Des extrémistes prennent d’assaut le bureau du gouvernement dans la capitale somalienne ; 5 morts

MOGADISCIO, Somalie – Des extrémistes liés à Al-Qaida ont pris d’assaut dimanche un bureau du gouvernement régional dans la capitale somalienne, et cinq civils ont été tués, a annoncé le gouvernement.

Un membre du personnel du siège a déclaré que l’attaque avait commencé par un attentat-suicide avant que des hommes armés n’entrent et n’échangent des tirs avec des agents de sécurité. Le membre du personnel, Mustafa Abdulle, a déclaré que la plupart des travailleurs avaient été secourus par les forces de sécurité.

Al-Shabab commet souvent des attaques à Mogadiscio. L’année dernière, le gouvernement fédéral a déclaré la « guerre totale » au groupe extrémiste et a repris un certain nombre de communautés que les combattants avaient contrôlées dans le centre et le sud de la Somalie.