonstances suspectes par trois des quatre escadrons SAS entre 2010 et 2013.

Les documents décrivent le taux de mortalité élevé des escadrons au cours de leurs missions de six mois en Afghanistan, un soldat ayant abattu 35 personnes en une seule mission.

M. Richard Hermer KC, représentant les familles endeuillées, a déclaré à l’audience devant la Royal Courts of Justice qu’il était préoccupé par la manière dont le MoD calibre la sécurité nationale.

En savoir plus sur Sky News :

La société qui possédait le submersible Titan suspend ses opérations commerciales

Twitter menace de poursuivre le propriétaire de Facebook Meta pour la nouvelle plate-forme Threads

Le Royaume-Uni prévoit de nouveaux pouvoirs pour sanctionner l’Iran après des menaces de tuer ou d’enlever des personnes en Grande-Bretagne

« Jusqu’à la veille de cette audience, le ministère de la Défense cherchait sérieusement à affirmer que la sécurité nationale empêchait cette enquête de faire même référence au fait que l’objet était l’UKSF », a-t-il déclaré.

M. Hermer a déclaré que les familles étaient « désespérées que la vérité soit établie ».

Il a fait valoir que nommer des forces spéciales sans identifier des régiments particuliers « infantiliserait l’approche de cette enquête », ajoutant que certains noms sont déjà dans le domaine public – sur le propre site Web du ministère de la Défense et sur des profils LinkedIn accessibles au public appartenant au personnel militaire.

Ne pas nommer les régiments individuels, selon l’équipe de M. Hermer, risquerait de souiller injustement tous les membres de la Forces armées britanniques.

Le ministère de la Défense recherche également l’anonymat automatique pour tout le personnel de l’UKSF et pour que les témoignages soient entendus à huis clos, ce qui serait inaccessible au public ou aux journalistes, arguant que ne pas le faire pourrait entraîner un risque de mort et des conséquences professionnelles préjudiciables pour le service. personnels impliqués.

Image:

Lord Justice Haddon-Cave préside l’enquête





M. Hermer a déclaré qu’à moins que le risque pour la vie ne soit immédiat, de telles actions pourraient nuire à la crédibilité de l’enquête.

« La justice ouverte est un principe fondamental de la common law, désormais intégré à la loi sur les enquêtes elle-même », a-t-il déclaré.

« Il est également axiomatique que, dans les affaires concernant des allégations contre l’état de la nature allégué ici, la nécessité de s’assurer que la confiance du public dans l’intégrité du processus est maintenue est a fortiori.

« Et il est inutile de dire que, lorsqu’une partie de l’enquête concerne des allégations de dissimulation systémique, le besoin d’autant de transparence que possible ne pourrait pas être plus grand. »

Sky News fait partie d’un certain nombre d’organisations de presse qui ont contesté la demande d’audiences secrètes du MoD.

La décision du président est attendue plus tard ce mois-ci.