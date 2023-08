Des factures moins chères montrent que Poutine est en échec et ne pourra plus jamais demander une rançon aux Britanniques, selon Energy Sec

Des factures MOINS CHER montrent que Vladimir Poutine perd son emprise sur le marché mondial de l’énergie, a déclaré aujourd’hui Grant Shapps.

Le secrétaire à l’Energie a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne réduisait sa dépendance à l’égard du gaz étranger en s’assurant des sources d’énergie moins chères et plus propres dans son pays.

Grant Shapps a déclaré aujourd’hui que Vladimir Poutine perdait son emprise sur le marché mondial de l’énergie. Crédit : Alamy

Cela survient alors que le régulateur Ofgem a confirmé que le plafond des prix passerait de 2 074 £ à 1 923 £ le 1er octobre.

Cela signifie que le ménage moyen verra sa facture annuelle diminuer de 151 £.

Pour ces quatre millions de clients disposant de compteurs à pré-paiement, la facture moyenne tombera à 1 949 £ par an.

M. Shapps a déclaré : « Il est encourageant que les familles voient leurs factures d’énergie continuer de baisser à partir d’octobre, en baisse de 580 £ en moyenne depuis leur pic – une autre étape importante alors que nous tenons notre promesse de réduire de moitié l’inflation.

«Nous avons agi rapidement lorsque les prix ont grimpé en raison de l’attaque odieuse de Poutine contre l’Ukraine, en dépensant des milliards et en couvrant environ la moitié de la facture d’un ménage moyen.

« Et nous réussissons à chasser Poutine des marchés mondiaux de l’énergie afin qu’il ne puisse plus jamais nous rançonner, et nous renforçons notre indépendance énergétique pour fournir une énergie moins chère, plus propre et plus sûre aux foyers britanniques. »

Le secrétaire fantôme à l’énergie, Ed Miliband, a déclaré que le nouveau plafonnement des prix montre que « la crise scandaleuse du coût de la vie des conservateurs fait toujours rage pour des millions de personnes ».

Il a ajouté : « Des années d’échec de la politique énergétique des conservateurs ont laissé la Grande-Bretagne comme l’économie la plus exposée d’Europe occidentale aux effets de la guerre de Poutine et les familles et les entreprises britanniques en paient le prix. »

Bien que le prix par unité d’énergie soit en baisse, les économistes ont prévenu que cette baisse serait compensée par une augmentation du tarif journalier et par le fait que la réduction de 400 £ sur la facture d’énergie de l’hiver dernier ne se reproduirait pas.

D’octobre 2022 à mars 2023, le gouvernement a alloué 67 £ par mois pendant six mois pour subventionner les factures d’énergie.

La Resolution Foundation calcule que les ménages qui consomment moins de 79 % de leur consommation habituelle de gaz et d’électricité verront encore leurs factures plus élevées cet hiver.

Environ 2,7 millions de ménages parmi les plus pauvres du Royaume-Uni verront leurs factures d’énergie hivernales augmenter de 100 £ ou plus cette année, selon le rapport.

Ce matin, le ministre de l’Énergie, Andrew Bowie, a insisté sur le fait que le nouveau plafonnement des prix montre que Rishi Sunak tient sa promesse de réduire de moitié l’inflation et de stimuler l’économie.

« Je pense que cela montre que le gouvernement met en œuvre son plan visant à réduire de moitié l’inflation et à maîtriser l’économie », a-t-il déclaré.

« Et je pense que les gens apprécieront le fait que les factures d’énergie moyennes seront désormais plus basses qu’elles ne l’ont jamais été depuis début 2022. »

M. Bowie a reconnu que le coût resterait inabordable pour certains ménages en difficulté.

Mais il a ajouté : « C’est une journée positive, nous allons dans la bonne direction et je pense que nous devrions nous en féliciter. »