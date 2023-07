Des façons créatives de se connecter à quelqu’un avec la maladie d’Alzheimer

Kathleen Schmidt ne se souvient plus comment marcher. Sa capacité à parler a presque disparu. Et elle a oublié qu’il y a près de 50 ans, elle a épousé l’homme qui passe pratiquement tous les après-midi avec elle. « Mais qui qu’elle pense que je suis, elle m’aime bien », dit son mari, Jim Mangi. « Et elle s’allume quand je marche dans la pièce. » Schmidt, 74 ans, a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer à la fin de la cinquantaine. En 2016, les deux ont déménagé dans une communauté de personnes âgées, où Kathleen reçoit maintenant une aide professionnelle dans le centre de soutien à la mémoire de la communauté. En plus de s’occuper de Kathleen, Jim, 75 ans, court Solution saline adaptée à la démence, une organisation à but non lucratif à Saline, MI, qui vise à aider les personnes atteintes de démence à vivre dans leurs communautés avec moins de difficultés et plus de dignité. Il est également éducateur bénévole pour l’Association Alzheimer. Son objectif : permettre aux personnes atteintes de démence d’utiliser leur imagination et leurs capacités actuelles afin qu’eux-mêmes et leurs soignants puissent apprendre les uns des autres, s’amuser et se sentir valorisés dans la communauté.

La maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence entraînent de nombreux changements et complications. Même ainsi, le jeu peut apporter de la joie et du sens à ceux qui ont des pertes de mémoire, déclare Anne Basting, PhD, fondatrice de TimeSlipsun groupe à but non lucratif qui forme les soignants et les systèmes de soins à exploiter les capacités créatives des personnes âgées jusqu’à la fin de leur vie. «Ce sont des gens qui ont vécu une vie bien remplie», dit Basting. « Et des choses puissantes sortent de ces sessions d’improvisation. C’est vraiment poignant, pointu et hilarant.