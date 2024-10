Des failles de sécurité ont permis à un détenu californien de s’échapper, selon de nouveaux détails. Il a échappé à la capture pendant des semaines

Il était un peu plus de 8 heures du matin un vendredi du mois dernier lorsque le bureau du shérif du comté de Plumas a reçu un appel téléphonique.

Savait-il où se trouvait Caleb Duerr ?

Duerr, 39 ans, était détenu à la prison du comté de Quincy, à environ 100 miles au nord-est de Sacramento. Le vétéran de l’armée a été accusé d’avoir agressé et menacé sa femme et d’avoir violé à deux reprises une ordonnance d’interdiction.

Au moment de l’appel téléphonique, il était censé se trouver dans une cour de la prison. En réalité : il était parti.

Ces détails et d’autres sur Duerr Évasion du 27 septembre est apparu lors d’entretiens récents avec des responsables du comté, fournissant le regard le plus complet à ce jour sur la façon dont il s’est enfui. De nouvelles informations révèlent des failles dans la sécurité de la prison et dans la réponse de la police qui lui ont probablement permis de s’évader et de passer inaperçu pendant près de trois semaines, provoquant peur et incertitude dans la communauté rurale. Députés l’a arrêté le 17 octobre.

Personne n’a vu Duerr traverser deux clôtures à mailles losangées de la prison, a déclaré Chad Hermann, sous-shérif du comté de Plumas. Duerr a utilisé un outil qu’il a trouvé à la prison, a-t-il déclaré. Hermann a refusé de préciser de quel type d’outil il s’agissait, citant une enquête en cours.

Il a également déclaré qu’il n’était pas clair quel outil Duerr avait utilisé sur la deuxième clôture. Duerr, dit-il, ne parle pas aux députés.

Les trous qu’il a fait dans les deux clôtures n’étaient pas béants, mais il les a suffisamment ouverts pour sortir, a déclaré le procureur du comté de Plumas, David Hollister. Il y avait des images de surveillance de la zone menant aux clôtures, mais pas des clôtures elles-mêmes, a déclaré Hollister.

« C’était un système très ancien qui était honnêtement horrible », a déclaré Hermann.

En juin, le bureau du shérif a annoncé l’ouverture d’une toute nouvelle prison, mais n’avait pas encore transféré les détenus dans le nouvel établissement. Cela s’est produit moins d’une semaine après l’évasion de Duerr.

Avant que le bureau du shérif ne sache qu’il était parti, Duerr s’est dirigé vers un magasin de pièces automobiles voisin. Les députés soupçonnent qu’il avait enlevé la partie supérieure de son uniforme bleu de prison, a déclaré Hermann.

Au magasin, Duerr a rencontré un homme qui l’a emmené en voiture. Hermann a déclaré que les députés ne croient pas que le chauffeur connaissait Duerr.

« Il pensait que c’était un sans-abri qui essayait d’aider », a déclaré le sous-shérif.

Les deux ont voyagé vers l’est. Hermann a déclaré que Duerr avait emprunté le téléphone portable du conducteur et avait passé au moins un appel. Le chauffeur a ensuite déposé Duerr près de Beckwourth, une petite communauté située à environ 30 miles de la prison. Il a été vu pour la dernière fois marchant sur une route départementale près de la route nationale 70.

Les forces de l’ordre se sont finalement rendues sur le lieu où il a été déposé. Mais Duerr était parti.

« Nous étions probablement en retard d’environ 45 minutes à une heure », a déclaré Hermann.

« Il y a eu sans aucun doute des faux pas au début de cette première heure dont j’espère que tout le monde tirera des leçons », a déclaré Greg Hagwood, superviseur du comté de Plumas, qui a pris sa retraite en tant que shérif de 2019.

Hagwood a encore des questions sur l’évasion. Tout comme Dwight Ceresola, un autre superviseur du comté. Tous deux ont déclaré qu’ils n’avaient pas été informés par le bureau du shérif.

« Ce serait bien de savoir comment cela s’est passé », a déclaré Ceresola.

Hermann a déclaré que l’agence terminerait bientôt un examen interne et partagerait les détails avec les superviseurs du comté.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Duerr n’avait pas été détecté pendant si longtemps, Hermann a répondu qu’il ne savait pas.

« Ce ne seraient que des hypothèses. »

Le bureau du shérif a déclaré qu’il avait de la famille et des amis en Californie, au Nevada et en Oregon, créant ainsi une vaste zone de recherche.

Les membres de la famille n’ont pas répondu à plusieurs appels téléphoniques et courriels du Sacramento Bee demandant des commentaires.

Quelques jours après l’évasion, un juge local et Hollister, le procureur de la République, ont reçu des courriels de Duerr que le bureau du shérif croit, a déclaré Hermann. Le sous-shérif a refusé de discuter de ce que disaient les messages. Hollister et le juge aussi.

En juillet, l’avocat de Duerr, Chris Parkhurst, a fait part de ses inquiétudes quant au fait qu’il pourrait ne pas être compétent pour subir son procès, a déclaré Hollister. Son affaire de violence domestique a été suspendue dans l’attente d’une évaluation.

Parkhurst a refusé de discuter du comportement de Duerr avec The Bee, mais a confirmé qu’il avait demandé l’évaluation des compétences. Il a déclaré que tout ce qu’il savait sur l’évasion provenait de ce que le bureau du shérif avait rendu public.

Finalement, Hermann a déclaré que l’agence avait obtenu une piste qui les avait conduits au domicile de Duerr à Johnsville, une communauté d’environ 20 personnes située dans le sud du comté et à environ 15 miles de la prison.

Les députés se sont rendus au domicile et ont attendu. Ils virent du mouvement à l’intérieur. Des agents de plusieurs autres agences sont arrivés pour aider. Duerr a été appelé hors de la maison et s’est rendu sans incident.

Hermann a déclaré que les députés ne savaient pas depuis combien de jours il était là.

Ishani Desai de The Bee a contribué à cette histoire.