Des F-16 néerlandais destinés à l’entraînement ukrainien arrivent en Roumanie

Les cinq premiers F-16 qui seront utilisés pour former les pilotes ukrainiens dans le cadre d’une initiative européenne ont atterri aujourd’hui en Roumanie. L’arrivée des avions à réaction néerlandais au nouveau centre de formation est une étape importante vers l’introduction par l’armée de l’air ukrainienne elle-même des F-16, ce que Kiev réclame depuis longtemps et qui est désormais également soutenu par un effort de formation parallèle mené aux États-Unis. États.

Le ministère néerlandais de la Défense annoncé aujourd’hui que les cinq F-16 avaient commencé leur vol de livraison vers le Centre européen de formation des F-16 (EFTC) situé à la 86e base aérienne, près de Fetești, dans le sud-est de la Roumanie. Le ministère a confirmé que l’avion serait utilisé pour former des pilotes ukrainiens et roumains. Aujourd’hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également exprimé sa gratitude pour le transfert des premiers avions à réaction.

Le suivi des vols en ligne a montré aujourd’hui le transit des avions vers la Roumanie, après leur départ de Gosselies en Belgique. Les avions en question sont des F-16AM monoplaces des séries J-010, J-019 et J-366, et des F-16BM biplaces des séries J-064 et J-210.

“Les Pays-Bas ont pris l’initiative de créer l’EFTC et mettent à disposition 12 à 18 F-16 à cet effet”, a déclaré aujourd’hui le ministère néerlandais de la Défense dans un communiqué. “Les avions de combat restent la propriété des Pays-Bas.”

Une photo fournie par le ministère néerlandais de la Défense montre l’un des avions dont les anciennes inscriptions d’unité néerlandaise ont été supprimées mais avec des insignes nationaux atténués toujours en place.

Dans une déclaration personnelle, le ministère roumain de la Défense déclare qu’il fournira la 86e base aérienne, ainsi que les installations d’entraînement et le « soutien du pays hôte », tandis que les Pays-Bas fourniront les F-16 et que Lockheed Martin fournira les instructeurs et la maintenance.

“Compte tenu du contexte géopolitique actuel et de la position stratégique de la Roumanie dans la région de la mer Noire, ce centre devient essentiel pour la coopération transfrontalière et le renforcement de la sécurité et de la solidarité au sein de l’OTAN”, ajoute le ministère roumain de la Défense.

Dans un premier temps, les anciens avions de la Royal Dutch Air Force seront utilisés pour un cours de perfectionnement destiné aux instructeurs de F-16 embauchés par l’EFTC. Après cela, la formation des nouveaux pilotes commencera. Les missions se dérouleront uniquement dans l’espace aérien de l’OTAN.

Avant cela, c’était annoncé En août, la formation des pilotes ukrainiens sur le F-16 avait déjà commencé au Danemark et au Royaume-Uni, même si elle n’impliquait pas de vol réel à bord du Viper.

En ce qui concerne les avions à réaction eux-mêmes, il semble que 12 d’entre eux, au moins, soient des avions qui étaient auparavant utilisés pour former des pilotes néerlandais aux États-Unis. À une époque, ces douzaines d’avions devaient être vendus à Draken International, une société privée qui prévoyait de les exploiter pour le soutien aérien de l’adversaire.

Cependant, comme nous l’avons signalé dans le passé, Draken, malgré quelques essais en vol depuis sa base de Lakeland, en Floride, n’a jamais officiellement pris livraison de l’avion. Au lieu de cela, en décembre de l’année dernière, six des jets ont effectué un vol transatlantique surprise, via Lajes aux Açores, vers Gosselies, où ils devaient être révisés par la SABENA.

En plus des 12 avions précédemment réservés à Draken, les Pays-Bas pourraient en fournir jusqu’à six autres, qui seront probablement tirés de leur inventaire aux Pays-Bas. En plus des 24 avions à réaction qui sont toujours utilisés en première ligne par l’armée de l’air royale néerlandaise, tandis que les livraisons de F-35 se poursuivent, les Néerlandais disposent également d’un parc de 18 avions supplémentaires maintenus en état opérationnel et pouvant être mis en rotation avec les avions de première ligne. pour réduire les heures de vol par cellule.

En fin de compte, l’EFTC pourrait également obtenir davantage de F-16 provenant d’autres sources. Aux côtés des Pays-Bas, pays chef de file, l’initiative de formation implique le Danemark, un autre opérateur de F-16. Par ailleurs, après que les États-Unis ont approuvé la réexportation des F-16 vers l’Ukraine, ces deux pays européens ont été rejoints par la Norvège et la Belgique, qui ont également promis des avions à Kiev.

Le soutien à l’EFTC vient également de Lockheed Martin, la société américaine assurant la formation et la maintenance des F-16.

Lorsque des rapports faisant état d’un centre de formation F-16 basé en Roumanie ont été publiés pour la première fois, La zone de guerre a suggéré que Draken pourrait également être impliqué dans cela, sur la base d’un avis affiché sur la page des carrières de l’entrepreneur. Cela nécessitait que des pilotes instructeurs, des superviseurs de production de maintenance, des chefs d’équipage, des planificateurs de maintenance et des techniciens en avionique/électricité travaillent à la base aérienne de Fetești.

L’annonce de Draken figurait dans la section emploi aux États-Unis du site Web de Draken, suggérant que l’entreprise recherchait spécifiquement des Américains et soulignant peut-être la probabilité que Lockheed Martin ait sous-traité à Draken la gestion du programme de formation. En juillet, Politique signalé que Draken était effectivement impliqué, citant un responsable américain anonyme.

Avec une flotte de F-16 en expansion, la Roumanie a également un besoin croissant de formation sur ce type. La Roumanie a initialement acquis 12 F-16 d’occasion provenant des stocks portugais, suivis de cinq autres auprès de la même source, avant finalement accepter d’en acheter 32 de Norvège.

“La 162e Escadre de la Garde nationale aérienne de l’Arizona a commencé cette semaine à former un petit nombre de pilotes ukrainiens aux principes fondamentaux du F-16”, a déclaré un porte-parole de l’Air Force. La zone de guerre. « Le programme de formation s’alignera sur les connaissances et compétences fondamentales de chaque pilote et devrait durer plusieurs mois. Cela fait suite à la décision du président Biden et du secrétaire Austin de former des pilotes ukrainiens sur les F-16 dans le cadre de la contribution américaine à l’Ukraine.

Avant d’aborder le reste des dernières nouvelles d’Ukraine, La zone de guerre les lecteurs peuvent se retrouver avec notre précédente couverture continue ici.

Le dernier

L’OTAN et le gouvernement américain ont réagi avec consternation après que la Russie a annoncé son décision de se retirer issu du Traité de la guerre froide sur les forces armées conventionnelles en Europe (CFE). Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui qu’il suspendrait son adhésion au traité « aussi longtemps que nécessaire ».

Le Traité FCE a été signé par la quasi-totalité des 31 États membres de l’OTAN et impose des limites vérifiables aux catégories d’équipements militaires conventionnels pouvant être déployés en Europe centrale et dans ses environs, dans le but de réduire l’escalade des armements pendant la guerre froide.

Le traité a été signé en novembre 1990 et pleinement ratifié deux ans plus tard.

Dans un communiqué, l’OTAN a déclaré :

«Les Alliés condamnent la décision de la Russie de se retirer du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE) ainsi que sa guerre d’agression contre l’Ukraine, qui est contraire aux objectifs du traité. Le retrait de la Russie est la dernière d’une série d’actions qui portent systématiquement atteinte à la sécurité euro-atlantique. En conséquence, les États alliés ont l’intention de suspendre l’application du Traité FCE aussi longtemps que nécessaire, conformément à leurs droits en vertu du droit international. Il s’agit d’une décision pleinement soutenue par tous les alliés de l’OTAN.

Les États-Unis ont annoncé qu’ils suspendraient leurs obligations conventionnelles à partir de décembre. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et son retrait du traité avaient « fondamentalement modifié » les circonstances liées à ce traité et transformé les obligations des participants.

La Russie affirme que la volonté américaine d’étendre l’OTAN plus à l’est signifie que les pays membres ont « ouvertement contourné » les restrictions du traité. Moscou a également fait valoir que l’admission de la Finlande à l’OTAN et la demande d’adhésion de la Suède signifiaient également que le traité était désormais mort.

“Le Traité FCE a été conclu à la fin de la guerre froide, lorsque la formation d’une nouvelle architecture de sécurité mondiale et européenne basée sur la coopération semblait possible et que des tentatives appropriées ont été faites”, a déclaré le ministère russe de la Défense. ajoutée.

Il convient de noter que la Russie avait déjà suspendu sa participation au traité en 2007, puis avait complètement cessé sa participation active en 2015. En conséquence, on ne s’attend pas à de grands changements fonctionnels aujourd’hui. Dans le même temps, le retrait formel du gouvernement russe rend bien plus compliquée la possibilité d’un retour à la conformité à l’avenir et ne peut que remettre en question l’avenir global du CFE.

L’Ukraine est se préparer faire face à une nouvelle attaque russe contre la ville d’Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine, suggèrent des rapports. Les forces russes ont récemment tenté à plusieurs reprises d’encercler la ville, mais sans succès jusqu’à présent.

« La troisième vague va certainement se produire. L’ennemi se regroupe après une deuxième vague d’attaques infructueuses », a déclaré Vitaliy Barabash, chef de l’administration militaire d’Avdiivka. dit.

Selon Barabash, la Russie est probablement « prête » à lancer sa prochaine attaque à grande échelle contre Avdiivka, même si celle-ci a été suspendue en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Pendant ce temps, et malgré les tirs d’artillerie incessants, on estime qu’environ 1 500 des 30 000 habitants d’avant-guerre de la ville sont restés. La plupart d’entre eux sont désormais confinés dans des sous-sols, qui servent d’abris de fortune.

Des récits russes non vérifiés suggèrent que les combats font toujours rage autour de Krynky, la ville de la région de Kherson occupée par les Russes, où les troupes ukrainiennes affirment maintenir une tête de pont sur le fleuve Dnipro.

Au moins une photo publiée sur les réseaux sociaux, ainsi que des comptes russes non confirmés, suggèrent que les forces ukrainiennes sur la rive gauche du fleuve déploient désormais également des véhicules blindés. La photo ci-dessous montre apparemment un véhicule de combat d’infanterie amphibie à roues 8×8 BTR-4 Bucephalus utilisé à l’appui de l’opération.