Des façons créatives d’afficher vos photographies à la maison

Prendre de belles photos avec votre appareil photo ou même votre téléphone est un moyen incroyable de capturer ces souvenirs de vacances en famille ou entre amis. Et même s’il n’a jamais été aussi facile de prendre de superbes photos en un clic, ces images restent trop souvent sur nos disques durs pendant des années, sans jamais revoir la lumière du jour.

Au lieu de cela, vous pouvez créer de magnifiques décorations murales à partir de ces images pour montrer des souvenirs partout dans votre maison, offrant un merveilleux rappel des bons moments que vous avez passés et des beaux endroits que vous avez vus. En tant que photographe moi-même, je sais à quel point il peut être agréable de voir mon travail imprimé en grand et en grand, j’ai donc rassemblé certaines de mes façons préférées d’afficher des photos à la maison.

Cette toile carrée a fière allure au-dessus de mes escaliers. Andrew Lanxon/Crumpe

Allez grand avec une toile

J’ai déjà eu de petites impressions sur toile et elles avaient l’air bien, mais cette toile gigantesque fait une véritable déclaration. À 47 par 47 pouces, c’est une vraie bête d’impression et je l’avais accrochée au-dessus de ma cage d’escalier pour vraiment la montrer et ajouter de la couleur dans un espace autrement simple.

Alors que n’importe quelle image fonctionnera pour une impression sur toile, je voulais spécifiquement aller avec quelque chose d’un peu plus abstrait, optant pour une impression carrée de cette scène côtière, qui apporte de grandes vibrations côtières dans ma maison.

J’aime le look noir et blanc de cette impression. Andrew Lanxon/Crumpe

Créez une impression sur aluminium monochrome austère

J’adore la photographie en noir et blanc et j’ai été particulièrement ravi lorsque j’ai pris des images monochromes de mauvaise humeur à l’aide de ma caméra infrarouge convertie pendant mes vacances sur la magnifique île de Skye en Écosse. Imprimées sur de l’aluminium, ces impressions ont une finition lisse et mate qui est exempte de tout reflet et se prête bien aux images en noir et blanc très contrastées.

J’ai fait faire une impression dans un énorme 55 par 41 pouces et c’est un ajout étonnant à mon espace home studio, se détachant bien contre le mur gris. Mon impression en aluminium est livrée avec des rails de suspension montés à l’arrière, bien que vous puissiez également utiliser d’autres fixations murales, à condition qu’elles soient suffisamment solides. Ces grands tirages sont lourds !

Casser cette image dans un triptyque lui donne une touche moderne. Andrew Lanxon/Crumpe

Divisez votre image en un triptyque accrocheur

Un triptyque fait référence à toute image affichée en trois parties, qu’il s’agisse de trois images différentes conçues pour être affichées ensemble ou d’une image divisée en sections. J’ai opté pour cette dernière option, divisant une vue large et cinématographique sur un Édimbourg hivernal en trois panneaux de carton mousse, chacun mesurant 23 pouces sur 15 pouces.

Les accrocher dans un alignement parfait a pris un peu de temps, mais j’adore le look des trois ensemble. Il prend ce qui serait autrement une impression régulière et lui donne une touche légèrement plus moderne et intéressante en le décomposant, tout en conservant l’impact visuel de l’image originale.

Essayez de créer des triptyques en utilisant de vastes scènes de paysage, des paysages urbains ou d’autres images panoramiques. Ou essayez-le en utilisant trois images différentes provenant de la même occasion (un mariage ou des vacances) ou regroupées par thème (images en noir et blanc ou trois lieux à des saisons différentes).

Les couleurs vibrantes de cette photo des aurores boréales fonctionnent si bien dans cette impression acrylique. Andrew Lanxon/Crumpe

Mettez de la couleur avec une impression acrylique

Les impressions sur acrylique sont d’excellentes options pour des images éclatantes, car la façon dont la lumière traverse le matériau épais permet aux couleurs de vraiment ressortir avec un contraste satisfaisant qui donne presque à l’impression un effet 3D.

Je suis allé avec une impression d’une image que j’ai prise des aurores boréales, scintillant au-dessus d’une baie en Islande. C’est une image incroyablement colorée, avec des verts et des jaunes vifs de l’aurore, mélangés à des tons bleus profonds dans le ciel nocturne et j’adore à quoi cela ressemble dans l’impression de 55 par 41 pouces.

L’accrocher impliquait de visser des points de montage dans mon mur, ce qui est un peu fastidieux pour un novice en bricolage comme moi, mais j’aime la façon dont l’image se détache du bleu profond de ma chambre.

Ce petit nid d’abeille a fière allure, mais je peux l’ajouter avec encore plus de tuiles. Andrew Lanxon/Crumpe

Créez un présentoir hexagonal moderne

Les carreaux Hexxas vous permettent d’imprimer vos images sur des hexagones que vous pouvez ensuite créer en un motif en nid d’abeille intéressant sur votre mur. Les sept carreaux que j’ai reçus étaient suffisants pour créer un motif circulaire soigné, mais vous pouvez en commander plus et créer des formes beaucoup plus intéressantes qui s’étendent sur votre mur.

C’est un excellent moyen d’afficher de nombreuses images dans le cadre d’un même ensemble, alors réfléchissez à la façon dont vous pouvez thématiser vos tuiles afin qu’elles fonctionnent en harmonie. J’ai opté pour une sélection de mes images macro naturelles, regroupant des photos de champignons et de feuilles qui fonctionnent bien ensemble. Mais ces tuiles fonctionneraient très bien pour montrer vos images de diverses vacances, en les ajoutant au fur et à mesure que vous voyagez chaque année, ce qui se traduirait par un affichage toujours croissant de belles impressions d’aspect moderne.

Le look encadré classique de cette impression fonctionne bien avec les autres sur mon mur. Andrew Lanxon/Crumpe

Encadrez un imprimé héros pour un look classique

Utiliser un cadre classique pour votre impression peut ne pas sembler être la façon la plus excitante et la plus moderne de montrer vos photos, mais parfois les classiques fonctionnent vraiment et permettront à vos impressions de résister à l’épreuve du temps. Mais si vous voulez toujours que votre art encadré fasse une déclaration sur votre mur, vous devez aller grand.

J’ai opté pour la plus grande impression encadrée de 20 x 30 pouces offerte par Cewe, remplissant le cadre noir d’une vue emblématique du vieil homme de Storr sur l’île de Skye. J’aime à quel point cette œuvre d’art est intemporelle sur mon mur et à quel point elle s’intègre bien aux autres impressions encadrées plus petites d’autres régions d’Écosse.

Vous, votre famille et vos amis apprécierez de parcourir des livres photo. Andrew Lanxon/Crumpe

Emballez vos souvenirs dans un superbe livre photo

Toutes vos œuvres photographiques ne doivent pas vivre sur vos murs. Un livre photo peut être un moyen incroyable de montrer toute une sélection d’images qui racontent vraiment l’histoire d’une occasion. Les albums de mariage sont bien sûr les plus évidents, car vous pouvez inclure toutes vos images du jour heureux dans un seul livre que vous, ainsi que votre famille et vos amis, apprécierez de feuilleter pendant des années.

Mais j’ai aussi adoré créer des livres photo avec des ensembles d’images de vacances spécifiques à travers le monde. Je garde souvent à l’esprit les livres photo lorsque je suis absent, en m’assurant de prendre beaucoup d’images qui racontent vraiment l’histoire d’un lieu – architecture, devantures de magasins, nourriture, art de la rue, etc. – qui rempliront ensuite les pages de mon livre comme si c’était un magazine de voyage de luxe.

Les bons fabricants de livres photo (y compris Cewe) vous permettront de personnaliser entièrement la mise en page de vos images, ainsi que le type de papier et le choix des finitions extérieures. Cewe propose également des livres fabriqués avec du papier 100% recyclé.

