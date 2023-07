Des façons saines de comparer un nouveau partenaire à un ex

Voici deux façons de comparer un partenaire potentiel à un ex qui sont utiles – et deux qui ne le sont pas.

Il y a des moments où comparer un partenaire ou un partenaire potentiel à un ex est acceptable, et même sain.

Vous attendez-vous toujours à ressentir plus définitivement? Ou peut-être que c’est le contraire et que vous pensez beaucoup plus définitivement à l’avenir.

Peut-être que l’horaire de travail de votre ex a fait en sorte qu’il n’a pas été en mesure de vous prioriser de la manière dont vous aviez besoin. Sortez-vous avec un autre bourreau de travail ? Cette nouvelle personne a-t-elle plus d’énergie pour répondre à vos besoins ?

Beaucoup de gens, surtout s’ils vivaient avec leur ex, peuvent se laisser prendre par des habitudes non pertinentes, dit Larkin. Vous pourriez penser des choses comme : « Ils ne font pas le café comme mon ex le faisait » ou « Ils arrangent le lave-vaisselle différemment de mon ex ».

Ce n’est pas utile et peut en fait « étouffer votre capacité à voir la nouvelle personne », dit-elle.

La comparaison peut être saine lorsque l’on pense à la situation dans son ensemble : valeurs partagées, disponibilité, objectifs à long terme. Mais quand vous commencez à distinguer une personne parce qu’elle n’est pas exactement comme un ancien partenaire, c’est à ce moment-là que cela peut devenir toxique.

« N’oubliez pas, » dit Larkin, « il y a une raison pour laquelle vous et la dernière personne n’avez pas fonctionné. »

