Le département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a averti que les terroristes pourraient recommencer à attaquer les rassemblements de masse alors que les restrictions de Covid-19 seraient assouplies dans certains États.

Le DHS a publié vendredi le nouveau bulletin du Système national de consultation en matière de terrorisme.

Les extrémistes violents peuvent chercher à exploiter l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 à travers les États-Unis pour mener des attaques contre un plus large éventail de cibles après que les capacités publiques précédentes aient limité les possibilités d’attaques meurtrières.

Le DHS a déclaré que des extrémistes motivés par la haine raciale et ethnique ont dans le passé attaqué «Lieux de culte et installations commerciales ou rassemblements bondés.»

L’agence a également averti que des criminels violents pourraient cibler les manifestants lors d’événements liés à «Les griefs relatifs à la justice raciale et le recours à la force policière» se référant aux manifestations de masse qui ont balayé les États-Unis l’année dernière après la mort de George Floyd.

Le procureur général Merrick Garland a témoigné devant le Comité des crédits du Sénat cette semaine et a déclaré que les extrémistes violents au pays posent « Une menace élevée » en 2021, les suprémacistes blancs étant la plus grande menace.

Garland a cité le FBI, affirmant que 2019, l’année avant le début de la pandémie, était «L’année la plus meurtrière pour l’extrémisme domestique violent depuis 1995.»

Les terroristes nationaux n’étaient pas la seule menace répertoriée par le DHS. Après avoir parlé de l’activité en ligne d’Al-Qaïda et de l’État islamique (EI, anciennement ISIS), l’agence a mis en garde contre «Adversaires des États-nations».

Le DHS a déclaré que les médias liés au gouvernement russe, chinois et iranien «Théories du complot amplifiées à plusieurs reprises concernant les origines du COVID-19 et l’efficacité des vaccins», et a travaillé pour renforcer les appels à la violence contre les Asiatiques.





En ce qui concerne les spéculations sur les origines du coronavirus, l’ancien président américain Donald Trump et plusieurs de ses hauts responsables ont fréquemment allégué que le virus aurait pu être divulgué d’un laboratoire de virologie à Wuhan, en Chine, où les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés. Trump a même appelé le coronavirus le «virus chinois» dans des tweets et des discours.

Pendant ce temps, alors que la campagne de vaccination bat son plein, certains États ont commencé à assouplir les restrictions relatives aux coronavirus. Le président Joe Biden a déclaré en mars que si tout se passe bien, il y a « Une bonne chance » Les Américains pourraient à nouveau se réunir pour célébrer le jour de l’indépendance le 4 juillet.

